Kun Laura, 28, otti selfien karanteenissa, siitä seurasi suhde vanhan koulukaverin kanssa – ja 7 muuta arjen pientä hetkeä, jotka ovat muuttaneet elämän

Joskus yhdentekevältä tuntuva tapahtuma voi saada aikaan jotakin sellaista, mitä ei olisi koskaan osannut edes kuvitella. Nyt kahdeksan naista kertoo oman elämänsä sattumuksista, joilla on ollut suuri merkitys.

Joskus elämässä asiat ovat hyvin pienestä kiinni.

TikTokissa kiertää nyt listauksia, jossa ihmiset jakavat pieniä asioita, jotka saattavat kuulostaa melko yhdentekeviltä, mutta ovat vaikuttaneet elämään merkittävästi.

Listauksiin ovat päätyneet muun muassa puolituttujen tai tuntemattomien kanssa käydyt merkitykselliset keskustelut ja juhlat, jotka olivat vähällä jäädä väliin.

Nyt kahdeksan naista kertoo pienistä hetkistä, jotka ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä keskeisesti – tai jopa muuttaneet sen suuntaa.

1. SELFIE KARANTEENISSA. ”Sairastuin viime keväänä koronavirukseen, ja tästä seurasi luonnollisesti kahden viikon karanteeni. Päädyin sitten yhtenä päivänä tylsyyksissäni meikkaamaan kunnon juhlalookin ja otin itsestäni kuvan someen. Vanha lukioaikainen ihastukseni tuli kommentoimaan kuvaani, ja päädyimme viestittelemään ja vaihtamaan kuulumisia. Nykyään seurustelemme – kiitos äkillisen päähänpistoni meikata karanteenissa.” – Laura, 28

2. KOHTAAMINEN VIINAKAUPASSA. ”Törmäsimme yhtenä iltana ystäväni kanssa vanhoihin tuttuihin viinihyllyllä ja he kutsuivat meidät teemabileisiin erääseen baariin. Alun perin tarkoituksena oli vain viettää rauhallista tyttöjen iltaa eikä mennä ulos juhlimaan tuohon kyseiseen baariin. Yllättävään bilekutsuun vastaaminen kuitenkin kannatti, sillä ilman tuota ex tempore -baarireissua olisin tuskin koskaan tavannut nykyistä kumppaniani. Tapahtuneesta on nyt neljä vuotta aikaa ja olemme yhä onnellisesti yhdessä.” – Emmi, 23

3. EROTTUVA ASUVALINTA. ”Olimme vuosi sitten viiden tytön ystäväporukalla baarissa. Kaikilla kavereillani oli yllään valkoinen mekko, kun taas minä olin pukeutunut punaiseen mekkoon. Illan aikana eräs mies tuli juttelemaan minulle ja kertoi, että oli bongannut minut väenpaljoudesta juuri tuon värikkään mekon ansiosta – kuulemma erotuin joukosta positiivisesti. Kuten arvata saattaa, seurustelemme nykyään.” – Emma, 21

4. LYKÄTTY KOTIINLÄHTÖ. ”Olin eräissä juhlissa ja ilta oli ollut vallan hauska. Pikkuhiljaa väsymys alkoi kuitenkin painaa ja lisäksi minulla oli seuraavana aamuna aikainen herätys, joten aloin tekemään lähtöä. Kaverini suostuttelivat minut jäämään vielä hetkeksi aikaa juhliin. Jääminen kannatti, sillä loppuillan aikana tapasin nykyisen parhaan ystäväni. Meillä synkkasi heti, ja nyt ystävyyttä on takana jo muutama vuosi.” – Olivia, 27

5. SUMMAMUTIKASSA TEHTY YHTEISHAKU. ”Sain yhteishaussa opiskelupaikan Tampereelta, vaikka minut oli sitä ennen ehditty hyväksyä opiskelemaan Joensuuhun, jossa myös silloinen kumppanini asui. Aluksi olin hyvin harmissani tästä, sillä olin jo ehtinyt hehkuttaa Joensuun opiskelupaikkaa kaikille tutuilleni enkä olisi myöskään halunnut muuttaa pois kumppanini luota. Jouduin pettyneenä ottamaan Tampereen paikan vastaan, sillä se oli hakuvaihtoehdoissani ylempänä, jolloin alemmat valinnat peruuntuivat. Loppu hyvin kaikki hyvin, en ole enää silloisen kumppanini kanssa yhdessä ja pääsin opiskelemaan unelma-alaani aivan ihanaan kaupunkiin, jossa viihdyn. En osaisi kuvitella parempaa lopputulosta.” – Janette, 21

6. JUTTUTUOKIO KURSSIKAVERIN KANSSA. ”Kerran päädyin oppitunnin jälkeen juttelemaan erään kurssikaverin kanssa kesälomasuunnitelmista. Hän kertoi menevänsä kesäksi lyhytvaihtoon ulkomaille, ja innostuin ideasta niin, että hain itsekin vaihto-opiskelemaan kesäksi. Vaihdossa tapasin sitten poikaystäväni, jonka kanssa olimme yhdessä päälle vuoden. Vaikka suhde päättyikin, koko vaihtokokemus oli ainutlaatuinen enkä olisi koskaan tullut harkinneeksi ulkomaille opiskelemaan lähtöä ilman, että olisin sattunut juttelemaan aiheesta kurssikaverin kanssa.” – Julia, 25

7. LASTENTARHAOPETTAJAN NEUVO. ”Päiväkodin täti kehotti äitiäni laittamaan minut muskariin. Olin tuolloin 3-vuotias. En usko, että olisin muuten välttämättä päätynyt musiikkiharrastuksen pariin. Nykyään musiikin tekeminen on yksi suurimmista intohimoistani, joka on vaikuttanut elämääni suuresti asuinpaikasta lähtien – harrastus nimittäin vei minut lukioon 700 kilometrin päähän kotipaikkakunnaltani. Nyt tähtäimessäni on saada musiikista ja esiintymisestä itselleni ammatti.” – Vilhelmiina, 24

8. LOPPUUNMYYDYT KONSERTTILIPUT. ”Minun ja hyvän ystäväni suosikkibändi oli Suomen kiertueella. Halusimme ostaa liput heidän konserttiin, mutta liput oli myyty loppuun. Päädyimme lopulta ostamaan liput bändin keikalle eräälle toiselle paikkakunnalle muutaman tunnin ajomatkan päähän. Siellä tapasimme kaksi muuta kaverusta, joiden kanssa ystävystyimme heti. Tätä ei olisi tapahtunut, jos olisimme saaneet ostettua liput sille keikalle, jonne olimme alun perin suunnitelleet menevämme.” – Maisa, 35

Lue myös: Kouvolalainen Salla, 29, lähti ostamaan nettikirppikseltä löytynyttä sänkyä ja sai kaupan päälle elämänsä rakkauden – näin eteni huikea rakkaustarina

Lue myös: Kun Marika soitti väärään numeroon, puhelimeen vastasi tuntematon Juha – siitä alkoi rakkaustarina, joka johti yhteenmuuttoon ensitreffeillä

Lue myös: Naiset kertovat 13 parasta vinkkiä, jotka ovat saaneet vanhemmiltaan – ”Tämän ansiosta olen säästänyt todella paljon rahaa”