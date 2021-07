Herkullista huomenta! Listasimme 17 Helsingin parasta aamupalaa ja brunssia – luksusbrunssit, perinteiset noutopöydät ja vegesuosikit

Etsitkö herkullista aamiaispaikkaa Helsingistä? Tästä listasta löytyy jokaiselle jotakin.

Levain. Punavuoressa ja Töölössä sijaitseva Levain on ravintolan ja leipomon yhdistelmä, jossa valmistuvat kulmien ylistetyimmät leivät. Tarjolla korkeatasoista aamiaista ja brunssia. Maista paikan kiviarinauunissa paistettua hapanjuurileipää tai hampurilaista muistuttavaa egg sandwichia. Ravintolat ovat suosittuja ja pieniä, joten varaudu jonottamaan.

Levainin hapanjuurileipää kannattaa maistaa.

We Got This. Moderni kahvila Albertinkadulla, joka sopii erityisen hyvin arkiaamujen aamiaispaikaksi. Ruskistetun voin kanssa tarjottu karjalanpiirakka ja laadukkaat pienpaahtimokahvit ilahduttavat ketä tahansa.

St. George Bakery. Helsingin luksushotellien kärkikastiin kuuluvan St. George -hotellin leipomo St. George Bakery tarjoilee aamiaista päivittäin ydinkeskustassa. Laadukkaat raaka-aineet ja herkulliset leipomotuotteet. Ripaus luksusta päivän alkuun.

Yeastie boi. Jos aamiaiseksi maistuu bagel, täältä löydät kaupungin parhaat sellaiset. Ehdoton suosikki mukaan napattavaksi aamiaiseksi, vaikka toki paikan herkut sopivat syötäväksi kellonajasta riippumatta. Reseptiikkaa on hiottu pieteetillä, ja erityisesti lohibagel on mainitsemisen arvoinen makukokemus.

Greenbake. Jos etsit Suomen parasta mantelicroissanttia, löydät sen täältä. Pieni ja rauhallinen kahvila Eerikinkadulla myy herkullisia leipomotuotteita ja tarjoilee kahta erikokoista aamiaislautasta. Söpö terassi kesäisin. Iso plussa sydämellisestä palvelusta!

Way Bakery & Wine. Karhupuiston ravintolakeskittymän ihastuttavin helmi on Way Bakery & Wine. Leipomo on vakiinnuttanut asemansa trenditietoisten suosikkipaikkana eikä suotta: aamupalalla päärooleissa ovat ehkäpä kaupungin paras hapanjuureen leivottu leipä ja suussa sulavat makeat herkut, joihin törmää usein somessakin. Paikka on kotoisa, mutta pieni, joten varaudu jonotukseen. Varman päälle pelaavan kannattaa saapua paikalle aikaisin, sillä täällä myydään usein ei-oota.

Flät No 14. Karhupuiston kenties suosituimman aamupalapaikan lista koostuu pienistä annoksista, josta kukin voi koostaa oman settinsä. Muun muassa talon omaa puuroa on ylistetty taivaalliseksi. Tänne voit sopia aamupalatreffit myös isommalla seurueella. Karvaiset kaverit myös tervetulleita!

Flät No 14 annoksista voi koostaa haluamansa kokonaisuuden.

Green Hippo Café. Punavuorelainen aamiaispaikkojen klassikko, joka on avannut hiljattain toisen ravintolan Kallioon. Brunssi tarjoillaan sunnuntaisin, aamupalaa joka päivä. Brunssi koostuu erilaisista lautasannoksista, joiden väliltä kukin saa valita suosikkinsa – on munakokkelia, pannareita ja avokadoleipää paikan omalla twistillä. Molemmissa paikoissa kivat terassit.

Gastro Cafe Kallio. Maistuisiko breakfast martini tai bloody mary? Fleminginkadun suosikkikuppila tarjoilee ylellisiä drinkkejä aamiaisen kylkeen. Mutkaton kortteliravintola on aamupalafriikin luottopaikka, josta saa tilattua klassikkoannokset, kuten eggs benedictin ja croque madamen.

