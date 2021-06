Tässä tulevat kesän hauskimmat pihapelit – näin järjestät täydelliset mökkiolympialaiset

Mökkiolympialaisia suunnitellessa mitataan luovuutta. Kokosimme 7 lajia, joista jokainen voi poimia itselleen mieluisat pihapelit.

Mitä olisikaan juhannus tai muu kesäinen mökkireissu ilman mökkiolympialaisia?

Klassikot kuten mölkky, kroketti ja tikanheitto toimivat aina, mutta joskus perinteiden päivittäminen on paikallaan.

Klassikkolajeja voi päivittää yhdistämällä tuttuun lajiin lisäosioita tai kehittämällä pelivälineille uudet käyttötarkoitukset ja säännöt. Näin osallistujat yllättyvät ja joutuvat heittäytymään uuden lajin vietäviksi.

Listasimme seitsemän pihapeliä, joista voit koostaa tai soveltaa juuri omalle seurueellesi sopivat mökkiolympialaiset. Suurin osa lajeista on soveltuu paripeleiksi.

1. Sisäinen kello

Sisäisessä kellossa pelaajien täytyy arvioida sekuntikellon avulla, milloin sovittu aika on kulunut. Arvuuteltava ajanjakso voi olla kaikkea 30 sekunnin ja 2 minuutin väliltä. Mitä pidempi aika, sitä haastavammaksi peli muuttuu. Peliä voi pelata joko yksilöinä tai pareittain. Voittaja on se, jonka arvio osuu lähimmäksi.

2. Narun ujutus

Tässä lajissa kilpailijat jaetaan pareiksi. Heistä toinen pyrkii saamaan narun toisen vaatteiden läpi aina kaula-aukosta lahkeeseen saakka. Parivaljakko saa itse päättää, eteneekö vaatekertaa ylhäältä alas vai alhaalta ylöspäin. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että se, kenen päällä vaatteet ovat, ei saa koskea naruun tai vaatteisiin. Voittajapari on se, joka selviää tehtävästä nopeiten.

3. Järjestä sokkona

Mölkkypölkyistä on paljon muuhunkin kuin perinteisen mölkyn pelaamiseen. Tässä lajissa parivaljakosta toisen tehtävänä on auttaa toista saamaan pölkyt suuruusjärjestykseen (1–12). Pelin juju on siinä, että järjestelijän silmät sidotaan ja ohjaaja puolestaan saa auttaa pariaan pelkällä puheella. Peliin voi lisätä myös haastetta: ennen varsinaista mölkkytehtävää pelaajien täytyy selvitä samalla tyylillä (toisella silmät sidottu) esteradan läpi pelipaikalle. Suorituksesta otetaan aikaa, ja voittajaksi selviää pari, joka suoriutuu tehtävästä nopeiten.

4. Kävyt koriin

Tässä tarkkuuskisassa pareille jaetaan sama määrä käpyjä, joiden on osuttava maaliin eli ämpäriin. Kierroksia pelissä voi olla esimerkiksi kolme ja käpyjä kymmenen. Se pari, joka osuu parhaiten, voittaa.

5. Esterata reppuselässä

Tässä pelissä pareista toinen juoksee esteradan läpi oma pari selässään. Voittajajoukkue on pari, joka selviää radan päästä päähän kaikkein nopeiten. Esterata voi riittää haasteeksi sellaisenaan, mutta siihen voi yhdistää myös esimerkiksi vesisodan, jolloin reitti muuttuu entistä haastavammaksi.

6. Käännä ja juokse

Käännä ja juokse -pelissä oikein päin pöydän laidassa oleva muovikuppi pyritään kääntämään väärin päin kopsauttamalla sen pöydän yli menevää reunaa. Kupin on tarkoitus pyörähtää puoliympyrä ja jäädä pöydälle väärin päin. Peli tunnetaan Amerikassa flip cupina.

Kun pelaaja onnistuu kupin pyöräyttämisessä, tulee hänen juosta mökin ympäri. Kun pelaaja palaa kierrokselta, hänen parinsa siirtyy seuraavan kupin pariin. Joukkueilla voi olla selätettävänään esimerkiksi neljä kuppia. Suorituksesta otetaan aikaa, ja voittajajoukkueeksi kruunataan pari, joka suoriutuu tehtävästä nopeiten.

7. Pallo puhki

Tässä pelissä jokaisen osallistujan molempiin jalkoihin sidotaan ilmapallot, joita pelaajan on suojeltava. Vastustajan pallot on tätä vastoin poksautettava. Tätä peliä voidaan pelata yksilöinä tai pareittain. Jos peliä pelataan parin kanssa, kannattaa omaa paria auttaa ja suojella, sillä voittoon riittää yhden pelaajan selviäminen.

Pelaajat, joiden molemmat pallot ovat poksahtaneet, tippuvat pelistä. Tippunut pelaaja ei saa enää hyökätä vastustajan palloihin. Voittaja on puolestaan se, kenellä on viimeisenä ehjä pallo jalassaan.

