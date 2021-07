Hidden glasses eli piilolinssit? Listasimme parhaat englannin käännökset, jotka lipsahtavat suomalaiselta ulos kuin varkain

Eiköhän nosteta kissa pöydälle, bring the cat to the table. Näitä suomi–englanti-käännöksiä ei voi kuin rakastaa.

Sosiaalisessa mediassa on hiljattain kiertänyt kuva myynti-ilmoituksesta, joka on saanut monet hieraisemaan silmiään.

Kuvasta käy ilmi, että se, mitä suomeksi myydään linnunpönttönä tiaisille, onkin turistikielelle käännettynä taipunut muotoon ”birds toilet to tiaises”.

Noh, toisaalta Google Kääntäjän sinänsä pätevä ehdotuskin olisi voinut aiheuttaa huvittuneisuutta asiakaskunnassa.

”Birds toilet to tiaises” on vain yksi tosielämän esimerkki siitä, kun suomalaiset yrittävät tulkita maailmaansa yhteiskielelle. Voi kuinka helppoa olisikaan, jos suomen kieltä voisi kääntää suoraan englantiin.

Koostimme sanakirjan epävirallisista mutta nerokkaista suomi–englanti-käännöksistä. Vaikka heikko kielitaito ei ole pilkan asia, ovat nämä käännökset silti suloisen huvittavia. Saa vapaasti käyttää!

Sanastoa arkikäyttöön

Piilolinssit = hidden glasses

Vanupuikko = topspuik

Verokarhu = tax bear

Baarimikko = bar Mike

Polttarit = burning party

Karhukirje = bear letter

Kokki = cock

Hey cock!

Poikamies = boy man

Kinkkinen kysymys = kinky question

Jauhelihakastike = powder meat sauce

Silmätikku = eye stick

Ehkäisypilleri = e-pills

Lohikäärme = salmon snake

Hammasraudat = tooth iron

Miksei sanontojakin voisi kääntää?

Parempi yrjö sylissä kuin matti kukkarossa = Better George on the lap than Matthew in the pouch

Olin niin käärmeissäni = I was so in my snakes

Nostaa kissa pöydälle = Bring the cat to the table

Kauhistuksen kanahäkki = Chicken cage of terror

Chicken cage of terror.

Levällään kuin Jokisen eväät = All over the place like Jokinen's lunch

Posti kulkee, kun Kusti polkee = Mail gets delivered as Kusti pedals

Matti kukkarossa = Matti in the wallet

Vettä tulee kuin Esterin perseestä = It rains like from Esteri's ass

Eteenpäin, sanoi mummo lumessa = Forward said the granny in the snow

Ei kukaan ole seppä syntyessään = Nobody's a smith while he is being born

Sopii kuin nyrkki silmään = Fits like a fist in the eye

Vedin ostohousut jalkaan = I pulled my purchase trousers up

