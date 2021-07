Tunnistatko maailman maat, joiden nimistä on poistettu kirjaimia? Testi sen paljastaa – vain todellinen sana-arvoitusten mestari saa kaikki 14 oikein

Tämä testi on todellisille maailmanmatkaajille! Kokeile, pystytkö päättelemään puuttuvat kirjaimet ja arvaamaan, mistä valtioista on kyse.

Täydennä puuttuvat kirjaimet, mikä valtio on kyseessä?

Osaatko nimetä valtioita jokaisesta maanosasta? Oletko etevä ratkomaan ristikoita ja muita sana-arvoituksia?

Jos vastasit molempiin kyllä, tämä testi on tehty sinulle.

Olemme arvuutelleet aiemmin sekä Suomen että Euroopan kaupunkeja kirjainvihjeiden perusteella.

Nyt on aika siirtyä Euroopasta kauemmas maailmalle. Tässä testissä näet jossakin maapallon kolkassa sijaitsevan valtion nimen, jonka kirjaimista osa on poistettu. Puuttuvien kirjainten paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa valtio ja kirjoittaa se vastauskenttään.

Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle ”en tiedä” – sekin on ihan okei.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

