”Hiuksia ei saa kutsua tukaksi” ja 12 muuta kirjoittamatonta sääntöä, joita opimme noudattamaan koulussa

Hiuksia ei missään tapauksessa saanut kutsua tukaksi. Tukkahan tarkoitti karvoja siellä niin. Jos siis päässä kasvoi tukka, siellä kasvoi alapääkarvaa. (Todellisuudessa tukka on ihan kelpo synonyymi hiuksille. Me Naisten saamien tietojen mukaan moni entinen nuori välttelee kuitenkin aikuisenakin sanan käyttämistä.)

Panna-verbi on ehdottomasti pannassa. Paneminen tarkoitti tiedätte kyllä mitä. Eli seksiä! Ai kauhea, eihän siitä voinut puhua. Siksi ”penaali laitettiin” tai ”kynä pistettiin” pöydälle. (Kielioppi on tästäkin eri mieltä. Oikeasti vain ruokaa laitetaan ja esimerkiksi ampiainen pistää. Panna on siis täysin oikea verbi kuvaamaan sitä, kun jokin asetetaan eli pannaan johonkin tai jollekin.)