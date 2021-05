Käyttämäsi sanat voivat paljastaa, oletko introvertti vai ekstrovertti – toistuuko puheessasi ”ehkä”?

Ekstrovertit ja introvertit eivät ainoastaan toimi, vaan myös kommunikoivat hyvin eri tavoin ja käyttävät jopa eri sanoja.

Inhoatko sitä kun puhelimesi soi? Kauhistutko, kun vieras ihminen juttelee sinulle? Ja vietätkö aikaa tietenkin mieluiten omissa oloissasi? Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti introvertti, mikä ei liene sinulle enää yllätys. Ekstrovertti on kuitenkin tunnetusti menevämpi ja sosiaalisempi, joten hän voi kokea edellä mainitut tilanteet toisin.

Ekstrovertit ja introvertit eivät ainoastaan toimi eri tavalla eri tilanteissa, vaan myös kommunikoivat hyvin eri tavoin, kertoo BBC. Ekstrovertit ovat introvertteja äänekkäämpiä ja puheliaampia ja he myös saattavat puhua nopeammin.

Introvertit ja ekstrovertit kuitenkin käyttävät myös kieltään hyvin eri tavoin.

Kaikki tiedämme sen ärsyttävän tyypin, jonka mielestä kaikki on aina maailman parasta, hienointa tai kauneinta. Tai jos et tiedä, saatat hyvinkin olla itse tämä tyyppi. Tällaiset sanavalinnat voivat kuitenkin kieliä siitä, että olet ekstrovertti.

1. Ekstrovertti suurentelee, introvertti valitsee konkreettisemmat sanat

Joissain tutkimuksissa on todettu, että ekstrovertit käyttävät luovaa ja rentoa kieltä, kun taas introvertit suosivat konkreettista ja tarkkaa puhetapaa.

Ekstrovertit rakastavat äärimmäisyyksiä. Heille mikään ei ole kivaa tai hyvää, vaan kaikkein upeinta tai maailman mahtavinta. Tämä näkyy kaikessa. Ekstrovertit käyttävät paljon superlatiiveja, minkä vuoksi heiltä saa yleensä parhaimmat kehut.

Kun esittelet ekstrovertille työkaverillesi tekemääsi työtä, voi hän kehua sen olevan kerrassaan loistava. Sen sijaan introvertti saattaa sanoa työtäsi hyvin informatiiviseksi tai kattavaksi. Ekstrovertit myös pitävät kehuista. Heille hyvä tai kiva ei riitä, vaan he haluavat enemmän ja enemmän.

Jos ystäväsi kehut vaikuttavat laimeilta omiisi nähden, hän voi hyvinkin olla introvertti. Hän voi valita konkreettisemmat sanat aivan huomaamattaan. Häneltä voit kuitenkin saada todenmukaisempia tai tarkempia vastauksia ilman ekstroverttien suosimaa suurentelua.

2. Ekstrovertti ei mieti, introvertti on varovaisempi

Introvertit ovat myös paljon varovaisempia sanoissaan kuin ekstrovertit. Ekstrovertti toteaa miettimättä, että mennään ulos. Introvertti miettii ensin ja ehdottaa, että voisimme ehkä mennä puistoon viettämään aikaa.

Introverttien varovaisuus näkyy kielessä: he käyttävät enemmän sanoja kuten ”ehkä” tai ”jos”, sillä tällöin asia ei ole peruuttamaton. Sen sijaan ekstrovertti ei mieti yhtä paljoa, ja siksi ehdottaa asioita suoraan. Introvertti voi siis vaikuttaa epäröivältä, vaikka hän vain todellisuudessa pohtii enemmän vaihtoehtojaan.

Tälle on kuitenkin selitys. Ekstrovertit nauttivat jännityksestä. He ottavat introvertteja todennäköisemmin riskejä elämässä. Tämä näkyy myös kommunikoinnissa. Ekstrovertti on valmiimpi ottamaan suurempia riskejä puheessaan, joka näkyy esimerkiksi sanojen tarkkuudessa ja puheen spontaaniudessa.

3. Ekstrovertit käyttävät enemmän positiivisia sanoja

Joidenkin tutkimusten mukaan ekstrovertit käyttävät todennäköisemmin puheessaan sanoja, jotka ilmaisevat iloisia tunteita, optimismia ja positiivisuutta. Ekstrovertit saattavat kertoa introvertteja useammin jonkin olevan kivaa tai kaunista. Tai olevansa iloisia tai rakastavansa.

Ekstrovertit käyttävät myös enemmän sosiaalisia sanoja, joihin sisältyy persoonapronomineja, ja sosiaalisia aikeita ilmaisevia sanoja. He voivat introvertteja useammin kertoa haluavansa tavata, keskustella tai jakaa jotakin.

Viikonlopun kuulumisia kysyessä ekstrovertti voi kertoa olleensa illanistujaisissa, joissa kaikilla oli hirmuisen hauskaa. Introvertti voisi sanoa olleensa juhlissa, joissa hän nautti olostaan. Tämä johtuu siitä, että ekstrovertit käyttävät myös monikkoa muita useammin.

Ei siis ihme, että ekstrovertit voidaan nähdä sosiaalisempina ja jopa iloisempina kuin introvertit.

Mistä tämä kaikki sitten johtuu?

Psykologien mukaan ekstroverttien aivot stimuloituvat eri tavoin kuin introverttien. Ekstroverttien aivot vaativat enemmän aivokuoren stimulaatiota sanoista tunteakseen mitään. He nauttivat ääripäistä myös kirjaimellisesti sanojen kautta.

Ekstrovertit reagoivat palkintoihin eri tavalla kuin introvertit, ja heillä dopamiini eli mielihyvää tuottava hormoni aktivoituu voimakkaammin muiden ihmisten ollessa läsnä. Introvertit eivät tarvitse siis yhtä paljoa sosiaalista kanssakäymistä tunteakseen hyvän olon tunnetta kuin ekstrovertit. Monet sosiaaliset tilanteet voivatkin olla ekstroverteille helpompia kuin introverteille, sekä fyysisesti että kielellisesti.

