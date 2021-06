Olisitko itse tiennyt? Testi paljasti, mitä luonnonvaraisia kukkia moni suomalainen ei tunnista – erityisesti 3 kasvissa sekoiltiin

Tunnistatko nämä kukat? Monelta Me Naisten testin tekijältä ne menivät keskenään sekaisin.

Ah, kesä on täällä ja Suomen luonto on vehreimmillään! Mökkipihat, pientareet ja niityt ovat täynnä kukkaloistoa, josta saamme nauttia seuraavien kuukausien ajan.

Hehkeissä väreissä loistavaa luontoa ihastellessa moni on taatusti tullut joskus pohtineeksi, mikä mikäkin kukkanen nyt taas olikaan. Luonnonvaraisten kukkien nimiä opeteltiin koulun biologian tunneilla, mutta aivan kaikille ne eivät iskostuneet muistiin.

Me Naiset laati taannoin testin, jonka avulla pystyy selvittämään, mikä on oman kukkatietämyksen laita. Testi paljastaa, kuinka hyvin tunnet Suomen yleiset, luonnonvaraiset kukat – jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset siihen tästä.

Testin on tehnyt loppuun saakka jo 230 000 ihmistä. Heistä vain kaksi prosenttia onnistui tunnistamaan kaikki testissä olleet 14 kukkaa oikein, joten aivan helppo visa ei ole.

Kaikkein tutuin kukka suomalaisille on testin mukaan kielo, jonka tunnisti oikein peräti 99 prosenttia vastaajista. Helppoja ovat myös valkovuokko, maitohorsma ja suopursu, jotka tunnisti 94 prosenttia vastaajista. Vanamon tunnisti 93 prosenttia ja keto-orvokin 91 prosenttia vastaajista.

Testi paljasti kuitenkin muutaman kukan, joita suomalaiset eivät tunnista kovinkaan hyvin.

Listasimme alle kolme vaikeinta kukkaa, jotka tuottivat testaajille päänvaivaa – olisitko itse tunnistanut?

3. Ei valkovuokko, vaan...

Metsätähden kukka on tähden muotoinen, ja sen terälehtien kärjet ovat terävät.

...metsätähti! Testaajista 24 prosenttia luuli tätä kukkaa valkovuokoksi, vaikka tosiasiassa kuvassa on metsätähti. Oikean vastauksen tiesi sentään 72 prosenttia testaajista.

Valkovuokon lehdet ovat tylppäkärkiset.

Metsätähti (Trientalis europaea) kasvaa lähestulkoon kaikkialla Suomessa. Sitä tavataan niin Saaristonmeren kalliokedoilla kuin Lapin tuntureissa. Kaikista parhaiten metsätähti viihtyy lehtomaisissa kangasmetsissä. Metsätähden tunnistaa sen muodosta: kukka on kuin tähti, eikä sillä ole liuskaisia lehtiä kuten valkovuokolla.

2. Ei lumme, vaan...

Isoulpukan kukka on keltainen.

...isoulpukka! Tämä järvien pintaa läikittävä vesikasvi osoittautui yllättävän hankalaksi tunnistettavaksi. Enemmistö eli 52 prosenttia vastaajista tiesi, että kyseessä on isoulpukka, mutta 29 prosenttia luuli kasvia lumpeeksi ja 19 prosenttia uskoi sen olevan rentukka.

Tältä näyttää valkolumme.

Arkikielessä lumpeella viitataan tavallisesti valkolumpeeseen (Nymphaea alba), jonka tunnistaa valkoisesta kukasta. Isoulpukan (Nuphar lutea) kukka on keltainen. Isoulpukka kuuluu tosin lummekasvien heimoon sekin.

1. Ei päivänkakkara, vaan...

Tätä kukkaa moni luuli päivänkakkaraksi, mutta kyseessä on kaunokainen.

...kaunokainen! Kaikkein eniten päänvaivaa testaajille aiheutti yllä oleva kukka. Enemmistö vastasi kysymykseen väärin, sillä 46 prosenttia vastaajista luuli kukkaa päivänkakkaraksi. Joka neljäs luuli, että kuvassa on peltosaunio. Vain 30 prosenttia vastaajista tunnisti oikein: kuvassa on kaunokainen.

Tämä tässä on päivänkakkara. Huomaatko eron?

Kaunokainen (Bellis perennis) muistuttaa tosiaan aikalailla päivänkakkaraa. Se on kuitenkin eri kasvi. Kaunokainen viihtyy erityisen hyvin tienvarsissa, joutomailla ja pihapiirissä.

