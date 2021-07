Tässä tulee 8 asiaa, jotka vain aito kesän vihaaja ymmärtää – ei herkille

Helteestä ei saa valittaa eikä sisällä kyhjöttää, sanovat. Mutta miksi ei?

Kesän vihaaminen on tabu, joka pitää edelleen sitkeästi pintansa. Kun lämpö saapuu pohjolaan pimeän talven jälkeen, silloin ei sovi valittaa yhtikäs mistään.

Mutta onko kesä sittenkään aivan niin ylivertainen kuin yhteiskuntamme olettaa? Pidetäänkö kesää ylivertaisena oikeastaan vain siksi, että monilla lomat sijoittuvat siihen ajankohtaan, jos sellaisiin on oikeutettu?

Listasimme pointit, jotka kesää vihaavat ihmiset voivat allekirjoittaa.

1. Ei hellettä, kiitos!

Hellesäällä elämä on oikeasti mielikuvia tuskaisempaa. Hiki valuu, olo on tunkkainen ja epämukava. Ei mitään päällepantavaa. Reidet hiertävät yhteen, yöt ovat unettomia eikä ulkona voi harrastaa mitään ilman lämpöhalvausta. Tätäkö suomalaiset todella odottavat pitkän talven?

Tuoreimman lähestymistavan mukaan helteestä saa ja pitääkin valittaa: helleputket ja muut sään ääri-ilmiöt ovat merkki ilmastonmuutoksen kiihtymisestä, joten syytä ilakointiin ei ole. Inarissa ei kuulu olla yli 30:tä astetta lämmintä.

Samoin lisääntyy sinilevä. Se on yksi kurja seuraus vesistöjen lämpenemisestä.

2. Voidaanko puhua jostain muusta kuin säästä?

Kesäisiä keskusteluja ja otsikoita värittää muutenkin jatkuva sään palvonta. Huonoa säätä harmitellaan, kun taas hellekelillä on pakko nauttia, vielä kun voi! Nauti jo!

Kesäsateessa on monia hyviä puolia: paarmat kaikkoavat mökkirannasta, viljelijät voivat huokaista helpotuksesta, eikä tarvitse omaa puutarhaakaan kastella.

3. Eikö voisi vaan olla?

Kesään ladataan paljon odotuksia. On sosiaalinen pakko mennä ja tehdä tai muuten iskee fear of missing out eli paitsi jäämisen pelko. On istuttava terassilla, riekuttava yöttömissä öissä, maakuntamatkailtava ja käytävä festareilla, asuntomessuja unohtamatta. Eikö voisi vain olla?

Kesäiset riennot, kuten juhannus, nostavat julmalla tavalla monilla pintaan myös yksinäisyyden tunteita.

4. Sisällä oleilu kunniaan!

Yleinen oletus on, että kesällä täytyy oleskella ulkona. Ruoka täytyy syödä terassilla, ystäviä nähdä piknikillä ja vapaita viettää rannalla. Sisällä oleilussa ei ole mitään vikaa. Samalla säästyy vaarallisilta UVA- ja UVB-säteiltä.

Kuka voisi vastustaa ilmalämpöpumpun viilentämää olohuonetta ja sohvaa keskipäivällä?

5. Itikat, ötökät ja käärmeet, tarvitseeko edes mainita?

Tiesitkö, että kyy voi liftata uimarin selkään luonnonvesissä? Nytpä tiedät. Näin ainakin väittää tutkija Ylen jutussa.

6. Yhteinen aika läheisten kanssa – vähempikin riittäisi

Kesäloma tuo esiin ne parisuhteen ongelmat, jotka ovat hautuneet jo pitkään pinnan alla. Lomien jälkeen jätetäänkin eniten avioerohakemuksia. Jos ihan siihen pisteeseen ei päädytä, kesälomien aikana voi ruveta kyllästyttämään, jos asuinkumppanien kanssa ollaan neljä viikkoa naamatusten.

7. Ruokalaa tulee ikävä

Kun työpaikkaruokalat ja koulut sulkevat ovensa, se tietää joillekin päättymätöntä vuoroa keittiössä. Aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala, siinä se lomapäivä hurahtikin, jos sellaista sattui viettämään. Lisäksi pestiin kuuluu vielä jatkuva kaupassa ravaaminen, koska jääkaappi ammottaa alvariinsa tyhjyyttään.

8. Syksyn odotus alkaa jo toukokuussa

Kesänvihaaja tuntee helpotusta, kun syksy lähestyy. Pimeät illat, viilenevät säät ja se, kun saa viimein vetää takin niskaan.

