Vieläkö osaat ulkoa nämä 15 peruskoulun legendaarista muistisääntöä?

Oulun siika pyhä kala... Vieläkö muistat Pohjanmaan joet? Entä Ranskan vallankumouksen vuosiluvun? Moni peruskoulussa opittu muistisääntö pysyy matkassa koko elämän.

Hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala...

Peruskoulu, voi mitä mainiota ulkoa pänttäämisen aikaa! Silloin kun älypuhelimesta ei vielä voinut selvittää yhtä sun toista tärkeää tietoa, ainoa vaihtoehto oli päntätä paljon yleissivistävää pikkuasiaa ulkomuistiin – milloin Venäjän keisarien nimet, kokonainen kertotaulu tai vaikkapa Paavalin kirjeet.

Ja suurkiitos niille opettajille, jotka auttoivat näiden muistamisessa simppelien muistisääntöjen, lorujen ja rimpsujen avulla. Muistisäännöt nousivatkin taannoin puheenaiheeksi Twitterissä, kun opettajana työskentelevä Antti Koskinen kysyi, mikä sääntö on jäänyt pysyvästi mieleen.

Muistisäännöt kulkevat matkassa koko elämän, sukupolvelta toiselle, joten koostimme niistä mahtavimmat yhteen. Muistatkos näitä?

Miten painaa mieleen naapurimaan Venäjän lipun värit? VALKO-SI-PU-LI. BANAANI kertoo Venäjän keisarien nimet ja järjestyksen ajalta, jolloin Suomi oli osa Venäjää (1809–1917). Ensimmäinen ja viimeinen kirjain pois, jolloin jäljelle jää ANAAN. Aleksanteri I, Nikolai I, Aleksanteri II, Aleksanteri III ja Nikolai II. Tökkiikö vuosilukujen muistaminen? Jos haluat kerskailla historiaosaamisellasi, muista edes Ranskan suuri vallankumous. Se tapahtui vuonna 1789 – paina siis mieleesi tämä idioottivarma numerojärjestys seitsemästä yhdeksään. Uskomatonta. Jos et muista, oliko se sieni nyt kantarelli vai kanttarelli, kirjoita keltavahvero. Piikki pistää pienempään, suu auki suurempaan: > <. Suomen kieltolain päättymisen voi opettaa sormilla: 543210. Alkot avasivat ovensa 5.4.1932 klo 10. KE-SY-MAR-HU. 30-päiväiset kuukaudet. Sormilla voi tarkistaa yhdeksän kertotaulun tulokset. Kertojan mukainen sormi taivutetaan alas, ja sen vasemmalle puolelle jää tuloksen kymmenet ja oikealle puolelle ykköset. Esko Aho Diggaa Golfista, Halonen Ei. Näin muistuvat kitaran kielten sävelet: E, A, D, G, H, E. Sydämeen ei mahdu kahta ämmää. Sitä nyrkillä nenään, joka kirjoittaa enään. KON-SU-KIE-PRE eli konjunktio, subjekti, kieltosana, predikaatti. Ruotsin kielen sanajärjestys. SPOTPA, eli subjekti, predikaatti, objekti, tapa, paikka, aika. Englannin kielen peruslauseen sanajärjestys. Väli-ilmansuunnat muistaa lauseesta KOIra KAlusi LOUnaaksi LUunsa. Tai sitten vain lyhenneyhdistelmästä ko-ka-lo-lu. Pohjanmaan jokia ei ole syytä unohtaa. Oulun Siika Pyhä Kala, jota Lesti Veteli Ähtävän ja Lapuan kautta Kyröön. Jokien nimistä on useita eri versioita; osassa mainitaan Vetelin sijaan Perhonjoki. Lista ei ole myöskään täydellinen, sillä muun muassa Kiiminkijoki ja Iijoki puuttuvat. Suurimman osan sentään muisti runon avulla! Mihin järjestykseen ruokailuvälineet laitetaan astialaatikkoon? HAA-VEI-LU.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla syyskuussa 2019.