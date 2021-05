Tiedätkö liemikuution vähemmän tunnetun merkityksen? 25 asiaa, joita kutsumme eriskummallisilla nimillä

Mutsin pillimehu, humppatankki, pahviini... Hanaviinipakkaukselle on monta lempinimeä, mutta niin on monelle muullekin suomenkieliselle sanalle. Oletko kuullut?

Kenties jokainen on kuullut, että mäyräkoira tarkoittaa muutakin kuin Saksasta peräisin olevaa rotua, jolla on neljä lyhyttä jalkaa ja pitkä selkä. (Mäyräkoira on tietysti sama asia kuin 12 tölkin olutpakkaus.) Mäyräkoira ei toki ole ainut suomen kielen sana, jolla on useampi kuin yksi merkitys.

Aristoteleen kantapää -Facebook-ryhmässä innostuttiin hiljattain keskustelemaan siitä, millä nimellä kukin kutsuu hanaviinipakkausta. Lempinimiä tälle tuotteelle on lukuisia. Koostimme hanaviinipakkauksen lisäksi listan muista sanoista, joille löytyy synonyymeja. Osa sanoista liittyy vahvasti eri murteisiin, osa taas voi olla hyvinkin pienen piirin hassunhauskoja termejä. Oletko kuullut?

Liemikuutio = hanaviinipakkaus

Hanaviinipakkaukselle on muitakin lempinimiä. Tunnetuimpia lienevät pänisteri, pänikkä, pönikkä, tönikkä, tonkka ja tonikka. Ei niin tunnettuja termejä hanapakkaukselle ovat mutsin pillimehu, humppakuutio, humppatankki ja pahviini.

Mustekala = kahdeksan lonkeron pakkaus

Jos näitä on kahdeksan, kyseessä on mustekala.­

Nahkapokaali = vauva

Kukkarofaija = isä, joka ei ole juurikaan lapsen elämässä, mutta maksaa elatusmaksut

Muoska = lapsi

Letti = pullapitko

Nisuhan se siinä.­

Aivan kuten hanaviinipakkauksella pullapitkolla riittää lempinimiä niin paljon, että Kodin Kuvalehti on järjestänyt nimistä oikein äänestyksen. Pullapitkoa tarkoittavat esimerkiksi seuraavat sanat: nisu, nisuleeta, nisuänkkä, pullaleetta, pullaeltta, eltti, vehnäskukko, vehnänen, huikari, käntty, lenti, leeta, lonka, ankkastokka ja ankkastukki.

Rievä = leipä (Tampereelta lähtöisin oleva perinneleipä, usein ohraa)

Munaruppana = munakokkeli

Pepu = tahnamainen ohrapuuro (Pohjois-Pohjanmaalainen perinneruoka, joka valmistetaan kylmään veteen sekoittamalla ohrajauhoja)

Häppä = maito (Etelä-Pohjanmaalla) = viina (Stadin slangissa)

Kräkähässi = luumukiisseli (Turun murteella)

Penkkivelli = (vanhanajan) tuorepuuro

Pompooli = karkki, makeinen

Pompooli, irtis, irtsis, kara, mäysä, mässy eli karkkihan se siinä.­

Suffeli = raha

Myös esim. rahua, kyhny, tuohi, maniskuukkeli, ekku, hilu, hynä, hillo, riihikuiva, flätä, massi, paalu ja valuutta.

Lipposet = lipokkaat eli kengät, jotka saa helposti jalkaan ja joilla voi pistäytyä ulkona (esim. vähän niin kuin sandaalit mutta umpinaiset kärjestä)

Viilot = sepalus (”Sinulla on viilot auki” eli housujen vetokeju auki)

Tyväri = tyttö (esim. Lahtisen tyväri)

Rälli = kura, muta – (sora)tiellä on rälliä eli se on pehmeä ja vetinen

Vanthut = vanttuut = lapaset

Vari = kuuma vesi

Hanu = reilu miespuolinen tyyppi

Vörkkeli = essu

Hantuuki = käsipyyhe

Aliska = alikulkutunneli

Kuulostiko osa sanoista vanhahtavilta?