Tunnistatko markettien hittijäätelöt ilman kääreitä? Vain todellinen jäätelöguru saa testistä kaikki 10 oikein

Sinä jäätelön ystävä! Tervetuloa testaamaan jäätelötuntemuksesi.

Näin kuuman kesän kynnyksellä jäätelölle persot suomalaiset viihtyvät entistä enemmän markettien jäätelöaltailla. Ja voi taivas sitä valinnanvaran määrää – on kermajäätelöä, vegaanisia jäätelöitä, proteiinijätskiä ja lukemattomia makuvaihtoehtoja.

Vaikka kauppojen jäätelöaltaat pursuavat mitä erikoisempia makumaailmoja, lopulta suomalaiset luottavat usein ikivihreisiin perusmakuihin ja klassikoihin. Suklaa, vanilja ja mansikka ovat niitä, jotka menevät aina kaupaksi.

Mutta miten on, kuinka hyvin sinä tunnet suomalaiset klassikkojäätelöt? On aika selvittää, kuka on oikea herkkusuu ja jäätelötietäjä.

Testaa, tunnistatko markettien hittijäätelöt pelkkien kuvien perusteella!

Jos et näe testiä yllä, pääset tekemään sen tästä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla toukokuussa 2019.