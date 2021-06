Mitä syöt aamupalaksi? Vastaa 10 kysymykseen – testi paljastaa, mitä aamiaisesi kertoo luonteestasi

Maistuuko sinulle aamuisin kaurapuuro vai kananmuna? Lähteekö päiväsi käyntiin voileivällä vai jogurtilla? Me Naisten testi kertoo, mitä aamupalavalintasi paljastavat luonteestasi.

Siinä on aamupalaa kerrakseen!

Aamupala on päivän tärkein ateria, sanotaan. Ajatus on iskostunut monien suomalaisten mieliin jo lapsuudessa. Monipuolinen aamiainen koostuu esimerkiksi täysjyväleivästä tai puurosta, kasviksista, hedelmistä ja marjoista sekä hyvistä rasvanlähteistä. Sekaan heitetään tietysti vielä proteiinia, kuten rahkaa tai kananmunaa.

Tosiasiassa aamiaisen tärkeys on kiistanalainen asia, tiede ei tue väitteitä aamiaisen hyödyistä tai sen laiminlyönnin haitoista. Kaikkialla maailmassa aamiaista ei pidetäkään yhtä tärkeänä kuin meillä. Esimerkiksi ranskalaiset ja italialaiset tyytyvät aamuisin usein kahvikupilliseen ja kenties yhteen leivonnaiseen.

Aamiaisia on lopulta yhtä monta erilaista kuin ihmisiäkin. Yksi tykkää kaurapuurosta, toinen voileivistä. Suolaisen ystävät valitsevat pekonia ja kananmunia, makean perään olevat puolestaan leivonnaisia. Jotkut rakastavat runsaita, hotellihenkisiä aamiaisia, kun toisille riittää kuppi kahvia.

Mutta voiko aamiainen paljastaa jotain ihmisen luonteesta? No tottahan toki – ainakin jos on Me Naisten tieteellisesti epäpätevää testiä uskominen.

Mitä suosikkiaamiaisesi kertoo sinusta? Tee testi ja saat tietää vastauksen!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

