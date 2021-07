6 kiperää kysymystä, joihin suomalaiset antoivat vastauksen – olisitko itse osannut selittää?

Pyysimme lukijoitamme selittämään, mistä moni itsestään selvänä pitämämme arjen asia johtuu. Tässä kootut selitykset – ne olivat melko oivallisia!

Valtaosa ihmisistä on oikeakätisiä, mutta mistä kätisyys oikein johtuu? Maailmassa on arviolta 5,27 miljardia kännykkää, mutta kykenetkö selittämään, kuinka ääni siirtyy puhelimen välityksellä paikasta toiseen?

Monet arjen ilmiöt tuntuvat varsin itsestään selviltä, mutta niiden selittäminen voikin olla yllättävän vaikeaa. Ihmetystä aiheuttavat niin teknologia, fysiikan lait kuin ihmiskehon toiminnotkin.

Listasimme taannoin erilaisia arjen ilmiöitä, ja vaikka moni niistä tuntui vaikealta selittää, annoimme lukijoillemme siihen mahdollisuuden. Ja selityksiähän piisasi!

Tässä kootut selitykset ja myös tieteellisesti päteviksi todetut vastaukset, mikäli sellainen on kyetty kyseiseen ilmiöön löytämään.

1. Miten lentokoneet pysyvät ilmassa?

Lukijan selitys: ”Ilmavirta muodostaa lentokoneen siipien yläpuolelle matalapaineen ja alapuolelle korkeapaineen. Tästä syntyy nostovoima, ja kone pysyy ilmassa.”

Koulun penkillä on selkeästi oltu hereillä, sillä tähän kysymykseen valtaosalta löytyi lähestulkoon paikkansa pitävä vastaus. Yksinkertaistettuna lentokone pysyy ilmassa sen siipien aiheuttaman nostovoiman ansiosta, mutta moni selittäjä kompuroi pohtiessaan, onko sitä nostetta nyt sitten koneen siiven ylä- vai alapuolella. Finavian artikkelin mukaan nostovoima muodostuu siiven yläpuolen ja alapuolen ilmanpaine-erosta, mutta merkittävämpi osa nostovoimasta muodostuu siiven yläpinnalla.

2. Miten ääni siirtyy puhelimen välityksellä paikasta toiseen?

Puhumme puhelimessa lähes päivittäin, mutta siitä huolimatta kyseisen kapistuksen toimintalogiikka saattaa olla osalle epäselvä. Vastauksia tähän klassikkokysymykseen saapui runsain mitoin, ja ne pitivät pitkälti paikkansa.

Epäselvää oli se, mihin muotoon ääni oikein muuttuu: sähkömagneettiseksi värähtelyksi, mikroaalloiksi, radioaalloiksi vai ääniaalloiksi. Arvauksia saivat osakseen myös satelliitit, antennit ja signaalit.

Lukijan selitys: ”Ääni muuntuu digitaaliseen muotoon kännykän mikrofonin kautta ja kännykästä se lähetetään sähkömagneettisena säteilynä eteenpäin vastaanottajalle.”

Lukijoiden vastaukset eivät olleet kaukana totuudesta: matkapuhelimen toiminta perustuu sähkömagneettisiin radioaaltoihin eli mikroaaltoihin. Puhelun aikana matkapuhelin lähettää radioaaltoja kaikkiin ilmansuuntiin, ja osa aalloista kulkeutuu valon nopeudella lähimmille tukiasemille, tuttavallisemmin kutsuttuna puhelinmastoihin, kertoo Säteilyturvakeskuksen artikkeli.

Tukiasemalta radioaaltoihin koodattu data, eli puhelimeen puhutut sanat, matkaa maanalaista valokuitukaapelia pitkin puhelun toisen osapuolen lähimmälle tukiasemalle, joka puolestaan muuntaa datan takaisin radioaalloiksi ja siitä puhelimen kaiuttimen kautta kuuluvaksi ääneksi. Simppeliä? Ainakin melkein.

3. Miksi haukotus tarttuu?

Lukijan selitys: ”Haukotus on alkukantainen refleksi, joka tarttuu selittämättömästi.”

Lukijan selitys: ”Silloin kun ei ollut kieltä, haukotus toimi eleenä siitä, että nyt on aika käydä nukkumaan.”

