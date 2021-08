Netflixin hittisarjasta ilmestyy vihdoin viimeinen ja jännittävin kausi! Syksyn 10 parasta sarjaa, jotka todellakin kannattaa katsoa

The Chair, Young Royals, Rahapaja ja 7 muuta. Listasimme syksyn uutuussarjat ja -kaudet, jotka voisi ahmia yhdeltä istumalta.

1. Young Royals

Heinäkuussa ilmestynyt Young Royals ei varsinaisesti lukeudu syksyn uutuuksiin, mutta on ehdottomasti katsomisen arvoinen!

Ruotsalainen teinidraamasarja keskittyy skandaalin keskelle ajautuneeseen Ruotsin prinssi Wilhelmiin (Edvin Ryding), jonka kuningaspari lähettää sisäoppilaitokseen. Sopeutuminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa, kun tunteet ja orastava romanssi asettuvat vastakkain kuningashuoneen maineen ja velvollisuuksien kanssa.

Kyseessä ei ole suinkaan köykäinen teinidraama, sillä sarja on kerännyt maailmanlaajuisesti kehuja siitä, kuinka aidosti ja samaistuttavasti se onnistuu kuvaamaan nuorta sateenkaarirakkautta ja teini-iän kipuiluja.

Mistä löytyy: Netflix

2. Sex Education, 3. tuotantokausi

Teinimeininki jatkuu, kun Sex Education -sarjan kolmas kausi saapuu katsottavaksi syyskuussa. Tämän häpeilemättömän suorapuheisen brittisarjan paluuta on odotettu pitkään ja hartaasti!

Tammikuussa 2020 julki tullut kakkoskausi jätti ilmaan monia kysymyksiä, joihin toivon mukaan uusi kausi tarjoaa nyt vastauksen.

Miten käy päähenkilö Otis Milburnin (Asa Butterfield), jonka ystävälleen Maevelle (Emma Mackey) osoittama rakkaudentunnustus ei koskaan päässyt puhelinvastaajaa pitemmälle? Lusikkansa soppaan työntää myös Otisin äiti Jean (Gillian Anderson), joka on raskaana Otisin ex-tyttöystävän isälle (Mikael Persbrandt).

Lähtöasetelmat kolmannelle kaudelle ovat siis vähintäänkin sekavat, ja sarjan luonteelle tyypillisesti oletettavissa on lisää kiusallisia tilanteita ja suuria tunteita aina ensirakkaudesta sydänsuruihin.

Missä ja milloin: Netflix, 17. syyskuuta

3. Nine Perfect Strangers

Hittikirja Big Little Lies ei suinkaan jää kirjailija Liane Moriartyn ainoaksi taidonnäytteeksi, sillä pian tv-ruudulle ilmestyy kirjailijan Nine Perfect Strangers -kirjan pohjalta tehty minisarja.

Sarjassa yhdeksän toisilleen ventovierasta ihmistä saapuu kymmenen päivän hyvinvointiretriitille kaivaten muutosta elämäänsä.

Päällepäin resortti vaikuttaa varsin idylliseltä paikalta, mutta pikkuhiljaa sekä retriitille osallistuneista että retriitin emännästä Mashasta (Nicole Kidman) alkaa paljastua salattuja puolia, ja hulppea hyvinvointiretriitti saakin aivan toisen suunnan.

Missä ja milloin: suoratoistopalvelu Hulu, 18. elokuuta

4. Everything Will Be Fine

Everything Will Be Fine on Mexico Cityyn sijoittuva espanjankielinen draamakomedia, jonka keskiössä on epävirallisesti eronnut pariskunta, joka asuu yhä yhdessä yhteisen lapsensa vuoksi.

Satiirinen sarja käsittelee oivallisesti nykyajan perhe- ja parisuhdemalleja ja sukupuolirooleja ja saa katsojan pohtimaan, millainen on hyvä vanhempi ja aviopuoliso.

Missä ja milloin: Netflix, 20. elokuuta

5. Clickbait

Amerikkalais-australialaisessa jännityssarjassa perheen isä Nick Brewer (Adrian Grenier) kidnapataan yllättäen, ja pian nettiin ilmestyy järkyttävä video hänestä.

