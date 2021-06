Tavalliset naiset paljastavat kesäparatiisinsa – 12 kuvaa osoittaa, miten upean tunnelman parvekkeelle saa loihdittua

Pienellekin parvekkeelle saa loihdittua rentouttavan ja vehreän kesäkeitaan, todistavat kuvat suomalaisten naisten parvekkeilta.

Kaikilla ei ole omaa pihaa tai mökkiä, jossa päästää sisäinen puutarhuri valloilleen. Mutta onneksi on parvekkeet! Kun käyttää luovuutta, voi pienestäkin parvekkeesta loihtia ihanan kesähuoneen.

Jenni Tuomisen parvekkeella on rauhoittava tunnelma.

”Parveke toimii toisena olohuoneena, josta olen halunnut sisustaa mahdollisimman viihtyisän ja kauniin. Parvekkeella on ihanaa viettää aikaa katsellen auringonlaskua ja Jyväskylän sataman menoa. Myös päivällinen tulee usein syötyä parvekkeella istuskellen.

Sisustuksessa olen käyttänyt vaaleita ja neutraaleja sävyjä. Lisäsin myös parvekkeen molempiin päätyihin verhot, jotka pehmentävät ilmettä huomattavasti.”

Jenni Tuominen, 22

Petra Helvelän parvekkeella mahtuu lepäilemään.

”Sisustaminen on mulle niin tärkeä asia ja parvekkeesta saa lisähuoneen kesän koittaessa, joten yritän tehdä siitä itselleni ja läheisille mahdollisimman viihtyisän. Parvekkeen teema muuttuu aina hieman joka kesä, nyt viime ja tänä kesänä on menty boheemimpaan ja värikkäämpään suuntaan. Kesäkukat tulivat oikeastaan mukaan vasta tänä kesänä isommin, aikaisemmin on menty enemmän viherkasveilla. Nuo kesäkukkien värit ovat vieneet ihan mennessään.”

Petra Helvelä, 48

”Vaikka parveke on pieni, niin se tuo kesäisin asuntoon yhden huoneen lisää. Vapaapäivinä tulee monesti juotua parvekkeella aamukahvit tai sitten vain istuttua kaikessa rauhassa. Tykkään sisustaa kotia ja keväisin odotan, että pääsen laittamaan parvekkeen kesäkuntoon. Yritän saada parvekkeen sisustuksesta aina erilaisen kuin se on muina kesinä ollut. Minulle tärkeä juttu parvekkeen sisustuksessa on se, että siellä on aina jotain vihreää, vaikkakin kukkien ja kasvien valinta on välillä haastavaa, kun parveke on suurimman osan aikaa varjon puolella. Loppukesästä, kun illat alkaa pimenemään parvekkeelle kuuluvat ehdottomasti kynttilät.”

Sirpa Kinnunen, 48

Eva Loikkasen parveke pursuaa kukkia.

”Parveke on aurinkoinen, ja lasitus pidentää käyttöaikaa kivasti keväällä ja syksyllä.

Sisustan parveketta samaan tapaan kuin koko kotia, enimmäkseen valkoista ja kierrätettyä. Parvekkeella viihtyy myös Milo-kissa, joka katselee lintuja (ja oravia), joita ruokimme talvella.

Parveke on minulle kuin pieni puutarha, jossa voin istuskella auringossa, juoda kahvit, herkutella, ratkoa ristikoita tai kuunnella kirjaa, ja seurailla luonnon heräämistä keväällä. Siellä voi myös tuunailla huonekaluja, vaihtaa kukkamullat ja joulun aikaan parveke on loistava jääkaapin jatke – helteisinä kesinä parvekkeella on tullut myös nukuttua.”

Eva Maria Loikkanen, 54

Coco-koirakin nauttii elämästä Maija Tiensuun parvekkeella.

Parveke on Maija Tiensuulle kesäisin lisähuone kaksioon.