Gastro Cafe Kalliosta saa aamiaisen kylkeen drinkkejä.

Kasvissyöjän kantapaikat

Ravintola Tanner. Kalliossa sijaitseva tunnelmallinen ravintola sopii myöhäisen aamupalan ystäville, sillä arkisin aamiaista on tarjolla jopa klo 14 asti. Perinteisten aamiaislautasten lisäksi löydät listalta esimerkiksi suolaisia ja makeita vohveleita. Viikonloppuisin tarjoillaan runsas kasvispainotteinen brunssi, joka sisältää runsaasti vaihtuvia vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja.

Tannerin aamiainen on kasvispainotteinen.

Relove. Kahvila-kirpputorin yhdistelmässä tarjoillaan päivittäin kasvispainotteinen aamiainen koko päivän ajan. Terveellistä ja trendikästä ruokaa, ja erittäin Instagram-ystävällinen paikka! Löydät Reloven Punavuoresta ja Töölöstä.

Klassiset noutopöydät

Ravintola Oiva. Kolmannen linjan ja Porthaninkadun kulmassa sijaitseva legendaarinen Oiva tarjoilee viikonloppuisin ehkäpä kaupungin runsaimman noutopöydän. Tarjolla on perinteinen pekoni-nakki-karjalanpiirakka -brunssi, mutta linjastolta löytyy myös hyvin kasvisvaihtoehtoja. Jälkiruokapöydästä saatat löytää mokkapaloja, täytekakkua tai vaikkapa tuulihattuja. Oiva on tilava, mutta valtavan suosittu, joten isomman seurueen kannattaa tehdä pöytävaraus.

Karl Fazer Café. Ikivihreä perinnebrunssi tarjoillaan noutopöydästä päivittäin Helsingin keskustassa. Arkisin tarjolla on edullisempi aamupala, jonka hinta-laatusuhde on todellakin kohdallaan. Viikonloppuna tarjoiltu brunssi on tarkkaan hiottu kokonaisuus, joka tarjoilee aivan kaikkea. Kukapa ei rakastaisi Fazeria? Syömään mahtuu isompikin seurue.

Jotain juhlavampaa?

Kämp Brasserie. Pohjois-Esplanadilla sijaitsevan Kämpin brunssi on hieman kalliimpi, mutta hintansa arvoinen. Sunnuntaibrunssi on silkkaa luksusta: suussa sulavat alkupalat haetaan noutopöydästä, pääruoka tilataan listalta ja jälkiruokapöydän edessä tekee mieli puhjeta kyyneliin. Suuntaa tänne, jos haluat yllättää jonkun sinulle tärkeän henkilön. Pöytä kannattaa varata etukäteen lasikatetulta terassilta, josta on mukava seurata ydinkeskustan kuhinaa.

Kämpin Brunssi sopii erityisiin hetkiin.

Bistro Bardot. Hans Välimäen ranskalainen bistro-brasserie avasi ovensa keskellä pandemiaa. Kauniisti sisustettu paikka, joka sopii erityisiin sunnuntaiaamuihin – listalta löytyy esimerkiksi vasikanpaistia, grillattua hummeria ja haudutettuja haukipullia. Vaikka paikka sijaitsee aivan Helsingin keskustassa, täällä voi tuntea olevansa ulkomailla.

Hotel Haven. Hotelliaamupalaa kauniissa miljöössä, aivan kauppatorin tuntumassa. Runsas aamupala on katettu hotellin Etelärannan puoleiseen rakennukseen, tunnelmalliseen ja historialliseen Sundmanin taloon.

Ekberg Café. Pala Pariisia Helsingin bulevardilla! Ekberg mainostaa itseään ylpeästi Helsingin parhaana brunssina, joten väitteessä on oltava jotain perää. Hyvin perinteisen viikonloppubrunssin kruunaavat leipomon käsinleivotut leivät ja kahvilan taivaalliset leivokset. Arkisin tarjolla aamiaista.

