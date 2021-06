Nyt lomaillaan Suomessa! 50 ihanaa kotimaan kohdetta, joissa kannattaa käydä ainakin kerran

Suunnitelmat kesälomalle vielä auki? Ei hätää – tästä listasta löydät taatusti kiinnostavia kohteita kaikkien aikojen Suomi-lomaan.

Suomessa eletään kotimaanmatkailun kulta-aikaa. Kun ulkomaille ei ole soveliasta matkustaa, moni alkaa katsella tuttuja kulmia uusin silmin.

Koostimme Me Naisten toimituksesta 50 ihanaa kotimaan kohdetta, joissa kannattaa käydä ainakin kerran elämässä.

Etelä-Suomen helmet

1. Iso-Melkutin. Iso Melkutin -järvi on niin kirkasvetinen, että se vetää vertoja Lapin erämaajärville. Lähistöltä – Tervakoskelta – löytyy idyllinen kahvila Tallicafe.

2. Fiskarsin ruukkialue, Raasepori. Helsingistä kannattaa lähteä Fiskarsin ruukkialueelle päiväretkelle – ja kohde on käymisen arvoinen myös kauempana lomaileville. Vanhalla ruukkialueella on noin 30 yrittäjän palveluita ja usein monia näyttelyitä. Kun alkaa olla hiukopalan tarve, kahvila Pesula on yksi vaihtoehto taukopaikaksi. Ruukin vanha pesutupa on ihanan simppeli – ja siellä tarjotaan alueen parasta teetä.

3. Hatanpään arboretum, Tampere. Kuvankaunis Hatanpään arboretum on puisto Tampereen Hatanpäässä, Hatanpään kartanon pihapiirissä. Tampereen ydinkeskustasta on matkaa sinne vain noin kolme kilometriä. Arboretum on puisto, johon on 1970-luvulla istutettu lukuisia eri kasvilajeja. Siellä voit ihailla muun muassa erilaisia puulajeja, perennoja, pensaita ja kesäkukkia. Paikan kruunaa kartanon pihapiirissä sijaitseva ruusupuutarha. Ulkoilun ja kasvien ihailun lomassa voi pysähtyä vaikka piknikille tai kahteen alueella toimivaan kesäkahvilaan.

Hatanpään kartanoa ja huvilarakennusta ympäröi vanha kartanopuisto, viralliselta nimeltään Hatanpäänpuisto-Kartano.

4. Vanha kaupunki, Porvoo. Porvoon vanha kaupunki on idyllinen lomakohde mihin vuodenaikaan tahansa. Kahvilat, suklaapuodit ja käsityöläisliikkeet kutsuvat pysähtymään. Yksi kaupungin parhaista brunsseista tarjoillaan Glassikko-ravintolassa, josta voi ostaa mukaan Vanhan Porvoon jäätelötehtaan jäätelöitä. Kardemummajäätelö maistuu ihan pullalle!

5. Mathildedalin ruukkikylä. Salossa sijaitseva Mathildedalin ruukkikylä Teijon kansallispuiston kupeessa on vierailun arvoinen kohde. Alueelta löytyy kaikkea ravintoloista museoihin ja jopa alpakoihin.

6. Porkkala. Porkkalassa, aivan pääkaupungin kupeessa, avautuvat upeat kallio- ja merimaisemat retkeilyyn sekä vaikkapa lintujen ja myrskyjen bongailuun. Maasto on helppokulkuista ja reitit sopivan pituisia myös pienemmille retkeilijöille.

Porkkalanniemen edustalla sijaitseva Kallbådanin majakka.

7. Päijänne. Suomen toiseksi suurimman järven alue on erinomainen päiväretkikohde harjuineen ja laguuneineen. Täältä löydät 2–30 kilometrin reittejä moneen makuun. Vaeltamisen lisäksi Kelventeen saarella voi myös meloa.

8. Pispala, Tampere. Suomen korkeimmalla soraharjulla sijaitseva Pispala on soma asuinalue, josta löydät kauniita puutaloja sekä Pyhäjärvelle aukeavan upean maiseman. Tampereen parhaan aamupalan syöt Cafe Pispalassa.

” Kenties yksi Helsingin kauneimmista rannoista.

