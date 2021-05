Parasta psykologista jännitystä aikoihin! Naisten mielisairaalaan sijoittuva suomalainen uutuussarja koukuttaa – ja siihen on 4 syytä

Uutuussarja Mädät omenat saa miettimään naisen asemaa ja sitä, miten paljon ihmismieltä voidaan muokata.

Nuori sosiologian opiskelija ja aktivisti Onerva Poikelus (Satu Tuuli Karhu) herää kädet sidottuina veneen hytistä. Hänellä ei ole mitään hajua, missä hän on tai mihin häntä ollaan viemässä. Hetken kuluttua hän ymmärtää olevansa syrjäisellä saarella, josta ei ole pääsyä pois. Paikka on tohtori Lundstenin (Santeri Kinnunen) mukaan sanatorio, mutta Onerva tajuaa, että suomeksi kyse on hullujenhuoneesta ja hänet on määrätty pakkohoitoon.

Kohtaus on Elisa Viihde Viaplayn uutuussarjasta Mädät omenat. Katsoimme kahdeksanosaisen psykologisen jännityssarjan neljä ensimmäistä jaksoa. Sarja on katsomisen arvoinen neljästä syystä:

1. Naiset pääosissa ja tekijöinä

Pakkohoitoon ja eristyksiin jouduttuaan Onerva (Satu Tuuli Karhu) ei enää itsekään tiedä, mikä on totta ja mikä ei.­

Harvoin näkee sarjoja, joihin on kirjoitettu niin paljon rooleja naisille kuin tässä sarjassa. Ja ei – roolit eivät ole yksiulotteisia. Mädissä omenissa naiset ovat toiminnallisia ja moniulotteisia, vaikkakin miesten armoilla.

Pääroolin näyttelevä Satu Tuuli Karhu on Onervana vakuuttava – kerrassaan loistava. Mitä pidemmälle sarja etenee, sitä syvemmälle katsoja pääsee Onervan mieleen.

Sarjan keskeisiä hahmoja ovat myös Ritva (Sonja Kuittinen) ja Veera (Armi Toivanen). Ritvassa on sosiopaatin piirteitä. Kun Ritva ilmestyy ruutuun, katsoja pystyy katsomaan sarjaa korkeintaan sormiensa raoista. Ritva osaa olla myös hurmaava ja saa puhuttua lähes kaikki pyörryksiin – paitsi Veeran, joka on Kotkakallion mielisairaalan tasapainoinen potilas. Hän on myös ainut, jonka mieltä ei muokata kemikaaleilla.

Ritva (Sonja Kuittinen, oik.) on pelottavan taitava manipuloimaan ja Alma (Misa Palander, vas.) helposti manipuloitavissa.­

Muissa sivurooleissa nähdään esimerkiksi Annaleena Härkönen, Marjaana Maijala, Anu Sinisalo ja Hannes Suominen.

Keskeisten roolien lisäksi myös sarjan tekijöinä on runsaasti naisia. Sarjan pääkäsikirjoittaja on Mia Ylönen, sen ovat ohjanneet Marja Pyykkö ja Pamela Tola sekä tuottanut Saara Kankaanpää.

2. Saa miettimään naisen asemaa patriarkaalisessa Suomessa

Santeri Kinnunen on tohtori Lundsten. Hänen pomoaan näyttelee Anu Sinisalo.­

Mädät omenat sijoittuu 1970-luvun Suomeen, joka oli patriarkaalinen. Tämä näkyy sarjassa. Onerva on joutunut mielisairaalaan vasten tahtoaan. Siihen on riittänyt aviomies Tuomas Poikeluksen (Paavo Kinnunen) allekirjoitus. Mielisairaalassa Onervan ja kymmenien muiden naisten elämä ja tulevaisuus on yhden miehen käsissä: tohtori Lundstenin.

Tohtori antaa potilaille katteettomia lupauksia ja aivopesee heitä sellaisilla lauseilla, kuten ”Täällä voit hetkeksi pysähtyä ja katsoa sisimpääsi, että kuka sä oikeasti olet”. Myös tohtorin hoitokeinot ovat vähintäänkin kyseenalaisia, jopa pelottavia. Empaattista esittävän, mutta omahyväisen tohtorin roolissa Santeri Kinnunen on vakuuttava.

3. Tuo mieleen Seilin saaren mielisairaalan

Eristyksissä oleva mielisairaala tuo katsojan mieleen Suomen pahamaineisimman saaren, Seilin saaren. 1600- ja 1700-luvulla sinne päätyivät spitaaliset ja tämän jälkeen mieleltään sairaat.

Mädät omenat on fiktiivinen sarja, mutta käsikirjoittaja Mia Ylönen on kertonut saaneensa inspiraatiota Seilin saaren mielisairaalasta, jonka toiminta loppui vasta vuonna 1962. Ylönen yöpyi saaren entisessä potilashuoneessa ja tutki sairaalan arkistoja ja potilaiden kirjeenvaihtoa. Ei ihme, että sarja on harvinaisen todentuntuinen.

Sarja on myös yhteiskunnallinen. Se saa pohtimaan, kenellä on oikeus määritellä ihminen mielisairaaksi, kuka voi viedä ihmiseltä vapauden ja miten paljon ihmismieltä voidaan muokata kemikaaleilla ja psyykeeseen kajoamalla.

4. Paranee jakso jaksolta ja pitää katsojan jännityksessä

Sarjan maisemat tuovat mielen Seilin saaren, mutta sarja on kuvattu Virossa. Kuvassa kaukaisuuteen katsoo Serafina, jota näyttelee Marjaana Maijala.­

Mädät omenat -sarjaa on mainostettu psykologisena trillerinä. Sitä se todella on ja myös onnistuu genressään. Kun piinaavimmat kohtaukset on sijoitettu suljettuihin tiloihin, kuten vessaan tai bunkkeriin, katsoja pakotetaan pidättämään hengitystään.

Mitä pidemmälle sarja etenee, sitä jännittävämmäksi se muuttuu.

Mädät omenat -sarjan neljän ensimmäistä jaksoa katsottavissa Elisa Viihde Viaplayssa. Kaksi uutta jaksoa ilmestyy sunnuntaisin.