”Asun kerrostalossa kaksiossa ja parveke on minulle yksi lisähuone. Paikka, jossa voin tehdä esimerkiksi töitä, nauttia teehetkestä tai katsoa vaikkapa Netflixiä. Koirani Cosmo nauttii myös parvekkeella olosta. Koska asunnossani on isot ikkunat, halusin näkymän sisätiloista olevan kaunis myös ulos parvekkeelleni. Varastona en halua parvekettani pitää.

Olen sisustanut parvekkeeni pääasiassa vanhaa tuunaten sekä kirppareilta ja kierrätyskeskuksista tekemilläni löydöillä. Suurin elementti tilassa on kulmasohva, jonka tein vanhasta puisesta laverisohvasta. Lyhentämällä ja kaventamalla sekä levitettävästä osasta tehdystä ’kulmapalasta’ sain tilaan juuri sopivan sohvan. Sohvan alla piilossa on vanhoissa puulaatikoissa kukkaruukut ja lyhdyt sekä muut tarvikkeet. Verhot pehmentävät tilaa ja tuovat suojaa auringolta. Betonijakkarat toimivat kukkatelineenä sekä apupöytänä.

Rakastan kukkia, mutta parvekkeeni on kesäisin auringon paistaessa todella lämmin. Silti joka vuosi uhmaan lämpöä ja ostan vähintään kaksi isoa hortensiaa sekä muutamia pienempiä kasveja sillä ajatuksella, että kestävät minkä kestävät. Mökkireissujen ajaksi nostan kasvit sisälle, kastelen ne kunnolla ja toivon etteivät kuole janoon. Loppukesästä taidan tänä vuonna ostaa kukkien tilalle palmun tai jonkun muun viherkasvin, joka ei vaadi liiemmin vettä.”

Maija Tiensuu, 40

Emmi Olkkosen perheen parveke toimii sadekelillä myös ulkoilupaikkana.

Viherkasvit viihtyvät Emmi Olkkosen parvekkeella.

”Halusin tänä vuonna laajentaa kotimme pinta-alaa luomalla parvekkeesta yhden oleskelutilan lisää. Vietämme lasten kanssa pitkää kesälomaa yhdessä, ja jos ei sadekelillä jaksa lähteä ulos, pääsemme sentään sadetta lähemmäksi ilman kastumista.

Parveke on ollut meillä aikaisempinakin vuosina kyllä sisustettuna, mutta vähässä käytössä. Tänä kesänä tämä päivitetty parveke toimii päivittäin. Se on meidän kesähuone, siellä käydään leikkimässä ja rauhoittumassa. Lapsiperheessä huomaa, että pienikin uusi tila luo erilaisia leikkejä ja hetkiä kuin ei olla aina samassa tilassa. Niistä hetkistä tulee kesämuistoja, ja talven tullen tila jää taas vähemmälle käytölle.

Olen sisustanut parvekkeen suurimmaksi osaksi kierrätystavaralla, itse tehdyllä tai tuunatulla. Tänä vuonna parvekkeen sisustuksen suunnan antoivat vanhat verhot, jotka löytyvät kaappien siivouksen lomassa. Niiden värityksen perusteella lähdin luomaan kokonaisuutta, ja yllättävän moni asia löytyi jo valmiiksi omista kaapeista. Uutena on ostettu matto, viltti ja yksi tekokasvi lisää. Tämä on siis myös pienen budjetin parveke. Tarkoitus on vielä hankkia muutama aurinkokennovalaisin tuomaan iltoihin mukavaa tunnelmaa. Meidän parvekkeelle paistaa aurinko pitkin päivää, joten se on todella lämmin ja ihanan valoisa koko päivän, ja luonto kukkii vihreänä taustalla.”

Emmi Olkkonen, 34

Anu Varilan kodissa on iso terassi. Etätyöaikana se on toiminut ”kotilomakohteena”, jonne pääsee yhdellä oven aukaisulla.