Perheenjäsenet alkavat selvittää rikoksen tekijää ja tämän motiiveja. Jakso kerrallaan muiden silmään täydelliseltä vaikuttavan perheen isästä paljastuukin uusia, yllättäviä puolia.

Trilleriksi tituleerattu Clickbait on karu muistutus sosiaalisen median pimeästä puolesta.

Missä ja milloin: Netflix, 25. elokuuta

6. The Chair

The Chair on draamakomediasarja, jonka pääosassa nähdään Golden Globe -voittaja ja Killing Eve -sarjaa tähdittänyt Sandra Oh.

Sarja keskittyy maineikkaan yliopiston englanninkielen osaston johtaja Ji-Yoon Kimiin, joka yrittää parhaansa mukaan vastata hänelle kohdistettuihin odotuksiin.

Johtajan roolista selviytymistä ei tee yhtään helpommaksi se, että Ji-Yoon Kim on ensimmäinen nainen ja rodullistettu henkilö kyseisessä pestissä.

Missä ja milloin: Netflix, 20. elokuuta

7. Rahapaja, 5. tuotantokausi

Netflixin katsotuimpiin sarjoihin kuuluvaan tiivistunnelmaiseen sarjaan on viimein tulossa jatkoa! Rahapajan viides ja samalla viimeinen tuotantokasi julkaistaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen ilmestyy 3. syyskuuta ja toinen osa 3. joulukuuta.

Sarjan tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Álex Pina kertoo luvassa olevan kaikkein raain, eeppisin ja jännittävin kausi. Historian suurin ryöstö lähestyy loppuaan ja se, mikä alkoi varkautena muuttuukin sodaksi.

Missä ja milloin: Netflix, 3. syyskuuta ja 3. joulukuuta

8. Truth Be Told, 2. tuotantokausi

True crime -podcasteja käsittelevässä draamasarjassa podcast-juontaja Poppy Parnell (Octavia Spencer) riskeeraa jopa oman henkensä paljastaakseen totuuden ja saattaakseen syylliset vastuuseen. Sarjan kakkoskaudella Poppylla on hyppysissään uusi tapaus, johon hänen vanha lapsuuden ystävänsä, mediamoguli Micah Keith (Kate Hudson) on sotkeutunut.

Truth Be Told saa katsojan pohtimaan rikostapausten julkisen puimisen eettisyyttä ja amatöörietsivien omine nokkineen tekemien tutkimustöiden seurauksia.

Missä ja milloin: Apple TV+, 20. elokuuta

9. Hit & Run

Jälkiä jättämättä -rikosdraamasarjan tuottajien luomassa englannin- ja hepreankielisessä draamasarjassa yhdistyy perinteinen trilleri ja kostotarina.

Israelilaisen turistipas Segev Azulain (Liov Raz) vaimo Danielle (Kaelen Ohm) kuolee yllättäen onnettomuudessa jokseenkin hämärissä olosuhteissa. Segev alkaa selvittää totuutta vaimonsa kuoleman takana ja sotkeutuu samalla vaaralliseen salaisuuksien ja juonittelun verkkoon, joka kantaa New Yorkista aina Israelin Tel Aviviin asti.

Missä ja milloin: Netflix, 6. elokuuta

10. Gone for Good

Gone For Good on jännityskirjailija Harlan Cobenin saman nimiseen kirjaan perustuva rikosdraamasarja, jossa kolmekymppisen Guillaume Lucchesin (Finnegan Oldfield) tyttöystävä katoaa yllättäen.

Mysteerin selvittäminen nostaa pintaan syvälle haudatun tuskan, jonka kahden rakkaimman ihmisen menettäminen kymmenen vuotta sitten sai Guillaumessa aikaan.

Pikku hiljaa totuus tyttöystävän katoamisen ja menneisyyden tapahtumien takana alkaa paljastua, ja lienee sanomattakin selvää, ettei se ole kovin kaunis.

Missä ja milloin: Netflix, 13. elokuuta

