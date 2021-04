Viherpeukalo keskellä kämmentä? 5 huonekasvia, joita on lähes mahdoton tappaa

Huonekasvien selviäminen tuntuu olevan tähtien asennosta kiinni. Siksi listasimme kasvit, joiden kanssa ei tarvitse arvuutella eloonjäämistodennäköisyyksiä.

Kyllä, on olemassa huonekasveja, joihin voi soveltaa ”osta ja unohda” -periaatetta.­

Liikaa vai liian vähän vettä? Aurinkoa vai hämärää?

Myönnetään – huonekasvien hoito on tuntuu ja välillä myös onkin ehtaa rakettitiedettä. Toisinaan on tähtien asennosta kiinni, menestyykö huonekasvi juuri sille määrätyssä paikassa ja mikä määrä vettä on juuri sopivasti.

Jos olet jo luovuttanut viherharrastuksen suhteen, kerrottakoon, että on olemassa joitakin kasveja, jotka pysyvät hengissä ja jopa kukoistavat hieman kehnommissakin käsissä.

Listasimme alle 5 helppohoitoista, mutta somaa huonekasvia. Tiivistimme mukaan simppelit hoito-ohjeet, joilla et voi mennä vikaan.

Anopinkieli

Anopinkieli on siitä helppo tapaus, että se ei välitä, onko kasvupaikka varjoisa vai aurinkoinen. Se myös varastoi vettä graafisiin lehtiinsä, joten ei haittaa, vaikka välillä unohtuu kastella. Anopinkieli vaatii uudelleenistutusta vain joka toinen tai kolmas kevät.

Näin hoidat: Varmista, että luonnonvaloa on tarjolla edes vähän. Vettä lirautetaan silloin, kun multa on ehtinyt kuivahtaa. Sen testaa parhaiten työntämällä esimerkiksi puisen sushipuikon multaan: jos puikkoon ei tartu multaa, on aika kastella. Talvella kastele harvemmin.

Mikä voisi mennä pieleen? Liikakastelu on ainoa tapa, jolla anopinkielen voi tappaa. Jos lehdet alkavat lamota ja irrota tyvestään, se on merkki hukkuvasta kasvista.

Kappas, sehän on trendikäs anopinkieli.­

Rahapuu

Mehikasvit, kuten rahapuut, ovat sieviä ja sietävät hyvin hajamielistäkin omistajaa. Rahapuu kasvaa hitaasti, mutta on hyvin kestävä huonekasvi – ja juuri siksi niin suosittu.

Näin hoidat: Nosta rahapuu paistattelemaan aurinkoiselle ikkunalle. Anopinkielen tavoin myös rahapuu säilöö vettä muhkeissa lehdissään, joten niukka kastelu riittää. Anna mullan kuivahtaa ennen seuraavaa kastelukertaa.

Mikä voisi mennä pieleen? Rahapuu voi tiputella lehtiään talvella, kun valoa on niukasti. Myös liiallinen kastelu mädännyttää kasvin. Rahapuu on myös hyvä istuttaa ravinteikkaan mullan sijaan mehikasvi- ja kaktusmultaan.

Rahapuu on tiettävästi saanut nimensä lehdistä, jotka muistuttavat kolikoita.­

Palmuvehka

Näyttävä palmuvehka on varsinainen sissi: se loistaa parhaiten hyvin niukalla vedellä ja selviää lähes missä vain. Kasvi onkin yleinen näky suomalaisten kotien nurkissa, sillä se pärjää ikään kuin itsekseen.

Näin hoidat: Kastele tätä kasvia vain harvoin. Lehtiä voi myös suihkutella. Valon määrällä ei ole juuri väliä, vaan palmuvehka pärjää niin paahteessa kuin hämärässäkin.

Mikä voisi mennä pieleen? Ei mikään. Tosin palmuvehkakin on vähän herkkä liikakastelulle. Lehdet voivat kellastua tai rusehtua sekä liikakastelun että kuivan kauden aikaan.

Palmuvehka on helppohoitoisten kasvien Ferrari.­

Viirivehka

Tämän kasvin tiedetään olevan tehokas huoneilman puhdistaja! Kun hoidat viirivehkaa rakkaudella, vehreät lehdet saavat seurakseen vaaleita kukkia. Kaunista ja kätevää.

Näin hoidat: Viirivehka on erityisen janoinen kasvi. Huolehdi, että multa pysyy tasaisen kosteana. Nuupahtavat lehdet ovat välitön palaute siitä, että kasvi tarvitsee vettä.

Mikä voisi mennä pieleen? Viirivehka ei pidä suorasta kovasta auringonvalosta. Varo myös sitä kuuluisaa liikakastelua, jotta kasvi ei mätäne.

Eksoottista, mutta niin helppoa.­

Aloe vera

Hieman kaktusta muistuttava aloe vera eli aaloe on kiehtova tapaus, joka sietää hyvin kuivuutta eikä altistu helposti tuholaisille. Tämä kasvi voi puskea pistokkaan, vaikka mitään et olisi tehnyt!

Näin hoidat: Nosta kasvi valoisaan nurkkaan. Kastele kahden viikon välein. Se siitä.

Mikä voisi mennä pieleen? Käytännösstä ainoa virhe, joka voit tehdä, on liiallinen kastelu. Liian märässä kasvi alkaa näkyvästi mädäntyä juurista. Aaloen lehdet ovat myös niin painavat, että se saattaa herkästi kupsahtaa olohuoneen lattialle ja levittää mullat mukanaan. Osta siis painava ruukku.

Tämän kasvin osalta suurin vaaranpaikka on se, että aloe kaatuu ja levittäytyy olohuoneen matolle.­

Lähteet: Plantagen, Kekkilä