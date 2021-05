Hyaluronihappo, parodontiitti, kolesteroli ja 28 muuta suomen kielen sanaa, jotka saavat kielen totaalisen solmuun

Äänestä, mikä on suomen kielen vaikeimmin lausuttava sana!

Ota hyvä asento, keskity ja toista seuraava lause niin selkeästi ja rivakasti kuin pystyt:

Yksikseskö yskiskelet, itsekseskös itkeskelet, yksikseskös istuskelet, itkeskellen yskiskelet?

Ei ihan helppoa.

Suomen kieli on sen verran ihmeellinen ja moniulotteinen, että siitä riittää jutun juurta. Aikaisemmin olemme selvittäneet muun muassa inhokkisanoja. Esiraadin valitseman 54 sanan joukosta ylivoimaisesti ärsyttävimmäksi suomen kielen sanaksi äänestettiin läpändeeros.

Nyt on aika selvittää, mikä on teidän mielestänne suomen kielen vaikein sana – siis sana, jota lausuessa kieli menee solmuun. Tai joka on niin hankala, että saatat joskus vältellä kyseisen sanan lausumista.

Monelle hankaluuksia tuottavat pitkät yhdyssanat, konsonanttiryppäät ja sanat, joissa on sekä etu- että takavokaaleita. Tietysti myös monet vierasperäiset sanat saavat kielen solmuun.

Mikä sana saa sinut hikoilemaan? Äänestettävien sanojen listalle pääsivät muun muassa parodontiitti, raparperipiirakka, kolesteroli ja illanistujaisklassikko floridanbroileri (mikä se ikinä lieneekään) – ja monta muuta. Ei muuta kuin klikkailemaan! Pääset äänestykseen tästä.