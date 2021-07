Arvaatko elokuvan yhden virkkeen perusteella? Testi paljastaa, oletko oikea leffatietäjä – kokeile, saatko kaikki 13 oikein

Vain todellinen elokuvien ystävä saa tässä testissä kaikki oikein!

Nainen ja mies rakastuvat ylellisellä luksusristeilijällä, joka törmää jäävuoreen – mikä elokuva on kyseessä?

Moni vähääkään elokuvia katsellut tietäisi jo tässä kohtaa, että nyt puhutaan Titanicista!

Monen klassikkoelokuvan juoni on niin tunnistettava, että sen voisi kiteyttää yhteen lauseeseen. Tämä huomattiin hiljattain Vauva.fi:n keskustelupalstalla, jonka eräässä keskusteluketjussa arvuuteltiin elokuvia ja kirjoja yhden virkkeen pohjalta.

Mutta osaisitko sinä arvata elokuvan nimen vain lyhyen kuvauksen perusteella? Se selvitetään nyt.

Loimme Vauva.fi:n keskustelun inspiroimana testin, jossa on eri elokuvien juonta kuvaavia virkkeitä. Sinun tehtävänäsi on arvata, mistä hittielokuvasta on kyse ja kirjoittaa elokuvan nimi vastauslaatikkoon. Voit kirjoittaa kenttään elokuvan suomenkielisen tai englanninkielisen nimen. Mahdollisia elokuvan lisäosien nimiä ei tarvitse muistaa. Testissä on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia elokuvia.

Jos et tiedä vastausta, voit kirjoittaa kenttään ”en tiedä” – se on ihan ok.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

