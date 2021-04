Millaisessa seurassa sinun kannattaisi viettää vappua tänä vuonna? Me Naisten testi paljastaa, kuka tai mikä on sinulle sopivin vappukaveri.

Tätä Vappu-kaveria testin valikoimasta ei löydy, mutta monta muuta vaihtoehtoa kyllä! Kuva on vuodelta 2008.­

Eläköön, vappu on täällä taas! Kevään iloisin ja värikkäin juhla on merkki lähestyvästä kesästä, joten sitä sietää juhlia.

Tänä vuonna työväen juhlaa on syytä viettää hillitysti pienellä porukalla. Mutta millaisessa seurassa sinun kannattaisi vappua juhlia? Se selviää nyt. Me Naiset laati testin, joka paljastaa, kuka on juuri sinulle täydellinen vappukaveri.

Vastaa testin kysymyksiin ja saat tietää, kuka on vappukaverisi – onnea matkaan!

Jos et näe testiä yllä, pääset tekemään sen tästä.