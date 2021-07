Vaik kui pal kivoi kavereita! 15 syytä, miksi turkulaiset ovat ihan parasta seuraa

Turkulainen rakastaa kaupunkiaan ja on aina perillä uusista, mielenkiintoisista paikoista. Pyydä turkulaista ystävääsi viemään sinut föritansseille Aurajoen yli tai herkuttelemaan Gaggui Kaffelaan, joka on todellinen leivonnaisten ja romantiikan tyyssija.

Turkulainen on aina valmis seikkailuun. Ehdota vaikkapa kuutamouintia Samppalinnassa tai kohtaamista keskellä yötä torin grillikioskilla. Turkulainen on hyvä grillikioskikaveri, sillä hän ei koskaan joudu tappeluihin.

Jos ystävänä on turkulainen, on myös suuri todennäköisyys, että hänellä, hänen sukulaisellaan tai hänen tuttavallaan on mökki Turun saaristossa. Muualla kuin Turussa meren äärellä oleillut suomalainen ei ehkä tiedä, millainen on oikea saaristo. Sen pääsee kokemaan, kun vihdoin pääsee veneilemään Turun saaristoon.

Turkulainen huumori on mainiota. Se on raikasta, eikä satuta ketään tai mene henkilökohtaisuuksiin.

Mistä turkulainen on huumorintajun itseensä imenyt? Se on tietenkin kehittynyt vuosikymmenten varrella siitä syystä, että koko muu Suomi kertoo turkulaisista vitsejä! Turkulaisuus taipuu helposti huumoriksi. Putous-ohjelmassa Aku Hirviniemen esittämä Samppa Linna ja hänen hokemansa ”miälenvikast läppändeerust” edustaa turkulaisuutta, kuten myös klassiset turkulaisvitsien hassua murretta puhuvat hahmot Matti ja Teppo.

Turkulainen on innovatiivinen. Turussa on keksitty monille rakennuksille hyötykäyttöä: koulusta on tehty kapakka, apteekista on tehty kapakka, pankista on tehty kapakka ja vessastakin on tehty... mitäs muutakaan kuin kapakka.