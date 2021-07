Vavisuttavaa luettavaa sivutolkulla! Listasimme 11 kirjaa, jotka tekivät meihin suuren vaikutuksen

Parhaimmillaan hyvä kirja imaisee mukaansa niin, että elämänhallinta sotkeutuu ja aikataulut kosahtavat. Me Naisten toimitus listaa kirjat, joiden kanssa kävi näin.

Naparetki – Bea Uusma

”Tätä kirjaa lukee henkeään pidätellen. Bea Uusma yrittää selvittää millintarkasti, mitä tapahtui kolmelle ruotsalaismiehelle, jotka lähtivät kohti Pohjoisnapaa vetypallolla vuonna 1897. Kirjaa lukee kuin dekkaria, eikä miesten tyhmänrohkeutta voi kuin ihmetellä. Kirja voitti Ruotsissa arvostetun August-palkinnon.”

Kotiinpaluu – Sadie Jones

”Tämä kirja piti lukea lukion äidinkielen kurssilla, ja itkiessäni silmät päästä kyseisen kirjan äärellä muistan miettineeni, miksi opettaja laittoi meidät lukemaan tällaisen kirjan.

Kyseessä on hyvin koskettava ja riipaiseva teos, joka käsittelee äitinsä menettäneen pojan kasvua aikuiseksi mieheksi väärinymmärryksen ja yksinäisyyden keskellä perheessä, jossa kulissien ylläpitäminen menee kaiken muun edelle. Kotiinpaluu on paitsi kirjailijan esikoisteos myös menestyskirja, eikä suotta.”

” Tämän luettua tunsin pitkään onnea siitä, että joku on todella kyennyt luomaan näin vaikuttavan tarinan.

Joka hetki olemme yhä elossa - Tom Malmquist

”Tositapahtumiin perustuvan kirjan teemoja ovat läheisen menettäminen, siitä aiheutuva suru ja tahtomattaan yksinhuoltajaksi jääminen. Kirjassa aviopari lähtee sairaalaan, koska esikoislapsi on pian syntymäisillään, ja kotiin palaavatkin vain isä ja vauva.

Muistan yhä, miten vahva tunteiden ristiriita tarinassa vallitsi: päähenkilö on juuri kokenut maailman hienoimman asian, esikoislapsen syntymän, josta hän ei kuitenkaan pysty olemaan iloinen, koska menetti samalla rakkaan vaimonsa. Kirja sai miettimään elämän haurautta ja sitä, ettei koskaan voi tietää, mitä huominen tuo tullessaan.”

Lue myös: Kuinka monta näistä olet lukenut? Kokosimme 101 kirjaa, jotka jokaisen kannattaisi lukea – eikä yhtäkään ole kirjoittanut mies

Ystäväni Owen Meany – John Irving

”Amerikkalaiskirjailija John Irving, 79, on muutenkin suosikkejani, mutta koko hänen valtavasta tuotannostaan erityisesti Ystäväni Owen Meany (A prayer for Owen Meany) on kulkenut matkassa aina.

Irving paitsi osaa tarinoinnin ja ironisen huumorin myös henkilöhahmojen rakentamisen ja kuvailun. Tässä kirjassa hän onnistuu päähenkilön luomisessa täydellisesti: Owen Meanysta tuli niin eläväinen ja aito tyyppi, että läpikuultavine korvanlehtineen ja sairauden aiheuttaman kimeän äänensä kanssa hänet voi aivan nähdä ja kuulla – voi kokea oikeasti tuntevansa hänet. Vahva suositus, kun haluaa huvittua ja liikuttua yhtä aikaa.”

Pieni elämä - Hanya Yanagihara

”Pieni elämä kertoo neljän opiskelijanuorukaisen ystävyydestä ja heidän elämänpoluistaan. Tämä tiiliskivikirja käynnistyy hitaasti, mutta loppua kohden et voi pitää taukoa sen ahmimisesta. Teos vie järkesi, jäytää sydäntäsi ja sotkee elämäsi hallinnan. Todella rankkaa luettavaa, joka taatusti jättää lukijansa tunnekuohuihin. Tämän luettuani tunsin pitkään onnea myös siitä, että joku on todella kyennyt luomaan näin vaikuttavan tarinan.”

