Sää on puheenaiheista paras! Keksimme heti 7 vedenpitävää perustelua

Onko ilmoja pidellyt? Listasimme syyt, joiden takia säätila on ehdottomasti mainettaan parempi puheenaihe.

Miksi suomalaisia kiinnostaa niin paljon sää? Eikö maailmankaikkeudessa oikeasti ole yhtään parempaa puheenaihetta? Onko aina pakko päivitellä sitä, jos vähän sataa? Emmekö nyt vain yksinkertaisesti voisi jutella jostain ihan muusta?

Tällaisia kysymyksiä kuulee esitettävän harva se päivä. Monien mielestä sää on yksi kaikkein ankeimmista puheenaiheista, joka nousee esiin vain silloin, kun mistään muustakaan ei voida jutella. Joillekin säästä puhuminen on merkki jopa siitä, että siitä turiseva on kerrassaan tympeä tyyppi:

– Sää on mitä se on. Miksi siitä pitää jauhaa niin paljon? Ei se jauhamalla miksikään muutu. Aina kun joku alkaa puhua säästä, en voi olla ajattelematta, onko hän ihan oikeasti niin mielikuvitukseton, ettei muuta keksi, Kirsti (nimi muutettu) kertoo Me Naisille.

Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Emmekä me voisi olla Kirstin kanssa enempää eri mieltä!

Säähän on ehdottomasti mainettaan parempi puheenaihe. Jaa miten niin? Ainakin näistä syistä:

Sää on loistokas puheenaihe, koska...

Jokainen tietää siitä jotakin. Siitä vain katsoo ikkunasta ulos ja heti on valmis juttelemaan. Jokainen osaa muodostaa siitä mielipiteensä. Aurinko? Kiva juttu! Sade? Ei niin kiva juttu, mutta joskus aika raikas sääilmiö sekin. Niin helppoa säästä on olla jotain mieltä! Ja mikä parasta, mikään näistä mielipiteistä ei oikeastaan voi olla väärä. Siitä puhuminen on turvallista. Jos haluat välttää sanaharkat ja vihanpidot puolituttujen kanssa, älä ota puheeksi politiikkaa ja uskontoa. Myös leffat ja musiikki saattavat aiheuttaa yllättävän paljon hankausta eri ihmisten välille. Mutta sää – siitä ei saa riitaa aikaiseksi sitten niin millään. Se herättää tunteita. Ilo, suru, hämmennys, viha, pettymys, jopa masennus. Erilaisten säätilojen synnyttämien tuntemusten kirjo on käytännössä rajaton. Ja mikä olisikaan parempi puheenaihe kuin sellainen, joka aidosti liikuttaa keskustelijaa? Se on aidosti kiinnostava asia. Vaikka kuurosateiden päivittely ei ehkä loputtomiin keskustelua kanna, erilaiset nippelitiedot sääilmiöiden takana kyllä kantavat. Tiesitkö esimerkiksi, että jos aamulla on taivaalla kokkarepilveä tai vallinharjapilveä, myöhemmin päivällä on todennäköisesti luvassa sadekuuroja ja ukkosia? Siinä on jotain ihastuttavan pysyvää. Sää on yksi ihmiskunnan vanhimmista puheenaiheista. Ihmislajin ensimmäiset yksilöt turisivat keskenään lähinnä siitä, onko lähistöllä petoja – ja millaista säätä on luvassa. Ei siis ihmekään, että edelleenkin sää nousee niin usein ihmisten mieliin. Se muistuttaa perfektionistiakin siitä, ettei kaikkea voi kontrolloida. Sää on alati muuttuva, yllättävä ja kontrolloimaton. Se vaikuttaa meidän jokaisen elämään, vaikka niin ei haluaisi. Siksi se on myös täydellinen muistutus jokaiselle kontrollifriikille siitä, ettei kaikkea voi hallita. Ei edes sitä, mistä asioista muut ihmiset tykkäävät jutella.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2018.