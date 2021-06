Kaadatko makaronit ja keitinvedet siivilään lavuaarissa? Ei kannattaisi – listasimme 27 nerokasta keittiökikkaa, jotka säästävät aikaa ja vaivaa

Avokado on aina liian raaka tai ylikypsä. Avokadon kypsyyden voi kuitenkin tarkistaa sen kannasta. Jos kanta on vaikea irrottaa ja sen alta paljastuu keltaista, on avokado vielä raaka. Jos kanta irtoaa helposti ja on sisältä vihreä tai hieman tummempi, on avokado valmis syötäväksi. Ylikypsän avokadon kannan alta paljastuu mustaa tai ruskeaa.