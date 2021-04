Kun olen aikuinen, syön joka päivä pitsaa ja 7 muuta asiaa, joita kuvittelimme aikuisuuden tarjoavan

Aikuisuus vaikuttaa olevan täynnä vapauksia – kunnes velvollisuudet iskevät päin pläsiä.

Järkytys on suuri kun selviää, ettei aikuisuus olekaan rantalomia, pitsaa ja virvokkeita.­

Aikuisuus on ansa. Siltä se ainakin tuntuu, kun huomaa, että vapauksien kaupanpäällisinä tulee mukana vähintään tuplamäärä velvollisuuksia.

On laskuja, lainaneuvotteluja, tiskivuoria ja työstressiä. Edes mahdollisuus valita pitsaa lounaaksi ei kuulosta enää niin hohdokkaalta, kun ymmärtää, että lätyn joutuu itse valmistamaan.

Listasimme asioita, joita kuvittelimme aikuisuuden tuovan mukanaan, ja kerromme samalla, mistä arjessa on todellisuudessa kyse meistä suurimmalle osalle. Ja jos olet vielä melko nuori eli uusi, tervetuloa mukaan! Kyllä se siitä.

1. Ruuanlaitto

Odotukset: Aikuisena syön ihan mitä huvittaa ja ihan milloin huvittaa. Tilaan pitsaa joka päivä ja syön irtokarkkia lounaaksi.

Todellisuus: Valmistan ruokaa aamusta iltaan. On aamupalaa, lounasta, välipalaa, päivällistä ja iltapalaa, joka pitäisi paitsi valmistaa myös ideoida ja ostaa. Työmäärä tuntuu kaikelta muulta paitsi vapaudelta! Toki saan syödä mitä huvittaa, mutta suurimman osan ajasta ei huvita syödä mitään, kun kaiken valmistaminen on niin vaivalloista. Lounaskarkeistakin tulisi vain huono olo.

2. Kotityöt

Odotukset: En enää koskaan imuroi tai siivoa vessaa. Aikuisena minä palkkaan siivoojan!

Todellisuus: Todennäköisesti imuroinnin ja jynssäämisen määrä kymmenkertaistuu, kun kaikki täytyy tehdä itse eikä siivoojaakaan raski palkata. Ja vaikka raskisikin, täytyy ennen siivoojan tuloa siivota edes vähän, sillä muutenhan hän saattaisi pitää minua sotkuisena ja vastuuttomana ihmisenä.

3. Asuminen

Odotukset: Aion muuttaa meren rantaan johonkin ihanaan loft-asuntoon. En malta odottaa, että asun yksin!

Todellisuus: Yksi neliömetri merenrannassa maksaa parhaimmillaan 10 000 euroa. Jatkan siis vuokralla asumista. Olisipa edes seuraa.

4. Työ

Odotukset: Isona minusta tulee menestynyt laulaja tai näyttelijä.

Todellisuus: Laulan lähinnä karaokessa ja lähin kosketukseni näyttelemiseen on, kun heittelen ulkomuistista Kumman kaa -repliikkejä.

5. Vapaa-aika

Odotukset: Aikuisena teen mitä huvittaa! Käyn keikoilla, reissaan Euroopassa, pyörin huvipuistoissa ja lillun vaahtokylvyssä hotellissa.

Todellisuus: Aikuisena käyn töissä, pesen pyykkiä, laitan ruokaa ja tiskaan. Jos päivästä eivät lopu tunnit kesken, niin veto on poissa viimeistään iltakuudelta. Jos on rahaa toteuttaa haaveita, ei ole aikaa – ja jos on aikaa, ei ole rahaa.

6. Ostaminen

Odotukset: Kun käyn töissä ja saan palkkaa, ostan vihdoin ne kauan haaveilemani monen sadan euron trendifarkut ja hienon bemarin.

Todellisuus: Palkka tuli, joten taidanpa ”ostaa” tuollaisen puhelinliittymän, katon pään päälle, vakuutuksen, bussikortin…

7. Vapaus

Odotukset: Aikuisena olen vapaa tekemään mitä vain, joten aion nauttia yöttömistä öistä, hypätä bussiin ilman päämäärää ja tanssia sadetansseja vesisateessa. En malta odottaa, että olen vapaa tekemään mitä huvittaa!

Todellisuus: Yöttömät yöt ovat muisto vain, sillä jaksan tuskin katsoa kymppiuutiset loppuun ilman, että silmät luppasevat kiinni. Jatkuva vastuu, päätöksenteko ja työskentely on uuvuttavaa, eikä minulla ole voimia tai aikaa tehdä mitään erikoista.

8. Ystävyys

Odotukset: Aikuisena muutan yhteen ystäväni kanssa ja nautin yhteisestä ajastamme joka päivä. Kun meillä on omat asunnot, yökyläily on ennemminkin sääntö kuin poikkeus.

Todellisuus: Jotta saamme järjestettyä ystäväni kanssa yhteistä aikaa, täytyy molempien kaivaa kalenterit esiin ja etsiä yhteinen vapaapäivä, jolloin kummallakaan ei ole muita kiireitä kuten lainaneuvotteluita tai perhekriisejä. Luultavasti sopiva rako tunnin kahvitteluun löytyy kuukauden päästä.