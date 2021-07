21 500 vastaajaa ei voi olla väärässä! Suomen kielen kaunein sana on nyt selvillä

Suomen kielen kauneimmaksi äänestettyyn sanaan liittyy eittämättä vahva tunnelataus.

Mikä on suomen kielen kaunein sana? Kysyimme sitä hiljattain suomalaisilta. Samalla tuli esiin suomen kielen kauneus koko laajuudessaan: sievintä sanaa kävi äänestämässä ja ehdottamassa peräti 21 500 suomalaista.

Kun puhutaan sanojen kauneudesta, huomioidaan yleensä kaksi asiaa: miltä sana kuulostaa ja mitä se merkitsee. Voittajasanan kohdalla vaakakupissa painaa mahdollisesti eniten siihen liittyvä tunnelataus.

Me Naisten esiraati valitsi 75 eri tavoin kaunista suomen kielen sanaa – ja nämä ovat niistä kymmenen kaikkein kauneinta.

1. Äiti – 11,6 prosenttia äänistä

Sana äiti on suomalaisten mielestä kaikkein kaunein sana. Voittaja ei ole varsinainen yllätys, sillä jo vuonna 2007 Turun kirjamessuilla julistetun äänestyksen voitti sana äiti. Valintaa perusteltiin kauniilla muodolla, mutta luultavasti painavin syy on sanaan liitetty tunnelataus. Esimerkiksi englanninkielisissä kilpailuissa voittajaksi on niin ikään usein päätynyt äitiä tarkoittava sana mother.

2. Kastehelmi – 5,5 prosenttia äänistä

Kasvin lehden pinnalle sateen tai kostean yön aikana muodostuva kastehelmi on äänestyksen mukaan toiseksi kaunein sana. Tiesitkö, että Kastehelmi on myös 54 suomalaisnaisen ensimmäinen etunimi?

3. Hiljaisuus – 4,6 prosenttia äänistä

Hiljaisuus on sana, joka sointuu suussa kauniisti, mutta jolla on myös kaunis, syvempi merkitys. Nykyään hiljaisuuden voisi ajatella olevan jopa tietynlaista ylellisyyttä.

Erittäin suomalainen sana löyly kapusi kymmenen kauneimman sanan joukkoon.

4. Lounatuuli – 4,6 prosenttia äänistä

5. Halla – 4,3 prosenttia äänistä

6. Aamunkoi – 3,2 prosenttia äänistä

7. Solina – 2,5 prosenttia äänistä

8. Kesäheinä – 1,9 prosenttia äänistä

9. Löyly – 1,7 prosenttia äänistä

10. Unelma – 1,7 prosenttia äänistä

Luontoa ilmaisevat sanat suosikkeja

Suosittuja suomen kielen sanoja löytyy eritoten luonnosta: usva, aava ja lumi ovat usein listauksissa mukana, ja säätiedotuksista tuttu alavilla mailla hallanvaara tuntuu hurmaavan monet. Luontoon liittyvät sanat olivat myös edustettuina, kun suomalaiset saivat ehdottaa omaa suosikkiaan.

Muun muassa tällaiset sanat toistuivat lukijoiden vastauksissa:

Usva

Lumi

Aava

Ihana

Kaiho

Aamu

Kielo

Hellä

Rauha

Höyhen

Pumpuli

Lähde

Vanamo

Mummu

Ilo

Onni

Kesäyö

Sisu

Hilla

Suomi

Armo

Meri

Lämmin

Kuulas

