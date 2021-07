Marjastus on todellinen kuningasharrastus! Jos et usko, niin tässä 10 kiistatonta syytä, jotka todistavat niin

Syyhyttääkö sinunkin sormiasi poimia talteen niin mustikat kuin puolukatkin?

Oletko jo ämpärit ja vasut valmiina säntäämään metsään? Kenties olet jo aloittanut marjastuskauden?

Moni mustikan ystävä joutuu valitettavasti tänä vuonna pettymään, sillä sato on kärsinyt kesän kuivuudesta. Luonnonvarakeskuksen mukaan raaoista mustikoista kypsiksi asti on selvinnyt selvästi keskimääräistä pienempi määrä, ja marjat ovat myös tavallista pienempiä.

Jos kuitenkin maltat hieman, puolukkasato voi hyvinkin palkita odotuksesi. Helteet ovat nimittäin hellineet näitä punaisia herkkuja pölyttäviä hyönteisiä, mikä tarkoittaa, että sadosta voi tulla oikein oiva.

Oli oman suosikin sato sitten runsas tai häviävän pieni, marjastus on kiistatta mahtava harrastus. Listasimme syyt, jotka todistavat väitteen:

Luonnossa oleilu hälventää ahdistusta ja stressiä. Tämä on tutkittu fakta. Marjastaessa tulee urheiltua lähes huomaamatta. UKK-instituutin suosituksen mukaan viikossa tulisi harrastaa 2,5 tuntia reipasta liikkumista. Sellaiseksi lasketaan myös marjastus. Marjat eivät piittaa piiruakaan, miltä näytät. Kunhan vasu killuu mukana, marjastajan tyyli on ihastuttavan vapaamuotoinen. Marjastajalla on käsissään yksi maailman parhaista lahjoista. Mikä olisikaan mukavampi yllätys kylään viemisiksi, kuin omin kätösin kerätty marjarove? Keräilyn tiimellyksessä pääsee kuuntelemaan itseään. Vaikka marjaan lähtisi kaverin kanssa, keräilypuuhissa ei ole erityisemmin tapana höpötellä. Ja se jos mikä tekee ihmiselle hyvää. Tutkimusten mukaan hiljaisuus lisää onnellisuutta. Marjastaessa pääsee kokemaan onnistumisen riemua. Poimiessa ei voi koskaan olla ihan varma, onnistuuko saamaan ämpärin täyteen tunnissa vai viikossa. Mutta kesti hommassa kuinka kauan tahansa, riemu on loputon, kun tavoite on vihdoin saavutettu. Upeat maisemat ovat mainio bonus! Vaikka metsämarjasaalis jäisi laihaksi, parhaimmillaan parhaan apajan etsintäretki voi johtaa näyttävien metsämaisemien äärelle. Napostelukin on sallittu. Kuinka monen muun harrastuksen aikana pääsee syömään jatkuvasti tuoreita marjoja? Keräily kasvattaa luonnetta. Kun on muutaman kerran pudonnut intopäissään suonsilmään ja rämpinyt itsensä sieltä ylös, sisua tulee melkein korvista ulos. Lopputulos on herkullinen. Mustikoista, puolukoista, hilloista, viinimarjoista ja mansikoista voi pyöräyttää vaikka ja mitä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2018 ja sitä on muokattu heinäkuussa 2021.