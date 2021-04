40 sanaa, jotka kohottavat verenpaineen välittömästi – löydätkö joukosta oman inhokkisi?

Tässä hyvän mielen jutussa listaamme raivostuttavimmat suomenkieliset sanat.

Kieli muuttuu puhujiensa mukana. Joskus kieleen pesiytyy niin raivostuttavia vierassanoja, anglismeja tai muotisanoja, että ne tekisi mieli vain cancellata sinne, mistä tulivatkin.

Listasimme tukon sanoja, jotka saavat nopeasti niskavillat pystyyn ja verenpaineen koholle.

1. Breku. Eli vieraskielinen trenditermi aamiaisesta.

2. Dinneri. Illallisellekin voisi mennä.

3. Droppi. Kun yritys laittaa uuden erän tuotteita myyntiin.

4. Edukas. Eli edullinen.

5. Avokki. Eli avopuoliso.

6. Cancel. Jonkun boikotointi väärien mielipiteiden vuoksi.

7. Snäkki. Suomeksi välipala.

8. Masuasukki. Eli sikiö (ensimmäiset kahdeksan raskausviikkoa alkio).

9. Enään. Eli enää.

10. Tahtotila. Yritysmaailman muotisana.

11. Ketä. Kun pitäisi sanoa kuka.

12. Niinku. Nasaalisti stadilaisittain ja joka toisen sanan välissä.

13. Vibe. Nuorisolaissana, jolla onnistutaan typistämään koko tunteiden kirjo.

14. Goals. Kun joku asia on tavoiteltavaa.

15. Broisku. Broilerin lempinimi.

16. Läpändeeros. Eli vitsi.

17. Eukko. Nainenkin voisi sanoa.

18. Elikkäs. Sana, jolla yleensä aloitetaan selittäminen.

19. Niimpä. Kun voisi sanoa myös niinpä.

20. Lit. Nuorisotermi, kun joku asia on hienoa.

21. Ylläri pylläri. Miksei ihan vaan yllätys?

22. Parhautta. Eli parasta.

23. Pöhinä. Mitä tämä oikeastaan edes tarkoittaa?

24. Rakkausvaate. Blogikliseiden blogiklisee.

25. Sydämmen. Sydämeen ei mahdu kahta ämmää.

26. Hipsutus. Ällömakea söpistelysana toisen koskettamiselle.

27. Toksinen. Muotisana, jota tungetaan joka paikkaan.

28. Jauhenliha, jliha. Eli jauhelihan monet eri muodot.

29. Energia. Muotisana, jolla pyritään kuvaamaan ihmisen syvintä olemusta.

30. Meikämandoliini, teikätamburiini. Meitsi ja teitsikin vielä menisi.

31. Lomille lomps. Lomalle voi lähteä ilman lompsahtamistakin.

32. Kuullostaa. Kuulostaa-verbin väärin kirjoitettu muoto juontuu puhekielestä.

33. All sprite. All right.

34. Voimaantua. Ei enää voimaantumista kiitos.

35. Kiinnostella. Ei kiinnostele tämäkään.

36. About. Eli lähes kaikki finglish-termit.

37. Rakkauspakkaus. Tällä viitataan yleensä lapseen.

38. Asiasta kukkaruukkuun. Näppärä lause, kun siirrytään asiasta toiseen.

39. Öpauttirallaa. Eli noin.

40. Mansplainata. Kun mies selittää.

Mikä sana listalta puuttuu? Kerro kommenteissa!