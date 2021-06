Listasimme 10 ihmistyyppiä jotka voit bongata mökillä – tunnistatko itsesi tai ystäväsi näistä?

Kesälomasesonki on aluillaan, ja moni suomalainen suuntaa mökin rauhaan helteistä nauttimaan. Listasimme kymmenen erilaista mökkipersoonaa – varo vain, saatat tunnistaa myös itsesi!

Yhden menojalkaa vipattaa, toinen on tullut mökille löhöilemään. Millainen mökkeilijä sinä olet?

1. Menojalkaa vipattaa

Tällä tyypillä rentouttava mökkireissu ja Ruotsin-risteily vaikuttavat menneen keskenään sekaisin! Ensimmäinen matkajuoma korkataan jo automatkalla, eikä aikaakaan, kun tämä bailaaja on jo ehtinyt bongata paikallisessa pubin rähjässä järjestettävän karaokeillan, johon hän nyt itsepintaisesti yrittää houkutella porukkaa lähtemään.

2. Grillimestari

Mökkireissun muonavastaava, jonka löytää mitä todennäköisimmin kuumana sauhuavan grillin ääreltä pihdit kädessä ja hiki otsalla. Grillimestari on miettinyt mökkiviikonlopun menun tarkkaan, eikä häntä saa riisumaan kokin essuaan hevilläkään.

3. Saunatonttu

Se tyyppi, joka elää ja hengittää saunomista ja heti mökille saavuttuaan suuntaa saunanlämmityspuuhiin. Saunassa istutaan pitkälle yöhön asti, ja kovimman luokan saunatonttu saattaa jopa jäädä nukkumaan saunarakennukseen, jotta pääsee heti aamusta löylyihin.

4. Aktiivilomailija

Se tyyppi, joka on jatkuvasti keksimässä kaikenlaista ajanvietettä muiden pään menoksi. Listalta löytyy muun muassa eukonkantoa, mölkkyä ja tikanheittoa – tai hei, miten olisi veneretki järvellä? Hetkeäkään ei ole hukattavaksi!

Mökkireissulle mahtuu mukaan aina vähintäänkin yksi innokas mölkyn pelaaja.

5. Kaikkeen varautunut

Joukkoon mahtuu aina se tyyppi, joka on pakannut mukaan niin laastareita, kyypakkauksen kuin kumisaappaatkin. Tämän paremmin kuin hyvin varustautuneen mökkeilijän repusta löytyy kaikki, mitä ikinä mökkireissulla saattaisikaan kaivata!

6. Läpikotaisin kaupunkilainen

Landepaukun täysi vastakohta. Pamahtaa mökkimaisemiin aivan liian fiineissä vaatteissa eikä takuulla omista Crocseja. Ötökät ällöttävät, huussissa käydään nuristen ja järvessä uiminen ei tule kuuloonkaan, sillä kalathan voivat purra!

7. Löysäilijä

Tämän kesästä nautiskelevan rentoutujan löytää varmimmin makoilemasta rantatuolissa reporankana heti, kun keskipäivän aurinko alkaa porottaa. Turha toivo, että saisit tästä löysäilijästä apua tiskaamiseen tai perunoiden pesuun – hän on tullut ottamaan iisisti.

8. Työmyyrä

Auringosta nautiskelevan lorvailijan vastakohta. Ei mökille tultu rentoutumaan, vaan työleirille! Agendalta löytyy huussin tyhjennystä, ruohonleikkuuta ja halkojen hakkuuta. Työmyyrä on jatkuvasti kaavailemassa jos jonkinmoista pintaremonttia tai kunnostusprojektia, johon tarttua.

9. Vaatimaton vieras

Mökin emännän tai isännän unelma, joka tarjoaa apuaan tuon tuosta. Vaatimattomuus menee jopa nöyristelyn puolelle. Ei kai nyt minua varten olisi tarvinnut keittää kahveja, enkä minä mitään sänkyä olisi tarvinnut, patjakin kelpaa vallan hyvin!

10. Somettaja

Pic or it didn’t happen! Tämä tyyppi on ikuistamassa someen jokaisen hetken ja tapahtuman makkaran paistosta auringonlaskuun. Kenellekään ei ainakaan jää epäselväksi, että nyt muuten ollaan mökillä kesäloman vietossa.

