19 asiaa, jotka lähes jokainen suomalainen on tehnyt

Ja jos et ole, voit hyödyntää näitä En ole koskaan -pelissä. Tämä hieno leikki tekee nyt nimittäin hetkellisen, sinivalkoisen paluun.

Muistatko En ole koskaan -pelin? Luultavasti muistat, sitähän pelattiin kohtalokkain seurauksin jo vuonna 2000 elokuvassa Levottomat.

Tässä seuraavassa versiossa tunnelma on vähemmän levoton: et saa tietää liikaa pelikavereidesi seksielämästä eikä käy ilmi, että kaikki muut paitsi sinä pissaavat holtittomasti altaaseen uimahallissa. Tämä on nimittäin Suomi Edition.

Seuraavien kysymysten avulla testaat kätevästi, oletko onnistunut pyristelemään irti yhtenäiskulttuurista vai et.

Montako kohtaa saat ruksittua?

En ole koskaan…

1. ... nähnyt pätkääkään yhdestäkään Tuntemattomasta sotilaasta.

2. ... juonut kotikaljaa.

3. ... katsonut, kun presidentti kättelee telkkarissa kansalaisen toisensa perään.

4. ... lukenut Aku Ankka -lehteä.

5. ... kuullutkaan Kulta-Jaskasta.

6. ... kerännyt mustikoita heinäkuussa.

7. ... lämmennyt Muumien viisaudelle.

8. ... tappanut yhtään paarmaa, et suppupaarmaa, et sokkopaarmaa, et hevospaarmaa.

9. ... käynyt puskapissalla.

10. ... selittänyt jollekulle rallienglanniksi jotain joulupukista, joka asuu Suomessa.

11. ... juonut lasista, jossa on Iittalan tarra tallella.

12. ... käynyt ulkohuussissa.

13. ... katsonut yhtään ottelua jääkiekon MM-turnauksesta.

14. ... yrittänyt sytyttää nuotiota, takkaa tai saunan uunia.

15. ... leikannut oransseilla saksilla.

16. ... tykännyt kauniin kirpeästä pakkassäästä.

17. ... ollut mitään mieltä Suvivirrestä (puolesta, vastaan, liikuttunut).

18. ... nähnyt telkkarista tai livenä, miten äijät hyppäävät mäkeä.

19. ... käyttänyt hyvinvointivaltion palveluja.

20. ... ai et ole! Ei voi pitää paikkaansa.

