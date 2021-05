Eikö sinulla ole kesämökkiä? 6 syytä, miksi sinua on syytä onnitella

Koetko itsesi ulkopuoliseksi, kun muut suomalaiset suunnittelevat kesän mökkireissujaan? Älä huoli, sinä olet se todellinen voittaja.

Vietin lapsuuteni Kajaanissa. Toisin kuin arviolta 99 prosentilla asuinkuntani muista asukkaista, perheelläni ei ollut kesämökkiä. En tiedä mitään tiluksien hoitamisesta, mökkilaiturista tai heinäpellolla juoksentelusta.

Monen suomalaisen mielestä se on surullista. Minä ja kohtalotoverini olemme kuitenkin säästyneet paljolta.

Näistä kuudesta syystä kesämökittömiä suomalaisia pitäisi jopa onnitella!

1. Loma on lomaa

Loma ilman kesämökkiä on oikeasti lomaa. Mitään ei tarvitse tehdä: ei hakata polttopuita, ei kantaa vettä, ei haravoida pihaa tai ajaa nurmea.

Lapsena ystäväni lähtivät kesälomalla mökeilleen perunan nostoon, kun itse makoilin terassilla aurinkotuolissa. Haluan edelleen viettää kesäni samoissa merkeissä.

2. Yli tonni säästöön vuodessa

Kesämökki kustantaa suomalaisille keskimäärin 1300 euroa vuodessa. Tähän summaan eivät sisälly edes autokulut tai bensat, joita keskelle metsää pääseminen vääjäämättä vaatii.

Kesämökitön ihminen säästää siis vuosittain sievoisen summan rahaa. Samalla summalla voi vaikka vuokrata viikonlopuksi luksusmökin muutaman kerran vuodessa – sama hupi ilman velvollisuuksia.

3. Ei stressiä

Velvollisuuksista puheen ollen.... Kesämökki aiheuttaa myös eittämättä stressiä. On raskasta jatkuvasti pelätä murtautumisia, ukonilmojen kaatamia puita tai pistokkeisiin jääneitä sähkölaitteita. Eikä neljäksi kuukaudeksi oman onnensa nojaan jäänyt pihamaakaan varsinaisesti hellitä stressiä.

4. Säästyy aikaa

On ihanaa, kun loma alkaa siitä hetkestä, kun lysähtää kotisohvalle, eikä sitten, kun on koko perheen voimin kärvistelty ahtaassa autossa kuusi tuntia ja vihdoin pääsee rojahtamaan mökin vuodesohvalle (kunnes muistaa, että se nurmi pitäisi leikata). Ilman kesämökkiä säästyy siis aikaa – ja lomapäiviä!

5. Ei sääskiä, kyitä tai hiiriä

Vaikka mökkimaisemat ovat kieltämättä upeat, vie korvan juuressa inisevä hyttynen ja aamulla kutisevat koivet kokemukselta pohjan. Mökin rannan kivikoissakaan ei voi kävellä ilman pelkoa kyyn puremasta. Oma valintani on ihailla mieluummin Kaivarin rantaa ja tarvon Lauttasaaren kivikoissa – siis nauttia luonnosta kaupungissa.

6. Mökitön elämä on ekoteko

Se, ettei omista asuntoa, joka on yli puolet vuodesta tyhjillään, on jo itsessään ekoteko. Kesämökitön lomailija voi siis taputtaa itseään olalle, sillä hän on tehnyt ainakin yhden ekoteon.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2019.