Katrina – Sally Salminen

”Sally Salmisen Katrina on vavahduttava kuvaus naisen sisukkuudesta. Pohjanmaalta Ahvenanmaalle vaimoksi päätyvän Katrinan elämä on jatkuvaa työtä ja menetykset suuria, mutta 1900-luvun alussa vaihtoehdot olivat vähissä. Myös Sally Salmisen oma tarina on kiinnostava.”

Punainen teltta – Anita Diamant

”Kirja kertoo Raamatun tapahtumiin pohjautuvan fiktiivisen tarinan neljästä äidistä ja yhdestä tyttärestä, jotka vain sanalla mainitaan alkuperäisissä kertomuksissa, kuten naiset yleensäkin.

Opin tämän avulla 16-vuotiaana näkemään feminiinisyyden voimavarana ja löysin ihan uutta iloa naiseudestani. Punainen teltta on kirjassa keskeisessä roolissa paikkana, johon paimentolaisyhteisön naiset joka kuukausi vetäytyvät lepäämään kuukautisvuodon aikana, ja sehän olisi tavallaan ihan nerokas ratkaisu meillekin.”

” Lukemisen jälkeen vähän hengästyttää, niin paljon on historiassa unohdettuja kohtaloita.

Vienan punainen kuu – Laila Hirvisaari

”Kaunis ja raastava kertomus 1900-luvun alun levottomuuksien vaikutuksesta vienankarjalaisten elämään. Tarinaan uppoaa heti täysin, hahmoista alkaa nopeasti välittää yllättävän paljon. Lukemisen jälkeen vähän hengästyttää, niin paljon on historiassa unohdettuja kohtaloita.”

Muumi-kirjat – Tove Jansson

”Tove Janssonin klassikot ovat rakastettuja hyvästä syystä. Hykerryttävät hahmot ja Janssonin herkullinen tapa kirjoittaa tempaavat mukaansa kerta toisensa jälkeen, oli ikää sitten 10, 30 tai 50 vuotta. Kirjat pursuavat symboliikkaa, minkä ansiosta ne avautuvat eri ikäisille eri tavoin.

Luettuani Muumilaakson marraskuun aikuisiällä opin rakastamaan marraskuuta sen kaikessa karussa, kaihoisassa kauneudessa. Kaikkein ihaninta on Janssonin tapa kuvata luontoa ja ihmisen – tai muumin – suhdetta luontoon niin hyvässä kuin pahassa. Tästä paras esimerkki on Muumipappa ja meri.”

Tuhat loistavaa aurinkoa – Khaled Hosseini

”Itken tämän luettuani joka kerta hetken. Afganistanin ja sen naisten tarina on paikoin kamala ja ankea, mutta toisaalta kirja saa rakastumaan syvästi molempiin. Tässä kirjassa on paljon kipua ja paljon rakkautta.”

Vaskilintu – Kaari Utrio

”Seikkailua, ikivanhoja luonnonuskontoja, romantiikkaa ja järjetön määrä historiaa varhaiskeskiajan Suomesta Konstantinopoliin ja ympäri Eurooppaa. Tätä lukiessa tuntuu kuin katsoisi parasta laatusarjaa kausikaupalla, niin paljon ehtii tapahtua. Välillä naurattaa ääneen, välillä henki salpautuu jännityksestä, eikä missään kohdassa haluaisi tarinan päättyvän.”

Lue myös: Kuinka hyvin tunnet suomalaisen kirjallisuuden klassikot? Vain todellinen himolukija saa kaikki 13 oikein

Lue myös: Lucinda Riley teki menestyskirjan sairasvuoteellaan – nyt hän on tienannut jättiomaisuuden: ”Mieheni mukaan olen ilmeisen varakas”

Lue myös: Mökkireissut ovat Anna Kortelaiselle hetkiä, jolloin hänellä on suorastaan vaikea olla – tyttärelle kesäpaikka tarkoittaa huoletonta oleilua: ”Silloin sukupolviero näkyy selvimmin”