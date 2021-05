21 pientä niksiä, jotka helpottavat arkea kummasti – sottaamaton jogurttipurkki, hiekat pois eteisestä...

Miksi tehdä asioista itselleen turhan vaikeita? Listasimme arjen parhaat niksit, joilla moni ikuisuusongelma ratkeaa helposti.

Arki on täynnä pieniä, ärsyttäviä asioita, joita ilmankin pärjäisi. Monessa kodissa tasoilla ajelehtii sekalaista tavaraa, eteinen on aina hiekkainen ja pyykkien lajittelu on samanlainen savotta joka kerta. Mehua kaataessa tölkki sylkee sisältönsä lasin lisäksi myös pöydälle, ja biojätesanko pitää pestä harva se päivä.

Näihin ja moniin muihin arjen ikuisuusongelmiin on onneksi olemassa helppoja ratkaisuja.

Kokosimme Me Naisten toimituksen parhaat, arkea helpottavat niksit alle listaksi.

Arki ei kaadu, vaikka vessapaperia tai suodatinpaperia unohtaisi ostaa, jos piilottaa uudesta paketista aina rullan tai pari paperia jemmaan. Kun huomaa, että wc-paperi tai suodatinpaperi on loppu, on vielä hätävara, ja säikäytys muistuttaa ostamaan lisää paperia seuraavalla kauppareissulla. Maltillisen kokoinen biojäteastia kannattaa sijoittaa tiskipöydälle roskakaapin sijasta. Kaapissa piilossa se unohtuu usein, jolloin biopussi ehtii liian täyteen ja on vaikea kuskata ulos. Pöydältä pussi tulee napattua mukaan useammin, ja pieni astia rajoittaa pussin ylitäyttöä. Jos avoin astia pöydällä häiritsee, voi laittaa kannen päälle. Litran jogurttipurkin suuaukko pysyy siistinä, kun purkin jättää käytön jälkeen viideksi minuutiksi auki pöydälle. Jogurtti ehtii valua takaisin purkkiin, eikä suuaukko suttaannu, kun sen vihdoin sulkee. Kengät voi puhdistaa helposti meikinpuhdistusliinoilla tai vauvojen pyllyliinoilla. Liinapaketin voi napata kiireessäkin mukaan laukkuun, ja kengät voi pyyhkäistä puhtaaksi missä vain. Liinat puhdistavat tehokkaasti niin mustat nahkasaappaat kuin valkoiset tennaritkin. Biojätesanko pysyy siistinä, kun biojätepussin ja roskasangon väliin laittaa yhden tavallisen muovipussin. Näin biojätteet eivät pääse valumaan sankoon. Luonnollisesti vain biopussi sisältöineen heitetään biojätteeseen. Keittiön kaappien päälle kerääntyy herkästi pölyä ja rasvaa. Kun leikkaa sanomalehdestä sopivansuuruisen palan paperia kaappien päälle, rasva ja pöly laskeutuvat paperille eikä hyllynpäällisiä tarvitse olla jatkuvasti pyyhkimässä. Talouspaperiarkit toimivat myös! Kun kotona tulee paljon pyykkiä, niiden lajittelu helpottuu radikaalisti, kun vaaleille ja tummille on omat korinsa – valkoinen kori ja musta kori. Huoneenlämpöisen juomatölkin tai -pullon saa nopeasti kylmäksi, kun kastelee talouspaperin märäksi, käärii sen tölkin ympärille ja laittaa tölkin hetkeksi pakkaseen. Sanomalehtipaperia jokaisen roskiksen pohjalle. Imevät läikkyneet nesteet ja pitävät roskikset siistimpinä. Hyvä erityisesti pahviroskiksessa. Lapsi- tai koiraperheen eteinen on usein jatkuvasti hiekkainen. Sen siistiminen helpottuu, kun imuria säilyttää eteisen lähettyvillä