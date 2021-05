Hyytävää katsottavaa! 15 koukuttavaa tosielämän rikosdokumenttia, jotka tempaavat mukaansa – ja ovat nähtävissä juuri nyt

Rakastatko true crimea? Listasimme suoratoistopalveluista dokkarit, joiden joukosta löydät taatusti katsottavaa.

Oikeita rikostapauksia käsittelevät dokumentit, televisiosarjat ja podcastit ovat nykyään varsin suosittuja. True crime kiinnostaa etenkin alle kolmekymppisiä naisia, kertoi Yle taannoin. Erään amerikkalaistutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa true crime -podcastien kuuntelijoista on naisia.

Tosielämän rikostapaukset kiehtovat, järkyttävät ja kutkuttavat, eikä se ole mikään ihme. Ne toimivat eskapismina. Mysteereihin on kiinnostavaa uppoutua, ja kotisohvalta käsin on turvallista katsoa esimerkiksi murhaajaa silmästä silmään.

Telkkarin puolella true crime -tarjontaa on saatavilla runsaasti, mutta mihin sitä kannattaisi tarttua? Poimimme suoratoistopalvelujen valikoimasta 15 true crime -dokumenttielokuvaa ja -sarjaa, jotka tempaavat mukaansa.

1. Rikostapaus: Peter Nygård (Discovery+)

Suomalaiskanadalainen miljonääri Peter Nygård pidätettiin joulukuussa 2020 syytettynä mm. alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Tuore neliosainen sarja pureutuu Nygårdin ulkoisesti loistokkaaseen elämään sekä seksuaalirikossyytteisiin. Ääneen pääsevät perheenjäsenet, entiset työntekijät sekä oletetut hyväksikäytön uhrit. Dokumenttisarja on kylmäävää katsottavaa. Tapaus on esimerkki siitä, kuinka valtavat seuraukset naisten hiljenemisellä ja hiljentämisellä voi olla.

Vinkki! Jos vastaava tapaus maailmalta kiinnostaa, katso Netflixistä Jeffrey Epstein: Sikamaisen rikas -dokumenttisarja. Se valottaa liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiä, joka on ollut yksi viime vuosien puhutuimpia rikostapauksia.

2. I’ll Be Gone in the Dark (HBO Nordic)

Michelle McNamaran Katoan yön pimeyteen -menestyskirjaan perustuva kuusiosainen dokumenttisarja on hyytävää katsottavaa. Sarja kertoo väkivaltaisen raiskaajan, Golden State Killerin, etsinnöistä ja yhdestä naisesta, joka antoi murhatutkimukselle koko elämänsä. Dokumentissa pääosassa on itse toimittaja Michelle McNamara, jolle synkkä murhatutkimus aiheutti lopulta mielenterveysongelmia ja ajoi hänet ennenaikaiseen kuolemaan vuonna 2016.

3. Wild Wild Country (Netflix)

Wild Wild Country kertoo intialaisesta Bhagwan Shree Rajneeshista ja tämän johtamasta kultista. Vuonna 1981 yhteisö lähti Intiasta ja muutti keskelle Oregonin erämaata. Aluksi yhteisö vaikuttaa harmonian tyyssijalta, mutta ajautuu pian vastakkain paikallisten kanssa, ja FBI:n on puututtava peliin. Dokumentissa haastatellaan kultin entisiä jäseniä ja paikallisia asukkaita. Mitä autiomaassa oikein tapahtui?

4. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter (HBO)

Kun yhdysvaltalainen Conrad Roy, 18, löydettiin kuolleena autostaan, tapaus näytti aluksi tavalliselta itsemurhalta. Kun kun poliisit tutkivat Conradin puhelimen, he löysivät hälyttäviä viestejä Royn tyttöystävältä Michelle Carterilta. Vuonna 2017 Carter tuomittiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen Royn kuolemantuottamuksesta. Oikeudenkäynti uutisoitiin laajasti, ja Carterin kuvattiin kannustaneen kylmäpäisesti poikaystäväänsä itsemurhaan. Mutta tekikö hän niin?

5. Making a Murderer (Netflix)

Haluatko päästä kurkkaamaan murhaajien pään sisälle? Making a Murderer sopii sinulle. 13 vuoden ajan kuvattu dokumenttisarja kertoo Steven Averyn tarinan. Avery istui vankilassa lähes 20 vuotta, todettiin syyttömäksi ja pääsi vapaaksi, mutta joutui pian syytetyksi toisesta murhasta. Dokumenttisarja oli vuoden 2015 puhutuimpia tv-tapauksia.

6. Mommy, Dead and the Dearest (HBO Nordic)

Yksi vuoden 2019 kehutuimmista tv-sarjoista oli The Act. Sarja perustuu tositapahtumiin, joita kuvataan myös dokumentissa Mommy Dead and Dearest. Dokumentti kertoo Dee Dee Blancharden ja hänen tyttärensä Gypsy Rosen tarinan, joka kietoutuu kieroutuneen äiti-tytärsuhteen ympärille ja päättyy henkirikokseen. Kylmäävä ja ristiriitaisia ajatuksia herättävä dokumentti on myös kuvaus kiistellystä sairaudesta, jota kutsutaan välilliseksi Münchhausenin oireyhtymäksi.

7. Docventures: Untouchable (Yle Areena)

Untouchable kertoo Harvey Weinsteinin noususta ja tuhosta. Se avaa sitä, miten seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta jatkui Hollywoodin kulisseissa vuosien ajan. Dokumentissa kuullaan Weinsteinin uhreja sekä tämän entisiä kollegoja, yhteistyökumppaneita ja toimittajia. Uhrit kertovat järkyttävistä kokemuksistaan omilla nimillään ja kasvoillaan. Dokkari nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa Docventuresin yhteydessä vuonna 2019. ”Jos haluat ymmärtää, miksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä vaietaan niin usein, katso tämä elokuva”, sanoi Riku Rantala tuolloin.

