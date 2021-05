Minikämppä siivoutuu kuin itsestään – ja 11 muuta syytä, miksi pienessä kodissa asuminen on yksinkertaisesti parasta

Ei kaiken tarvitse olla niin suurta! Pikkuruinen pesä voi olla askel onnelliseen elämään.

Minikodit herättävät keskustelua. Vuonna 2017 puhututtivat Vantaan Martinlaaksoon valmistuneet 15,5 neliön minikodit. Nyt samaa konseptia ollaan laajentamassa Helsinkiin, jonne aletaan rakentaa 20 neliön miniyksiöitä.

Suomaisten asuntojen keskipinta-ala on tällä hetkellä noin 80 neliömetriä. Keskipinta-ala on kasvanut vuodesta 1970 noin 20 neliömetriä, kertoi Tilastokeskus vuoden 2019 katsauksessaan. Yksiöiden keskipinta-ala on 34 neliötä ja kaksioiden 54 neliötä.

Asumisen väljyys jakaa mielipiteitä: tilavampaan asumiseen tottuneelle 34 neliön yksiö voi olla liian pieni, mutta joillekin se on hulppea lukaali tai siellä voi hyvin asua vaikka kolmistaan.

Mitä sanovat pienissä asunnoissa asuvat? Me Naiset kysyi heiltä ja listasi asiat, jotka todistavat, että pieni koti on kaikista paras!

1. Tyylikästä minimalismia – vähemmän tavarastressiä...

Pieneen asuntoon mahtuu luonnollisesti vähemmän tavaraa, jota pitäisi koko ajan hallita. Kovin paljon ylimääräistä ei voi olla, sillä muuten siellä ei mahtuisi asumaan. Sisustamiseen ja järjestelemiseen käytettävän ajan voi ottaa niin moneen muuhun asiaan!

2. ... ja vähemmän impulssiostoksia

Mielihyväshoppailua ja impulssiostoksia on helpompi välttää, kun kotiin ei mahdu ylimääräistä, joten sisustushankintoihin kuluu vähemmän rahaakin. Yksi sohva riittää – tai voi olla jo ihan liikaa!

3. Siivoaminen on niin paljon nopeampaa

Pölyjen pyyhkiminen ja imurointi sujuu supervauhdikkaasti pienessä kodissa eikä siellä tarvitsekaan siivota niin usein, sillä tavaroilla on tapana pysyä paremmin omilla paikoillaan; niiden on pakko, sillä pienikin epäjärjestys tekee miniasunnosta helposti kaaoskodin. Siellä on myös vähemmän lattiakaivoja sekä hajulukkoja, joita pitää puhdistaa. Eikä ikkunoidenkaan pesu ole kovin työlästä.

4. Pieni keittiö on iso helpotus!

Yleensä myös keittiö on pieni, joten se ei luo paineita suureelliseen gourmet-kokkailuun. Isompaan keittiöön tulee haalittua myös enemmän keittiövälineitä, joihin menee rahaa ja jotka täyttävät kaappeja; lisäksi ne saattavat luoda ylimääräistä ahdistusta siitä, kun ne eivät koskaan pääse käyttöön!

5. Remonttilaskut neliöiden mukaan

Taloyhtiöremontit maksetaan neliöiden mukaan, joten remppalasku ei ole ihan niin iso kuin jos sattuu omistamaan ylimääräisiä asuinneliöitä.

6. Vähemmän turhakkeita lahjaksi

Oman shoppailuinnon lisäksi myös vieraiden tuliaistarjonta hiipuu. Onneksi. Harva kehtaa tuoda lahjaksi mitään suurta kotiroinaa pienen asunnon omistajalle.

7. Kuin turvallinen pesä

Joidenkin mielestä pienemmät kodit ovat kodikkaampia ja niissä tulee turvallinen olo. Ne ovat kuin pieniä pesiä, kun taas isommissa asunnoissa joidenkin olo saattaa tuntua koko ajan levottomalta. Pienessä kodissa ei ole hukkatilaa, joka voisi ahdistaa, ja siellä on helppo luoda intiimi tunnelmakin.

8. Koko maailma on yhtä suurta olohuonetta

Jos kuitenkin pienessä turvallisessa pesässä seinät joskus kaatuvat päälle, sieltä on helppoakin helpompi lähteä ulos. Ja mikä onkaan parasta, kun oma olohuone on naapuriston kivassa kahvilassa tai aamupalan voi nauttia läheisessä puistossa. Pysyypä kotikin puhtaana ja on hyvä syy nähdä ystäviä ulkona.

9. Kaikki on niin lähellä

Ulko-ovelta pääsee kaatumaan sänkyyn. Aamulla sängystä voi puolestaan hypätä suoraan kohti kenkiä ja avata oven yhdellä kädenojennuksella.

10. Pienet tilat opettavat solidaarisuutta

Lapset oppivat jakamaan, koska esimerkiksi omasta huoneesta on turha haaveilla.

11. Ei kiitos jatkoille!

Pienen asunnon omistaja kuulee harvemmin vihjailuja siitä, että ”teillähän voisi pitää bileet, kun on niin kivan tilava kämppä”. Ja koti pysyy siistinä!

12. Vai sittenkin paras biletukikohta?

Toisaalta, pienet kodit sijaitsevat yleensä lähempänä keskustaa, ja sijainti saattaa tehdäkin näistä asunnoista loistavia bilekämppiä. Jatkoille on lyhyt matka ja etkoiltakin pääsee kätevämmin!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla elokuussa 2018.