”Terassi yhdistää kodin ja ympäristön toisiinsa. Se on minulle paikka, jossa on ok vain olla ja istua sekä antaa muistoille, mielikuvitukselle ja unelmille tilaa liikkua. Viimeisen vuoden aikana parveke on toiminut etätyöskentelyn kautta myös eräänlaisena kotilomakohteena, jonne pääsee yhdellä oven aukaisulla.

Sisustuksessa mietin aina ensin, millaisen tunnelman haluan saada aikaiseksi. Parvekkeella haluan päästä lähemmäksi luontoa, joten hyödynnän mielelläni runsaasti kasveja sekä luonnonmateriaaleja. Pimenevinä iltoina panostan erityisesti valaistukseen ja on hienoa, että esimerkiksi aurinkokennovalaisimia löytyy nykyisin todella monipuolisesti. Terassisisustuksessa haastavinta ja tärkeintä on löytää kauniiden elementtien ohella kestäviä ja käytännöllisiä ratkaisuja. Tuolien, sohvien ja muiden kalusteiden täytyy olla niin mukavia, että niiden ääreltä ei halua lähteä pois.”

Anu Varila, 35

Mona Sjöroosin parvekkeen kruunaa riippukeinu.

”Parveke merkitsee minulle todella paljon. Kun haaveilee omasta takapihasta ja sen mahdollistamasta upeiden kukkasten värikylvystä, raikkaan makeista tuoksuista, auringon säteiden lämpimästä energiasta ja kirkkaudesta, yhteydestä luontoon ja pysähdyspaikasta arjen kiireestä, hoksaa, että sen saman tunnelman pystyy luomaan hyvin myös omaan pikkuiseen parvekkeeseen. Kyse on vain siitä, että antaa luovuuden purkautua.

Omaa parveketta luodessani huomioitavaa oli tekstiilien helppo pestävyys ja säänkestävyys. Mietin myös miten saan parvekkeella parhaiden rentouduttua ja päätin suunnitella tilan niin, että saan sinne sekä riipputuolin että löhöilypaikan mahtumaan.

Sen jälkeen värikkäiden kukkien ja tunnelmaa luovien kasvien kanssa vain luovuus on ollut rajana. Suorassa auringonpaahteessa ei monikaan palmukasvi kestä, joten siinä päädyin helppoon ja varmaan muovibambuun. Rakastan vaaleutta kalusteissa ja mieltä nostattavia raikkaita värejä kukkasissa ja yksityiskohdissa. Trooppisen tunnelman keskellä on ihana uppoutua hetkeen. Isot viherkasvit ja heinät ovat siihen täydellisiä.”

Mona Sjöroos, 33

Päivi Kalliuksen parvekkeella on vintagea, värejä ja viherkasveja.

”Lasitettu eteläparvekkeemme on reilun kokoinen ja on meillä käytössä ympäri vuoden. Siellä tehdään etätöitä, syödään, kestitään ystäviä, mutta ennen kaikkea viihdytään ja rentoudutaan. Vanhojen, kauniiden tavaroiden ystävänä on parvekkeesta oikeastaan muodostunut kolmen veen motto: vintagea, väriä ja viherkasveja.

Edellisen asukkaan jäljiltä musta puupaneelilattia sai salvianvihreän värin, mutta muutoin väritys on luotu tekstiileillä ja huonekalujen lämpimillä sävyillä.”

Päivi Kallius, 59

Lue myös: Millainen tyyppi olet sisustusmakusi perusteella? Vastaa 7 kysymykseen, me kerromme vastauksen

Lue myös: Tältä näyttää koti, joka on sisustettu ilmaisilla huonekaluilla – Pietu, 30, on ostanut kotiinsa vain neljä asiaa uutena

Lue myös: Heidin, 28, koti on täynnä nerokkaita yksityiskohtia – nyt hän jakaa 5 arkea helpottavaa ratkaisua, jotka jokainen voi toteuttaa kotonaan