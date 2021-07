Kuopio, yllättävän kiva kesäkohde! Kokosimme 13 vinkkiä timanttiseen Savon-lomaan

Kuopiossa on paljon muutakin kuin vilkas tori ja kauppahalli.

Kuopion satamassa lapset haikailevat jäätelön perään, lokit kirkuvat yläilmoissa. Vaikka lämmin sää houkuttelisi istahtamaan, vaeltaa mieli jo rauhallisemmissa maisemissa. Tällä reissulla on tarkoitus etsiä rauhaa, joten suuntana on saari.

Kannamme kimpsut ja kampsut M/S Queen R -laivaan ja kapuamme yläkannelle. Paatti puksuttaa tasaisen varmasti kohti Iivarinsalon saarta lähes tyynellä Kallavedellä. Hieman jännittää, sillä ensi yön nukun puussa. Perillä kävelemme parikymmentä minuuttia saaren poikki kohti lopullista leiripaikkaa saaren toisella puolella. Nuotiopaikka ja hiekkaranta toimivat tukikohtanamme seuraavan vuorokauden.

Heti aluksi jokainen valitsee itselleen sopivan majoituspaikan parhaaksi katsomiensa puiden välistä. Etsin hyvän tovin sopivalla etäisyydellä olevia puita ja löydän lopulta täydellisen kohteen aivan järven tuntumasta.

Helposti kasattava riippumattoteltta on nopeasti paikallaan, tosin sen korkeutta täytyy hieman säätää, ettei peppu viillä mättäitä. Lopuksi asettelen riippumaton sisälle osan tavaroistani. Onneksi matossa on valmiina tärkeä lisävaruste: hyttysverkko!

Illan aikana nautimme telttasaunan kipakoista löylyistä, ja uskaliaimmat pulahtavat järvessä. Metsäjooga vetreyttää mukavasti kroppaa.

20 vuotta Japanissa asunut Marjo Seki on luvannut pitää huolta leiriläisten ruokapuolesta. Japanilaiseen temppeliruokaan vihkiytynyt Marjo on tuonut pöytään kulhollisen sushia. Minulle on uutta, että sushi ei ole rullilla, vaan kulhossa. Mukana on myös herkullisia misopotetoja eli misoperunoita.

Joogaohjaaja Marian vetämä rantajooga vetreytti mukavasti jäykkää kroppaa.

Riippumatossa on aluksi hankala löytää sopivaa asentoa, mutta lopulta asetun kehtomaiseen majapaikkaani ihan mukavasti. Laineet osuvat tasaiseen tahtiin rantamättäälle, ja linnut jatkavat konserttiaan läpi yön. Lähes meditatiiviselta kuulostava veden liplatus tuudittaa lopulta unten maille.

Aamulla herään huonosta asennosta, ja sadesuojakin on tippunut alas teltan yltä. Onneksi aurinko paistelee pilvettömältä taivaalta. Tällaiseen luontomaisemaan voisi herätä useamminkin.

Yö metsässä -tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 13.–14.8.2021 Iivarinsalossa. Lisätiedot täältä.

Majoitus & matkat

Kuopioon pääsee kätevästi junalla. Esimerkiksi Helsingistä Kuopioon ehtii neljässä tunnissa.

Vip Cruise -risteily. Perinteisestä höyrylaivatunnelmasta pääsee nauttimaan elokuussa Kuopiosta Savonlinnaan ja takaisin puksuttavalla reitillä. Meno-paluulipun hinta on aikuiselta 165 euroa. Lisätiedot täältä.

Hotellilaiva Wuoksi. Näyttelijä Ismo Apellin luotsaaman uniikin hotellilaivan uumenissa pääsee nopeasti risteilytunnelmiin. Laiva on kuitenkin tiukasti satamassa kiinni. Huoneet ovat hyttejä. Osassa niistä maisemat aukeavat Kallavedelle. Lisätiedot täältä.

AuroraHut-igluvene. Elämyksellinen igluvene vie keskelle Kuopionlahden luontoa mukavuudesta tinkimättä. Lasikatto ja -seinä luovat tunnelmaa. Illalla voi nauttia yöttömän yön näkymistä. Lisätiedot täältä.

Scandic Atlas. Hotelli sopii keskeisen sijaintinsa vuoksi erityisen hyvin autottomalle matkailijalle. Atlaksesta on lyhyt kävelymatka niin Kuopion satamaan kuin torillekin, jonka laidalla hotelli sijaitsee. Lisätiedot täältä.

Äärettömän oloinen allas Saanassa tuntuu päätyvän suoraan Kallaveden syleilyyn.

Uima-allas meets Kallavesi

Miltä kuulostaisi kuuma kesäpäivä uima-altaassa, joka tuntuu yhdistyvän Kallaveteen? Saana-hemmottelukeskuksen suuri ulkouima-allas suorastaan huutaa viettämään aurinkoista päivää syleilyynsä. Ympäri vuoden auki oleva spa rentouttaa mukavasti kaikkia aisteja kaupunkikävelyn jälkeen. Saanasta löytyy perinteisen saunan lisäksi muun muassa savusauna sekä iso puinen terassi, jonka kannella voi lepäillä lämmöstä nauttien. European Region of Gastronomy 2020–2021 -listauksen ravintoloihin kuuluvassa Ravintola Saanassa maistuu lounas spa-elämysten jälkeen.