jatkuvasti esillä. Näin imuria ei tarvitse kaivaa kaapista erikseen esille ja imurointikynnys pysyy matalana. Tämä niksi mullisti koiranomistajan elämän: lemmikin pitkät karvat saa putsattua kangassohvasta tavallisen ikkunalastan avulla. Kun sohvan pintaa vetelee lastalla, karvat kerääntyvät pitkulaisiksi mytyiksi, jotka on helppo siivota sohvasta. Jos lemmikin karvat ovat lyhyempiä, ikkunalastaa kannattaa kostuttaa vedellä ennen pyyhkimistä, jotta sähköisyys vähenee. Samettisohvasta lemmikin karvat lähtevät helposti, kun sohvan pyyhkii kostealla rätillä tai märällä talouspaperilla. Ostetaanko teillä usein litran appelsiini- tai omenamehutölkkejä? Niiden kanssa käy herkästi käy niin, että täydestä tölkistä kaataessa mehua läikkyy epätasaisesti ja joskus osa pöydälle. Tältä välttyy, kun tekee saksien kärjellä pienen reiän purkin toiseen päähän yläreunaan (siis kaatoreunaa vastakkaiseen päähän). Jos haluat jonkin tason pysyvän puhtaana ajelehtivasta tavarasta, jätä siihen muistilappu, jossa lukee: Älä jätä mitään tavaraa tähän. Eipä unohdu! Kuivauskaappiin kertyy kaikenlaista sälää, jota kukaan ei koskaan siirrä paikoilleen. Kuivauskaapin sijaan voi ottaa käyttöön vain yhden kuivaushyllyn. (Eli vaihtaa kuivauskaapin ylemmät hyllyt tavallisiin.) Jos ja kun kuivaushyllyä haluaa käyttää, tilaa on pakko tehdä siirtämällä unohtuneet pakasterasiat ynnä muut ensin pois tieltä omille paikoilleen. Jos tuntuu siltä, että jääkaappi tyhjenee aina salakavalasti, kannattaa pitää vakkaripäivä kauppatilaukselle. Aina kun edellinen kauppatilaus tulee, niin varaa jo seuraavan tilauksen ajankohdan. Ostoslistaa voi käydä pikkuhiljaa muokkaamassa, jos tarve tulee. Näin seuraava kauppatilaus tulee aina juuri silloin, kun kaapissa ei ole enää mitään ruokaa. Riisu kuraiset lapset ulkovarastoon ja jätä kuravaatteet sinne kuivumaan – eipä tule kaikki hiekka sisälle asti. Kun leikkaa levitepurkin kanteen kaksi viiltoa saksilla, voiveitsen voi jättää purkkiin, ja silti kansi menee kiinni. Sälekaihtimet saa puhtaaksi kolmella välineellä: tarvitset mikrokuituliinan, grillipihdit ja kumilenkit. Tästä jutusta näet, miten homma hoituu helpoiten. Yhteensopivat tyynyliinat ja pussilakanat pysyvät järjestyksessä liinavaatekaapissa, kun rullaa tai taittelee pussilakanan tiukasti ja laittaa sen tyynyliinan sisälle. Alushousujen pystyviikkaus. Vaikuttaa ihan kahjon hommalta, mutta oikeasti pienellä vaivalla iso ilo! Samassa ajassa viikkaa pystyyn kuin pinoonkin, mutta pystyviikatusta laatikosta päivän pikkarivalinta on helppo tehdä, kun näkee valikoiman kerralla eikä se räjähdä aina sopivaa paria etsiessä sotkuksi. Korona-ajan vinkki kasvomaskien keittelyyn: laita maskit kuminauhoistaan roikkumaan syömäpuikkoon, joka laitetaan kattilan reunalle niin, että maskit roikkuvat vedessä. Kun vesi kiehuu, maskeja voi painella samalla toisella syömäpuikolla veteen. Maskien kuminauhat eivät kuulemma kestä kuumuutta, siksi tämä tyyli.

Onko sinulla hyvä arkea helpottava niksi? Kerro se kommenteissa!