9. Kakola, Turku. Aurajoen rannasta kohoava kallioinen Kakolanmäki oli lähes puolentoista vuosisadan ajan Suomen pahimpien miesten asuttama paikka. Nyt se on Turun trendikkäimpiä alueita ja nautiskelijan mekka, josta löydät ravintola Kakolanruusun, Bageri Å:n, panimon ja kahvipaahtimon.

Kakolassa pääset Funikulaarin kyytiin.

10. Kallahdenniemi, Helsinki. Vain metromatkan päässä Helsingin keskustasta sijaitsee upea Kallahdenniemi ja Kallahden uimaranta, joka on kenties yksi Helsingin kauneimmista rannoista. Niemestä löydät harjumaisemaa ja rauhaisat ulkoilumaastot

11. Neitvuori, Mikkeli. Neitvuorta kutsutaan jopa Etelä-Savon Koliksi, niin kaunis paikka se on. Neitvuorella on hieno vanha metsä, jossa kiertää muutaman kilometrin rengaspolku. Kalliolta avautuu maisema Luonteri-järvelle.

Hurmaava rannikko

12. Saariston rengasreitti. Turun saariston rengasreitti on retkiklassikko. 250 kilometrin matkan voi taittaa autoillen, moottoripyörällä tai vaikkapa fillarilla. Kuljet millä tahansa, merellisellä reitillä kannattaa pysähtyä ihastelemaan maisemia, tutkimaan pikkukyliä ja nauttimaan meren antimista. Jos aikaa on vain päiväretkelle, noin sata kilometriä pitkä Pieni rengastie esittelee saariston nähtävyyksiä pienemmässä mittakaavassa.

” Lohtajalla sijaitsee lähes koskematon paratiisiranta.

13. Naantali. Naantali ja sen vanhakaupunki on hurmaavien kesäkaupunkien aateliaa. Naantali sopii myös perheille, sillä siellä sijaitsee esimerkiksi Muumimaailma ja Väskin seikkailusaari. Naantalista löytyy myös presidentin kesäasunto Kultaranta, jonka puutarhoihin matkailijatkin pääsevät tutustumaan.

14. Vattaja, Kokkola. Kaikki tietävät Yyterin ja Kalajoen hiekkasärkät, mutta harvempi tietää, että niiden välissä Kokkolan Lohtajalla sijaitsee lähes koskematon paratiisiranta, Vattaja. Vattajan hiekkaranta on Pohjoismaiden pisimpiä hiekkarantoja, laguuneineen se on peräti 15 kilometriä. (Yyteri esimerkiksi on 6 kilometriä.)

Luonnontilassa olevaa Vattajaa kehutaan Suomen kauneimmaksi rannaksi.

Parasta pohjoisessa

15. Hossa. Hossa on erittäin helposti lähestyttävä ja monipuolinen kohde, jossa voit talsia riippusiltaa ja pitkospuita pitkin, sekä ihastella kalliomaalauksia. Hossa on yksi tuoreimmista tulokkaista kansallispuistojen sarjaan. Tee tänne päiväretki Rukalta tai lähde pitkän viikonlopun viettoon.

16. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Pallakselta löydät henkeäsalpaavan, kumpuilevan kansallismaiseman. Parasta mahdollista Lappia. Kansallispuiston läpi kulkee legendaarinen Hetta-Pallas -vaellusreitti, jonka puolivälin kruunaa Hannukurun puusauna ja pulahdus jääkylmään tunturilampeen.

Pallas on mainio lomakohde myös kesällä – itikoista huolimatta.

17. Koiteli, Kiiminki. Kun Oulusta ajelee noin 25 kilometriä Kuusamon suuntaan, pääsee Koitelinkoskelle. Se on hurmaava luonnontilassa oleva koskialue, jossa voi vaeltaa, meloa, uida ja vaikkapa paistaa makkaraa. Alueella voi todellakin nauttia pohjoisen hiljaisuudesta sekä karun kauniista luonnosta – ympäri vuoden.

18. Inari. Inari on upea Lapin kohde, jonka alueella on yli 10 000 järveä. Inarissa on myös ravintola Aanaar, jonka Suomen Gastronominen seura valitsi juuri vuoden ravintolaksi 2020.

” Kesäaikaan tuoksuu terva.