Vaellusreitti kumpuilee ja haastaa kävelijän.

Kanjonin kierros

Voimalla kohiseva Korkeakoski jää taakse, kun siirrymme metsäpolulle erä- ja luonto-oppaan johdattamana. Olemme aloittamassa Kanjonin kierroksen luontopolkua kuumassa kesäsäässä. Kumpuilevassa maastossa kiemurteleva vaellusreitti ylä- ja alamäkineen haastaa, joten pitävät kengät ovat tarpeen. Reilun viiden kilometrin pituisen reitin puolessa välissä juomme nokipannukahvit laavulla. Itse tehdyt sämpylät katoavat nopeasti nälkäisiin suihin jutustelun lomassa. Loppumatka sujuu hiljaisuutta kuunnellen ja kukkivaa luontoa ihastellen.

Parin tunnin mittainen vaellus päättyy entiselle kyläkoululle, jonka tiloissa toimii nykyään söpö leipomo-kahvila Wanha Tietola. Tietolan puodista voi ostaa mukaan tuoreita leivonnaisia ja paikallisia tuliaisia. Janoiset nauttivat iltapäiväkahvit kahvilan pihassa suuren puun varjossa.

Kuopiossa ei voi käydä vierailematta eläväisellä torilla.

… ja se tori!

Lupsakka toritunnelma vie stressin mennessään. Iloinen puheensorina ryydittää kaupantekoa, ja torilta nappaat mukaan ne kaikkein tuoreimmat marjat. Kuopion tori on vilkas kohtaamispaikka, ja etenkin kesäaikaan se on täynnä elämää. Suomen kauneimmaksikin kauppahalliksi äänestetty Kuopion kauppahalli seisoo keskellä toria. Iloisen keltainen kauppahalli on suosittu lähiruuan osto -ja kahvittelupaikka. Muista ostaa mukaan myös maankuulua Irene Partasen kalakukkoa.

Yrttikylpyjä ja maalaistunnelmaa

Tuovilanlahden Kalapuro on 1800-luvun talonpoikaistila, joka toimii nykyään museona. Tila tunnetaan myös hyvinvointi-iltojen tyyssijana. Tänään tuvan lattialla rentoudutaan maaten. Ennen varsinaista sointuosuutta metsäkylvettäjä Johanna Penttinen on vaivuttanut meidät lähes nirvanaan mielikuvameditaation avulla. Laventelintuoksuinen pussi silmilläni pinnistelen pysyäkseni hereillä, vaikka osa meistä kuorsaa jo. Rentoutuksen jälkeen siirrymme pihamaalle keräämään villiyrttejä. Johanna opastaa keräämään jalkakylpyveteen esimerkiksi nokkosta, koivunlehtiä ja erilaisia kukkia, kuten voikukkia. Lämpimän veden sekaan lisätään myös kylpysuolaa ja eteerisiä öljyjä. Saunassa jalkoja kylvetetään kauniissa yrttikylvyssä löylyttelyn lomassa.

Yö vietetään tunnelmallisessa Majatalo Osulassa, jonka yhteydessä toimii myös söötti kahvila. Uniikki kohtaamispaikka yhdistää Tuovilanlahden kyläläiset ja vetää puoleensa matkailijoita ympäri Suomen.

Ravintola Urbanin viiden ruokalajin yllätysmenu oli herkullinen kokemus.

3 x murkinaa!

1. Ravintola Urban

Torin liepeillä sijaitseva Urban on suosittu lounas- ja tilausravintola. Trendikkäästi sisustettua paikkaa luotsaa Suomen Top Chef 2015 -kaksintaistelun voittaja Anssi Kantelinen yhdessä Anna Marttisen kanssa. Ranskalainen keittiö yhdistettynä laadukkaisiin raaka-aineisiin takaa makuelämyksen, jota ei helposti unohda.

2. Gastrobar B/P

Gastrobarin B/P:n tunnelma ei ole turhan jäykkä, ja sisustus on rouhea . Alusta asti itse valmistettu, lähituotettu ruoka ja pienpanimon oluet ovat lyömätön yhdistelmä. Erityisesti burgerit ovat suosikkeja.

3. Puijon Torniravintola

Jos haluaa nähdä Kuopion yhdessä illassa, kannattaa suunnata Torniravintolaan. 75 metrin korkeudessa pääsee makumatkalle Savoon. Koska ravintola pyörähtää ympäri 360 astetta, saa kaupan päälle henkeä salpaavat näkymät .

Lue lisää: Näitä Suomi-helmiä et halua missata! Kokosimme 38 kiinnostavaa kohdetta kotimaan road tripille

Lue lisää: Muistatko Ellenin kouraisun tai alastomat keikkailijat? 21 nostalgista kuvaa kiteyttää, miten suuria tunteita festareilla on eletty

Lue lisää: Tunnistatko kaikki Suomen puut? Katso 14 kuvaa ja tee testi, jonka tulos voi vetää nöyräksi