8. The Keepers (Netflix)

Baltimorelaisessa lukiossa opettanut nunna Cathy Cesnik löytyy murhattuna metsästä vuonna 1970. Se on kuitenkin vasta alkua. Peiteltiinkö nunnan murhalla suurempaa rikosvyyhtiä? Sitä yrittävät selvittää 40 vuotta myöhemmin koulun entiset oppilaat, nyt eläkeikäiset Abbie Schaub ja Gemma Hoskins. Seitsemänosainen The Keepers kertoo hyväksikäytöstä katolilaiskoulussa. Hienosti toteutettuun dokumenttiin haastateltiin lukuisia ihmisiä toimittajista poliiseihin ja lääkäreistä koulun oppilaihin.

9. Abducted In Plain Sight: Jan Brobergin tarina (Netflix)

Netflixin puolitoistatuntinen dokumenttielokuva Abducted In Plain Sight on täynnä yllättäviä käänteitä. Naapurin mies kidnappaa pienen Jan-nimisen tytön tämän vanhempien silmien alla 1970-luvulla. Miten moinen on mahdollista? Dokumenttisarja koostuu aikuisen Janin ja tämän perheen haastatteluista. Ne paljastavat, miten naapurin luotettu ja hurmaava mies manipuloi tytön ja tämän vanhemmat.

10. Evil Genius: Totuus Amerikkaa järkyttäneestä pankkiryöstöstä (Netflix)

Pennsylvanialaiseen pankkiin kävelee Brian Wells -niminen pizzakuski, jonka kaulaan on lukittu pommi. Pankkiryöstön takaa alkaa paljastua monimutkainen rikosvyyhti. Neliosainen dokumenttisarja kertoo vuonna 2003 kohahduttaneesta, surullisenkuuluisasta tapauksesta koukuttavasti ja pyrkii selvittämään, kuka manipuloi Wellsin ryöstämään pankin.

11. Tiger King: Villi ja vaarallinen tiikeribisnes (Netflix)

Muistatko vielä, mikä oli koronaviruksen lisäksi kevään 2020 puhutuin aihe? No Tiger King, tietysti. Netflixin seitsemänosainen dokumenttisarja sai somen sekaisin ja jätti jälkeensä hämmennystä ja tuhottomasti meemejä. Sarja kertoo amerikkalaisista eksoottisten kissaeläinten omistajista. Pääosassa on villieläinkouluttaja ja kantrilaulaja Joe Exotic. Mies istuu parhaillaan vankilassa 22 vuoden tuomiota, sillä häntä syytetään villikissahoitolan omistaja Carole Baskinin palkkamurhan suunnittelusta. Dokumenttisarja koukuttaa ja muuttuu jakso jaksolta hullummaksi.

12. The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (HBO Nordic)

19-vuotias Elizabeth Holmes perusti vuonna 2004 Theranos-yrityksen, jonka piti mullistaa Yhdysvaltojen terveydenhuolto. Hän väitti kehittäneensä teknologian, jolla sormenpäästä otetusta veripisarasta voidaan tehdä kaikki tärkeät verikokeet. Idean avulla Holmes nousi bisnesmaailman huipulle ja hänen yrityksestään kasvoi 9 miljardin dollarin arvoinen. Sitten paljastui, että Theranos oli jättimäinen petos. Dokumenttielokuva kertoo, miten Holmes onnistui viilaamaan sijoittajia, kuluttajia, alansa huippuja ja toimittajia niin pahasti linssiin.

13. Assassins (C More)

Lentokentän valvontakameran tallenne näyttää, kun kaksi nuorta naista yllättää miehen ja peittää tämän silmät käsillään. Naisten käsissä oli hermomyrkkyä, joka tappaa uhrin. Uhri paljastuu Kim Jong-namiksi, Pohjois-Korean diktaattorin velipuoleksi. Oikeudenkäynnissä naiset, vietnamilainen Doan Thi Huong ja indonesialainen Siti Aisyah, kertovat luulleensa osallistuvansa pilavideon tekemiseen. Tapaus oli laajasti esillä mediassa vuonna 2017. Mukaansatempaava Assassins kertoo, mitä murhapäivän jälkeen tapahtui.

14. Casting JonBenet (Netflix)

Kuusivuotias lapsimissi JonBenét Ramsey murhattiin joulukuussa vuonna 1996 kotonaan Yhdysvalloissa. Miksi? Kuka hänet murhasi? Australialaisen Kitty Greenin dokumentti saa aikaan kylmiä väreitä. Casting JonBenet kertoo erityisesti kuuluisan rikostapauksen aikaansaamista huhuista ja oudoista teorioista. Dokumentin toteutustapa on poikkeuksellinen: se näyttää koostuvan tapausta käsittelevän elokuvan koekuvauksista.

15. The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (HBO Nordic)

Dokumentaristi Andrew Jarecki onnistuu saamaan haastateltavakseen kiinteistöperijä, miljardööri Robert Durstin, jota on epäilty kolmesta murhasta. Syyttömyyttään vannonut Durst pääsee ääneen taitavasti rakennetussa, kehutussa The Jinx -dokumenttisarjassa. Vuonna 2015 julkaistulla dokumentilla oli huimaavat seuraukset, sillä se johti Durstin pidätykseen päivää ennen kuin dokkarin viimeinen jakso esitettiin.