19. Karhunkierros. Suomen suosituin vaellusreitti mutkittelee Oulangan maisemissa 80 kilometrin verran. 12 kilometrin mittainen Pieni Karhunkierros sopii loistavasti päiväretken kohteeksi, sillä reitillä on muun muassa näyttäviä koskia sekä hienoja riippusiltoja.

20. Pikisaari, Oulu. Pikisaari, tuo pieni saari Raatin, Hietasaaren ja Oulun keskustan välissä on todellinen käsityöläissaari. Saarella on ollut myös toimintaa laivanrakennuksesta viinapolttimoon ja villatehtaaseen. Siellä tuoksuu kesäaikaan edelleen terva, ja näytillä on usein ympäristötaidetta sekä muita taidenäyttelyitä. Muun muassa Vanhassa villatehtaassa on taiteilijoiden työtiloja, näyttelytiloja sekä muuta toimintaa. Ja ihan pelkästään vanhojen puutalojen katseleminen on hauskaa Pikisaaressa.

Oulun torilta kannattaa tehdä kävelyretki hurmaavaan Pikisaareen.

Piipahda saareen

21. Vallisaari. Luonnonmukaisessa tilassa vuosia viihtynyt Vallisaari sijaitsee Suomenlinnan naapurissa 20 minuutin lauttamatkan päässä Kauppatorilta. Saari oli puolustusvoimien käytössä vuoteen 2012 asti, ja yleisölle se aukesi vasta 2016. Saaressa voi kävellä joko Aleksanterin kierroksen (3 km) tai Kuninkaansaaren kierroksen (2,5 km). Maisemat ovat vehreitä ja vanhoja sotilasrakennuksia on kiinnostavaa tutkia. Saaresta löytyy kahvila, vesipisteitä ja kuivakäymälät.

22. Söderskärin majakka. Porvoon ulkosaaristossa sijaitseva Söderskärin majakka on idyllinen kohde, jonne voi tehdä kesällä päiväretkiä. Omalla pienellä saarellaan nököttävä majakka on komea näky, ja paikan päällä toimii myös kahvila.

23. Hailuoto, Pohjois-Pohjanmaa. Oulun kupeessa sijaitseva Hailuoto tarjoilee upean saarielämyksen Perämerellä. Idyllinen majakka lähellä uimarantaa, viehättävät maatilamajoitukset ja paikallinen ruoka ovat parasta Hailuotoa. Pehmeät hiekkarannat, dyynit ja niiden välissä puikkelehtivilla pitkospuilla vaeltaminen kruunaavat kokemuksen. Mutta jo puolen tunnin ilmainen lauttamatka vie täydelliseen kesätunnelmaan.

Hailuoto on yksi Suomen upeimmista kesäkohteista.

24. Pihlajasaari, Helsinki. Pihlajasaari sijaitsee Hernesaaren edustalla noin kolmen kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Sinne pääsee vesibussilla Merisatamasta ja Ruoholahdesta. Pihlajasaari on entinen huvilasaari, mutta nykyään erinomainen kohde päiväretkelle. Pihlajasaaren luonto on monipuolinen: on kallioita, metsiköitä, lehtomaisemaa ja huippuhyvät hiekkarannat, joista pääsee uimaan. Saaren itäiseltä puolelta löytyy naturisteille tarkoitettu ranta. Saaresta voi varata myös saunan. Ravintola on, samoin useampi keittokatos ja juomavesipisteitä.

25. Ärjänsaari, Kajaani. Ärjänsaari sijaitsee Kajaanissa Oulunjärven rannalla. Ärjä on tunnettu kymmenen kilometrin rannastaan, joka on lähes kokonaan hiekkaa. Havupuiden ja hiekkatörmien seassa laiduntaa kesäisin myös lampaita. Ärjänsaaressa voi marjastaa ja sienestää, ja ruokailu onnistuu nuotiopaikalla. Saareen järjestetään kesäisin laivakuljetuksia, mutta perille pääsee myös omalla veneellä. Talvisin saareen pääsee hiihtämällä.

” Diksandin uimaranta on saaren todellinen helmi.