Haukotuksen tarttuminen on kinkkinen kysymys, johon tutkijatkaan eivät ole löytäneet yksimielistä vastausta. Lukijat ehdottivat syyksi niin evoluutiota, empatiakykyä, peilisoluja, laumakäyttäytymistä kuin muutoksia hengitysilmassa.

Psykologian professori Teija Kujala kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa haukottelun tarttumisen liittyvän empatiakykyyn. Jos ihmisen empatiakyky on vähäinen, haukotus ei tartu yhtä herkästi. Esimerkiksi psykopaatteihin muiden haukotus ei tartu yhtä herkästi, kertoo The Independent.

Toisaalta Tieteen Kuvalehden artikkelissa todettiin syyn haukottelun tarttumiselle olevan yhä epämääräinen. Yksi selitys haukottelulle ylipäänsä on, että se on merkki keuhkojen happipitoisuuden laskemisesta. Haukottelu on siis aivojen tapa saada keuhkoihin raikasta ilmaa.

Osa taas on sitä mieltä, että refleksinomaisesti tarttuva haukotus on jonkinlainen evoluution jäänne, ja haukotuksen tarttumisella ilmaistaan ryhmään kuulumista.

Kuten huomata saattaa, on selityksiä moneen junaan. Toistaiseksi tarkka syy haukotuksen tarttumiselle on vielä hämärän peitossa, joten antaa villien arvausten kukoistaa.

4. Miksi oikeakätisiä on enemmän kuin vasenkätisiä?

Lukijan selitys: ”Ennen vasenkätisyys kiellettiin, siksi oikeakätisiä on enemmän.”

Ihmisistä noin 90 prosenttia on oikeakätisiä. Lukijat pohtivat vasenkätisten vähäisen määrän olevan evoluution ja oppimisen tulosta, ja oikeakätisyyttä uumoiltiin hallitsevaksi geenitekijäksi.

Kätisyyttä on selitetty aivojen epäsymmetrialla: oikeakätisellä hallitseva aivopuolisko on vasen ja vasenkätisellä oikea. Tiede-lehden artikkelin mukaan ihmisten kätisyys on ainakin osittain perinnöllistä, sillä vasenkätisten lapsilla on suurempi todennäköisyys tulla vasenkätisiksi kuin oikeakätisten lapsilla. Myös ympäristötekijöillä nähdään olevan vaikutusta siihen, kummalla kädellä arjen asioita tulee tehtyä.

5. Mistä tuuli tulee?

Lukijan selitys: ”Tuuli tulee siitä, kun puut alkavat heilua metsässä samaan tahtiin, jolloin ympäröivä ilma alkaa liikkua. Mitä enemmän puut huojuvat, sitä enemmän tuulee.”

Hetkinen, juttu ei taida sittenkään olla ihan näin?

Oikea syy tuulen synnylle piilee auringossa, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurila Suomen Luonto -lehden artikkelissa. Aurinko lämmittää maapalloa epätasaisesti, minkä seurauksena syntyy lämpötila- ja ilmanpaine-eroja. Paine-eroa tasaamaan syntyy tuuli, joka liikkuu korkeapainealueelta matalamman ilmanpaineen alueelle. Puiden heiluminen on pikemminkin tuulen seuraus, ei niinkään sen syy.

6. Mistä särkylääke tietää, mihin kohtaan kehoa sattuu?

Lukijan selitys: ”Ne pienet Olipa kerran -elämä sarjan olennot osaavat kuljettaa särkylääkkeen kehossa oikeaan paikkaan.”

Lapsuudesta tuttu sarja on opettanut paljon ihmiskehosta, mutta myös vetänyt joitakin mutkia suoriksi.

Särkylääke ei varsinaisesti tiedä mitään. Sen sijaan kehon kipeässä paikassa syntyy aineita, prostaglandiineja, jotka muun muassa ärsyttävät hermopäätteitä ja saavat kehon näin aistimaan kipua, selitetään Hyvän Terveyden jutussa.

Kun ihminen ottaa särkylääkkeen, tabletin vaikuttavat aineet imeytyvät verenkiertoon, kulkeutuvat eri puolille kehoa ja estävät prostaglandiinien muodostumista. Näin tunne kivusta vaimenee. Tavallaan lukijamme olivat siis kartalla tässäkin asiassa!

