Kuinka hyvin tunnet Suomen kartan? Testi paljastaa totuuden – katso, saatko kaikki 15 oikein

Kuinka hyvin osaisit suunnistaa Suomessa? Nyt selviää, miten hyvin tunnet kotimaamme kaupunkien ja kuntien sijainnit.

Suurin osa suomalaisista tietänee suurin piirtein, missä päin Suomea tunnetut kaupungit sijaitsevat: Rovaniemi on siellä pohjoisessa, Lahti Helsingistä ylöspäin, Jyväskylä jossain keskellä.

Mutta tiedätkö ihan oikeasti, missä päin Suomea mikäkin kaupunki tai paikkakunta on? Nyt pääset testaamaan kotimaan tietoutesi!

Alla olevassa testissä on tyhjä Suomen kartta, johon on merkitty musta piste. Sinun tehtäväsi on tietää, mikä paikka on kyseessä. Onnea matkaan!

Jos testi ei näy kunnolla yllä, pääset tekemään sen tästä.

