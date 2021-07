Oletko sinäkin käynyt Tampereella? No kyä maar oot! Onhan Manse yksi suosituimmista paikoista koko Suomessa.

Tampere houkuttelee niin lomamatkailijoita kuin pysyviä asukkaitakin. Suomen kolmanneksi suurin kaupunki on kerta toisensa jälkeen pärjännyt mainiosti muuttohalukkuutta ja houkuttelevuutta mittaavissa tutkimuksissa.

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Tampere on vetovoimaisin kaupunki koko Suomessa. Eikä syyttä! Kokosimme perustelut, miksi Tampere on kerrassaan rohee kaupunki:

1. Millainen on tyypillinen tamperelainen? Vastauksen antaminen on mahdotonta, sillä Tampere houkuttelee hellään huomaansa varsin sekalaista sakkia. Monipuolinen baari- ja yökerhotarjonta kuvastaa hyvin tamperelaista mielenmaisemaa. Yksi tykkää juoda halpaa kaljaa Ale Pupissa, toinen viettää iltansa Vastavirta-Klubilla ja kolmas siemailee skumppansa Tampereen kattojen yllä Moro Sky Barissa.

2. Sen lisäksi, että Tampereella voi viettää iltaa miten haluaa, siellä voi myös pukeutua kuten lystää. Saa olla hienohelma, eikä erotu liikaa. Voi myös mennä metsittyneenä keskustaan, eikä kukaan katso kieroon. Moro miäheen, eisevväliä!

3. Tamperelaiset ovat ihastuttavan mutkattomia. Jos kysyt kuulumisia, saat todennäköisesti aina rehellisen vastauksen: ”Jumankauta juu nääs päivää, ei paskempaa.”

4. Tamperelainen ruoka on vertaansa vailla. Erityisen tunnettu kaupunki on tietenkin mustastamakkarasta (josta on muuten tehty myös sushia), siivistä ja maailman parhaista munkeista, joita saa tietty Pyynikin näkötornin kahvilasta.

Siinäpä komea menopaluu mustaa. Vain puolukkahillo puuttuu.

5. Tampereen ravintolatarjonta on käsittämättömän monipuolinen. Ja se vain paranee jatkuvasti. Ravintola Myllärit ja vanhan pellavakutomon tiloissa toimiva Tampella tarjoavat pohjoismaisia makuja. Kansainvälisen ruuan ystävä voi herkutella monissa eri sushiravintoloissa tai poiketa vaikkapa kauppahallin ranskalaisessa Neljässä vuodenajassa.

6. Tampereen julkinen liikenne toimii – ja kohta se toimii vieläkin paremmin. Tampereelle on viime vuodet rakennettu raitiotietä ja ratikka eli piäni juna on jo koeliikennöinyt reitillään. Koko kaupungin läpäisevä tietyömaa on saanut monien hermot kiristymään, mutta ei hätää: kyytiinkin pääsee viimein elokuussa 2021.

7. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin myös Tampereella: Manse, Mansester, Nääsville, Tampester...

Siinä sitä jo reenataan huristelua Hämeensillalla.

8. Tampere pitää hallussaan lukuisia ennätyksiä. Kaupunki on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki. Lisäksi siellä sytytettiin Suomen ensimmäinen sähkölamppu. Eikä sovi unohtaa, että Tampereella on kiistatta maailman eniten Tappara- ja Ilves-faneja.

9. Tampere on sopivan kokoinen. Jotkut väittävät, että Helsinki on sopiva, mutta jumankauta! Helsingissähän pitää mennä monella eri kulkuneuvolla joka paikkaan, ja heti kun jokin asia on vähän eri puolella kaupunkia, matka on vähintään 40 minuuttia. Toista on Tampereella.

10. Tampere on Suomen saunapääkaupunki. Kaupungista löytyy yli parikymmentä yleistä saunaa.

Rajaportin sauna Pispalassa on yksi Tampereen legendaarisimmista.

11. Tampereen murre eli tampereenkiäli on kiistatta mahtava. Missä muualla kasuaalit torikaupat hoidetaan näin? ”Moro. Mää tairan istua tähä. Ei sulla oo tapolaa myyrä? Ai ovvai? No menopaluu, pualukahilloj ja mairon kans, tattis.”

12. Kun Tampereella ryhdytään johonkin, silloin mennään eikä meinata. Vuonna 2018 keskustan tuntumaan valmistui Kauppakeskus Ratina. Junaradan ylle on rakennettu kansi, jonka päälle aiotaan sijoittaa monitoimiareena, tornitaloja ja Tampereen ensimmäinen kasino. Sen jatkoksi kaavaillaan myös massiivista asemakeskusta.

13. Kaikille rannikkokaupunkilaisille tiedoksi, ettei mitään meriä tarvita, kun on Näsijärvi ja Pyhäjärvi.

14. Tamperelaiset ovat kiistatta parempia kuin kilpailijansa turkulaiset. Jaa miksi vai? Sitä emme osaa sanoa, mutta kyllähän se nyt vain on näin. Mitäsäänyttommostakyselet.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2018 ja sitä on päivitetty heinäkuussa 2021.