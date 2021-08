Näistä 11 merkistä tietää, että ystävyys on ylittänyt ”maagisen rajan” – kuulostaako tutulta?

Jos vessassa voi käydä ovi auki ja palveluksia pyytää arastelematta, on kyse varmuudella tosiystävyydestä.

Tosiystävän tunnistaa siitä, että hänen kanssaan on usein vielä oudompi kuin yksinään.

Tiedätkö sen maagisen rajan, jonka jälkeen ystävyys muuttuu – no erilaiseksi. Yhtäkkiä kaverin kanssa voi vain hengailla puhumatta, kyläillä ilmoittamatta ja pieraista nolostumatta.

Raja on maaginen, sillä sitä on mahdotonta määritellä. Siitä huolimatta sen kuitenkin tietää, kun raja ylittyy. Listasimme 11 merkkiä, joista tietää, että ystävyys on ylittänyt maagisen ystävyyden rajan.

1. Voi olla täysin rehellinen

Rehellisyys on toki hyvä lähtökohta kaikissa ystävyyssuhteissa, mutta tosiystävälle uskaltaa sanoa myös ne asiat, mitä hän ei välttämättä halua kuulla. Rehellisyys voi joskus olla jopa raadollista, mutta siitä huolimatta molemmat voivat olla varmoja siitä, että toinen tarkoittaa vain hyvää.

2. Riitely ei pelota

Joskus raaka rehellisyys voi johtaa jopa riitelyyn, mutta tosiystävän kanssa sekään ei pelota. Syvä ystävyyssuhde kestää, vaikka joskus riideltäisiinkin.

3. Kotia ei tarvitse paniikkisiivota

Kun ystävyys ylittää sen tietyn maagisen rajan, ei tarvitse enää paniikkisiivota, kun kaveri tulee kylään. Tämä on todellinen ystävyyden mittari, sillä usein siivoamme jopa vanhempiamme varten!

4. Toisen jääkaapille voi vain kävellä

Tosiystävältä ei tarvitse kysyä, että voinko ottaa tilkan kahvimaitoa. Sen sijaan jääkaapin voi vain avata ja lurauttaa maitoa kuppiin. Suklaakätköstäkin voi napata osansa, kunhan jättää myös kaverille.

5. Senttejä ei tarvitse laskea

Edelliseen liittyen, tosiystävän kanssa harvoin mikään on nöpönuukaa. Jätskit tai lounaat voi tarjota toiselle perimättä roposia takaisin, sillä ajan saatossa kulut kuitenkin tasaantuvat.

6. Yhdessä voi olla vain hiljaa

Kun ystävyys menee tietylle tasolle, voi toisen kanssa hengailla luontevasti myös täydessä hiljaisuudessa. Ei ole mitään väliä, vaikka molemmat kyhjöttäisivät puoli tuntia puhelin kädessä saman sohvan eri päädyissä puhumatta toisilleen.

7. Itseään ei tarvitse puunata

Tosiystävää varten ei tarvitse puunata naamaa tai vaatteita, joten videopuheluun tai Snapchat-viestiin voi vastata vaikka aamutakissa tukka pystyssä.

8. Ei häpeää

Kun ystävyys ylittää tietyn rajan, häpeä yksinkertaisesti häviää. Kakalla voi käydä reteästi, nenää voi kaivaa rauhassa ja kainaloa nuuhkaista huoletta. Tosiystävän kanssa ummetuksesta puhuminen ruokapöydässä tai finnien puristelu Temppareita katsoessa on ihan normaalia.

9. Kehtaa pyytää palveluksia

Tosiystävältä kehtaa aina pyytää pieniä ja vähän isompiakin palveluksia, sillä hän on aina siellä sinua varten – aivan kuten sinä häntä.

10. Uskaltaa sanoa suoraan

Tosiystävälle uskaltaa sanoa suoraan, jos häntä ei jaksakaan nähdä tai toivoisi, että tämä lähtisi jo kotiinsa. Nämä tilanteet eivät horjuta ystävyyttä, sillä molemmat tietävät, ettei syy ole toisessa.

11. Voit olla oma outo itsesi

Mitä tätä selittelemään? Tosiystävän seurassa voit aina olla oma outo itsesi.

