Maitopurkki litistyy puolta pienemmäksi TikTok-niksillä – mullistaako jokin näistä 4 kotikikasta arkesi?

Foliokikka puolittaa silitysajan, kalkkijäämät lähtevät suihkupäästä etikan avulla... Listasimme TikTokin kotiniksit, jotka vain käyvät järkeen.

Tiedossa on, että jo ihan pienillä arjen nikseillä voi olla suorastaan elämänlaatua kohottava vaikutus. Esimerkiksi avokadon kivi irtoaa juurestaan ihan vain puristamalla ja biojätesanko pysyy siistinä, kun biojätepussin ja roskasangon väliin laittaa yhden tavallisen muovipussin.

Koska rakastamme kotiniksejä, poimimme TikTokin mainiosta maailmasta 4 parasta arjen kikkaa, jotka on vain laitettava jakoon – tiesitkö sinä jo näistä?

1. Oletko aina taitellut maitopurkin väärin?

Ei kai! Maitopurkkia ei tietenkään voi taitella varsinaisesti väärin, mutta et ehkä tiennyt tavasta, jolla sen saa minimaaliseen kokoon. Lisäksi, jos nautit pienestä sorminäpertelystä, tässä on äärimmäisen tyydyttävä tapa taitella maitopurkki.

Avaa ensin koko suuaukko ja litistä purkki kuvan mukaisella tavalla. Käännä myös pohja.

Seuraavaksi taittele ”sivusiivet” toiselle puolelle. Tässä vaiheessa paketin kuuluisi näyttää tältä.

Lopuksi taita maitopurkki vielä puoliksi pystysuunnassa ja sujauta suuaukko pohjan alle. Tältä näyttää lopputulos. Ja mikä parasta, maitopurkki meneekin ihan pikkuruiseen tilaan!

2. Foliokikka puolittaa silitysajan

Entinen Salatut elämät -näytelijä Mia Ehnrooth esitteli TikTokissa kikan, jolla hän puolittaa vaatteiden silitysajan, sillä eihän kukaan halua käyttää silittämiseen yhtään sen enempää aikaa kuin on pakko.

Aseta silitystason kankaan alle foliota. Sitä vasten silittäessä myös folio kuumenee ja täten silittää vaatteen samalla jo toiselta puolelta.

Voit katsoa mallia alta olevalta videolta.

3. Näin mahdutat lasit astiapesukoneen ylähyllylle

Moni on törmännyt siihen ongelmaan, etteivät korkeat juomalasit tai viinilasit mahdu astianpesukoneen ylähyllylle pystysuoraan. Monissa astianpesukoneissa on mahdollisuus säätää hyllyjen korkeuksia, mutta vain harva tietää sen – sillä kellä todella on aikaa lukea käyttöohjeita?

Kun vedät ylähyllyn ulos, sen sivuilla pitäisi olla kytkimet, joilla saat laskettua hyllyn korkeutta niin, että isotkin lasit mahtuvat kyytiin.

Löytyykö tällainen kytkin sinun astianpesukoneestasi?

4. Kalkkinen suihkupää? Ei ongelmaa

Kalkkia on veden seassa eri määriä paikkakunnasta ja alueesta riippuen. Pahimmin kalkki kertyy kovan veden alueella sijaitsevissa talouksissa, jättäen jälkensä suihkuun ja suihkupäähän.

Eräällä TikTok-käyttäjällä on kuitenkin kätevä kikka, miten kovan lian saa irti hankalasta suihkupäästä. Irrota suihkupää letkusta ja aseta se juomalasiin. Lasiin kaadetaan ensin etikkaa niin, että kalkkinen osa peittyy kokonaan. Jätä yöksi likoamaan.

Seuraavana päivänä lasiin kaadetaan vielä ruokasoodaa. Reaktio irrottaa suihkupään kalkin niin sisältä kuin ulkopuolelta. Lopuksi pyyhi kostealla rätillä ja ruuvaa suihkupää takaisin letkuun.

