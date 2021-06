Tässäkö vuoden paras kotimainen elokuva? Romanttinen komedia Fucking with Nobody ansaitsee täydet viisi tähteä

Hannaleena Haurun elokuva repii romanttisen komedian lajityypin palasiksi. Vuoden omaperäisin – ja ehkä myös paras – kotimainen elokuva on nyt leffateattereissa.

Vannoutunut sinkku Hanna (ohjaaja Hannaleena Hauru) keksii lavastaa itselleen parisuhteen näyttelijäystävänsä Ekun (Samuel Kujala) kanssa Instagramiin. Ystävysten yllätykseksi heidän ”parisuhteensa” herättää ihailua ja kateutta, vaikka he kuvittelevat parodioivansa Instagramin kliseistä parisuhdekuvastoa.

Hannaleena Hauru on epäilemättä Suomen kiinnostavin elokuvaohjaaja. Haurun romanttinen komedia Fucking with Nobody on hysteerisen hauska. En muista, milloin olisin viimeksi nauranut yhtä paljon kuin sitä katsoessani. Huumori on todella roisia, välillä suorastaan häiriintynyttä.

Feministinen metaelokuva – elokuva elokuvan teosta – tarkastelee lajityypin kliseitä ja raastaa ne palasiksi. Elokuvan nähtyään ei voi enää katsoa genren kulmakiviä samalla tavalla. Tyyli on tuttu Haurun vuonna 2017 ensi-iltansa saaneesta esikoisohjauksesta Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset, joka pyyhkäisi paitsi nuortenelokuvan genren myös kotimaisen elokuvan kerralla uusiksi.

Haurun elokuva ei voisi olla ajankohtaisempi. Leffa käsittelee tuoreita teemoja, kuten elokuvanteon etiikkaa, ja heittää sukupuoliroolit päälaelleen. Tekeekö Hanna leffan vain päästääkseen pussailemaan nuoren ja komean miehen kanssa? Onko Ekku Hannalle pelkkä seksiobjekti, Ken-nukke? Alkaako nainen käyttää samalla tavalla valtaa kuin miesohjaajat, jos saa siihen tilaisuuden?

Hauru on todella luonteva kameran edessä. Show’n varastaa kuitenkin Pietu Wickström Ekun miesystävänä Arana, joka saa huomata, että kulissisuhde alkaakin muuttua hänen silmiensä edessä oikeaksi parisuhteeksi. Wickström tekee myös rapmusiikkia taiteilijanimellä Kuopus ja on puhunut julkisuudessa rohkeasti sateenkaariteemoista. Tulokkaalta on lupa odottaa paljon.

En voi olla kiittämättä Aino Havun upeaa puvustusta ja Nora Pippingsköldin huikeaa maskeeraussuunnittelua.

Elokuvaa voi tulkita myös autofiktiona eli omaelämäkerrallisena. Ainakin Hauru altistaa itsensä tällaiselle tulkinnalle, onhan hän itse elokuvansa pääosassa ja hänen näyttelemänsä henkilöhahmo on hänen kaimansa ja kollegansa.

*****

Fucking with Nobody, ensi-ilta 11.6.

Lue myös: Uutta kiinnostavaa katsottavaa! Listasimme 15 parasta pohjoismaista tv-sarjaa suoratoistopalveluista

Lue myös: Tunnistatko 2000-luvun suomalaiset hittielokuvat vain yhden kuvan perusteella? Testi paljastaa, oletko kovan luokan leffafani

Lue myös: Tunnistatko nostalgiset tv-sarjat yhden kuvan perusteella? Vain tosikyttääjä saa kaikki 10 oikein