26. Selkä-Sarvi, Kemi. Kemin saaristossa sijaitseva Perämeren kansallispuisto on löytämätön aarre. Palanen Lappia keskellä merta. Kansallispuistoon pääsee nykyisin kätevästi taksiveneellä. Myös lähellä sijaitsevan Keminmaan vanha kirkko, eli Pyhän Mikaelin kirkko keräsi kiinnostusta. 1500-luvulla rakennetusta kirkosta löytyy muun muassa muumioitunut kirkkoherra.

27. Kemiönsaari. Täältä löydät ylellisen Söderlångvikin kartanon ympäristöineen, Sagalundin kulttuuriperintöön keskittyvä museon ja Kasnäsin saaristokylpylän.

Moni suuntaa Suomenlinnaan, mutta Helsingin saaristossa on paljon muutakin ihailtavaa.

28. Lonna. Lonna on pieni saari Helsingin edustalla, Suomenlinnan lauttarantaa vastapäätä. Täältä löydät uudehkon, hurmaavan julkisen saunan ja kehutun ravintola Lonnan, joka tarjoilee tuoreimpia kotimaisia raaka-aineita.

29. Linlon saari, Kirkkonummi. Saari on todella viehättävä päiväretkikohde, joka houkuttelee uimaan heinäkuisina hellepäivinä. Kauniita merimaisemia saarineen ja niemennokkineen, kallioita, sopukoita, useita nuotiopaikkoja, sokkeloisia metsäpolkuja ja pitkospuita. Parkkipaikka löytyi pienvenesatamasta.

30. Pentala, Suvisaaristo. Aivan pääkaupungin kupeessa sijaitseva luonnonsuojelualue, Pentalan saari on mainio päiväretkikohde saaristomuseoineen. Diksandin uimaranta on saaren todellinen helmi. Piipahda lounaalle kesäravintola Paven terassille.

Saaristoravintola Pavessa on tunnelmaa kauniina kesäpäivänä.

Idän ihmeitä

31. Koli. Ukko-Kolin huipulle kapuaminen ja sieltä avautuva näkymä ei unohdu, kun sen on kerran nähnyt. Vieressä on Akka-Koli. Alla kimaltelee Pielinen, johon on ihana pulahtaa seudun rannoilta. Kolilla voi tehdä kuitenkin muutakin. On pieni ja rauhallinen kylpylä Koli Relax Spa, on Pirunkirkon luola, jonne järjestetään luolavaellusretkiä. Kolin juurella on Paimentuvan ratsastustila, joka järjestää islanninhevosretkiä. Kolin pieni keskusta on tosi söpö, etenkin Kolin Ryynäsen kahvila.

32. Punkaharju. Etelä-Savossa sijaitseva Punkaharju tarjoaa mahdollisuuden lomailuun kirkkaiden vesien äärellä. Poikkea Hotelli Punkaharjuissa maistelemassa paikallisista raaka-aineista valmistettua ruokaa.

Hotelli Punkaharju on vierailun arvoinen kohde.

33. Parikkalan patsaspuisto. Parikkalalaisen tee ite -taiteilija Veijo Rönkkösen patsaspuisto on puiston sijaan pikemminkin umpeenkasvanut puutarha, mutta miten omaperäinen ja vaikuttava! Valtatie 6:n varressa sijaitsevassa rehevässä pikkupuutarhassa on viitisensataa Rönkkösen tekemää betonipatsasta.

Tsekkaa myös nämä kohteet

34. Yyterin dyynialue, Pori

35. Karkalin luonnonsuojelualue, Lohja

36. Palakosken virkistysalue, Vihti

37. Salmen ulkoilualue, Nuuksio

38. Hanko

39. Vanha Rauma

40. Repoveden kansallispuisto

41. Kalajoen hiekkasärkät

42. Seilin saari, Turku

Seilissä kauniissa maisemissa kohtaat synkän menneisyyden. Täällä oli 1600- ja 1700-luvuilla Suomen tunnetuin leprasairaala, hospitaali, jonka potilaat elivät suljetulla saarellaan eristyneinä muusta maailmasta kuolemaansa asti.

43. Imatrankoski, Imatra

44. Sipoonkorven kansallispuisto

45. Eckerö, Ahvenanmaa

46. Hiukka, Sotkamo

47. Ruissalon kansanpuisto, Turku

48. Syöte, Pohjois-Pohjanmaa

49. Kiikunlähde, Hollola

50. Sääksin uimaranta, Nurmijärvi

