9 vinkkiä, joiden avulla selvität jo kaupassa, onko hedelmä syöntikypsä

Ken vesimelonia kopauttaa, se mehukkaan herkun itselleen varmistaa.

Tiedätkö sen tunteen, kun ostat kokkailua varten muutaman avokadon – vain todetaksesi kotona sen, että nämähän ovat ihan raakoja.

Kyllä, niin raivostuttavaa.

Avokadojen ja monien muiden hedelmien ostaminen on varsinainen taitolaji. Pitää osata puristaa tai kopauttaa juuri oikeasta kohdasta, jotta selviää, onko hedelmä kenties jo kypsä.

Unohda raa’at hedelmät! Näin selvität jo kaupassa, onko hedelmä syöntikypsä.

Vesimeloni

Vesimelonin kypsyyttä voi testata koputtamalla sitä kevyesti kuoreen. Jos ääni on kumea ja ontto, meloni on mehukas ja kypsyys parhaimmillaan. Raa’assa melonissa ääni on vaimeampi.

Kiinnitä huomiota myös muotoon: valitse yksilö, jonka muoto on yhtenäinen, pinta tasainen ja väri mattapintainen. Kuoppainen ja kummallisen muotoinen meloni on saattanut kasvaa paikassa, jossa se on saanut epätasaisesti vettä tai aurinkoa. Tällöin sen laatu on myös päässyt kärsimään. Kypsän melonin pohjassa tulisi olla myös keltainen läiskä.

Ananas

Ananaksen kypsyys selviää, kun kokeilet vetäistä irti yhden sen sisimmistä lehdistä. Jos lehti irtoaa helposti, ananas on kypsä. Värilläkin on väliä: mehukkaimmat ananakset ovat väriltään kultaisia, eivät vihreitä.

Granaattiomena

Granaattiomenan sesonki on syys- ja talvikaudella, syyskuusta tammikuuhun. Hedelmän kypsyyttä voi testata kuoren perusteella: se saa antaa painettaessa hieman periksi. Värillä sen sijaan ei ole väliä, mutta hedelmä on parhaimmillaan kuoren ollessa kiiltävä.

Avokado

Purista avokadon tyveä hellästi sormien välissä. Jos se kohta on pehmeä, on avokado syöntikypsä. Jos avokado tuntuu jostain painamalla ontolta, se voi olla jo pilaantunut.

Lisäksi jos avokadon ruskea kanta lähtee helposti irti ja sen alta pilkistää vihreää, on avokado kypsä ja valmis syötäväksi. Ruskea väri on taas merkki siitä, että avokado on ylikypsä.

Mango

Mangoa ei kannata säilyttää kylmässä, sillä se voi paleltua ja muuttua pahan makuiseksi. Huoneenlämmössä se kypsyy noin viikossa.

Kypsä mango antaa periksi painettaessa ja sen makea tuoksu muistuttaa ananasta. Leikatessa siitä pitää tihkua herkullista mehua.

Papaija

Papaija on erittäin mehukas hedelmä, joka muistuttaa maultaan melonia ja päärynää. Papaija on kypsä, kun kuoren vihreä väri saa keltaisen täplityksen.

