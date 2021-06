Saako nainen olla rannalla rinnat paljaana tai mies terassilla ilman paitaa? Vastaa ja selvitä, ajatteletko kesäpukeutumisesta kuten muut suomalaiset

Hellesää nostaa tapetille kysymyksen siitä, kuka saa kulkea ilman paitaa ja missä. Vastaa kesäisiin pukeutumiskysymyksiin ja selvitä, oletko niistä samaa mieltä kuin muut suomalaiset.

Kesällä vaatteet vähenevät ja pidot paranevat, mutta missä menee vilpoisen pukeutumisen raja?

Tapakulttuuria tutkinut filosofian tohtori Annakaisa Suominen kertoo, että soveliaana pidetyn pukeutumisen rajat muuttuvat jatkuvasti – joskin hitaasti. Hänen mukaan suhtautumisemme paljaisiin nänneihin ja paidattomiin terassikarjuihin juontaa juurensa vuosisatojen takaa.

– Tapakulttuurin juuret voidaan sijoittaa 1500-luvun murrokseen. Kun sosiaalinen kontrolli lisääntyi ja häpeä astui kuvaan, se vaikutti myös siveellisyyden säätelyyn ja pukeutumisen normeihin, Suominen sanoo.

Se, mikä sopii terassille, voi herättää pahennusta työpaikalla

Kesä tosiaan nostaa pintaan näkemyserot siitä, millaista on liian paljastava pukeutuminen ja ketä säännöt koskevat. Vastaa tekstin joukossa oleviin kysymyksiin ja näet heti, ovatko rajasi tiukemmat kuin muilla suomalaisilla.

Suomisen mukaan länsimaalainen tapakulttuuri muuttuu ajassa ja paikassa.

– Paikan merkitystä kuvaa juurikin tilanne, jossa sama minihame hyväksytään kävelykadulla, muttei toimistossa, kertoo Suominen.

Muutoksen näkee kesähäissä

Suomisen mukaan se, että kulttuuri muuttuu myös ajassa, nousee esiin, kun pohditaan paljaita olkapäitä kirkossa.

– Nykypäivänä paljaita olkapäitä näkee kirkossa usein, kun isovanhempiemme nuoruudessa se ei ollut missään nimessä soveliasta. Pukeutumisnormien muuttuminen kertoo siitä, kuinka tapakulttuuri elää ja muovautuu yhteisönsä mukana, kertoo Suominen.

Tuleeko naisen nänneistä koskaan normaali näky?

Suominen kertoo, että länsimaisessa kulttuurissa naisen rinnat nähdään intiiminä alueena, joten niiden peittäminen koetaan normiksi siinä missä haarovälinkin.

Hän kuitenkin lisää, että yhteiskuntamme on muuttunut tasa-arvoisemmaksi ja yksilökeskeisemmäksi, mikä on puolestaan saanut monet kyseenalaistamaan sen, miksi naisten pukeutumista säädellään miesten pukeutumista tiukemmin. Suomisen mukaan tapakulttuuri muuttuu sitä kyseenalaistamalla.

– Vaikka ajatus siitä, että naisen nännit normalisoituisivat, kuulostaa hyvin kaukaiselta, ei se ole mahdotonta. On ollut myös aika, kun yhteiskunnassamme naisten nilkat eivät saaneet näkyä.

Paidattomuuden monet säännöt

Suominen kertoo, että vaikka miehen paidatta kulkeminen on huomattavasti hyväksytympää kuin naisen, on sekin tapakulttuuri vahvasti sidoksissa aikaan ja paikkaan. Siispä paidattomana kulkeminen ei välttämättä ole yhtä hyväksyttyä terassilla kuin rannalla.

Hän lisää, ettei tapakulttuuriimme kuulu myöskään paljaana ruokailu, minkä vuoksi paidattomat terassinautiskelijat kohtaavat usein paheksuntaa.

– Syy tähän voi olla tiedostamattamme biologinen, sillä entisaikaan taudit levisivät ruumiineritteistä. Tästä johtuen monella voi mennä ruokahalu, kun lounasta nauttiessa hikinen vartalo koskettaa käsivartta, sillä ruumiineritteet koetaan yleisesti epämiellyttävinä.

Mitä riisuutumisesta pitäisi ajatella?

Suomisen mukaan se, että vaatteiden vaihtaminen rannalla pyyhkeen alla on hyväksyttyä, mutta kävelykadulla ei, kertoo siitä, että myös toiminta on osa tapakulttuuria ja näin ollen sidoksissa aikaan ja paikkaan.

– Julkinen riisuminen ei kuulu normeihimme, ja se on monesti kiusallista jo uimarannalla, mutta ajatuskin kadulla riisuutumisesta saa monet meistä nolostumaan.

Suominen kertoo, että länsimaisessa tapakulttuurissa molempia sukupuolia eivät koske samat normit. Hänen mukaan se juontaa juurensa 1500-luvulta, kun sosiaalinen kontrolli lähti lisääntymään.

– Muutos vaikutti seksuaalisuuteen tehden siitä yksityistä. Ajan saatossa tietyt toiminnot muuttuivat häpeällisiksi, joten siveyden tavoittelu vaikutti etenkin naisten käyttäytymiseen.

Sauna ei ehkä olekaan niin seksitön paikka kuin kuvitellaan

– Sitä, kuinka räikeästi saunakulttuuri rikkoo muita siveellisiä normejamme, on perusteltu sillä, että sauna on epäseksuaalinen tila. Tämähän ei kuitenkaan oikeasti pidä paikkaansa, sillä ihminen on seksuaalinen olento myös saunassa.

Suomisen mukaan eroava suhtautuminen saunaan on opittua. Hänen mukaan se, että alasti saunominen ei ole seksuaalista, on kasvatuksen tulos.

– Se kuvastaa sitä, miten tapakulttuuri muovautuu yhteisön mukaan. Amerikkalaiset tuskin suhtautuisivat sekasaunaan yhtä suopeasti kuin suomalaiset.

Suominen kuitenkin muistuttaa, että myös yksilöiden välillä on eroja: jokainen suomalainen ei ajattele sekasaunaa hyväksyttävänä.

Juttu on julkaistu Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2019.

