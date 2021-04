12 asiaa, joita Z-sukupolveen kuuluvat eivät tunnista – testi paljastaa, oletko aikuinen vai nuorisolainen

Milleniaalien ja sitä vanhempien pitäisi pärjätä tässä testissä hyvin. Kokeile, miten sinun käy!

Nykymaailmassa on monia asioita, joista me aikuiset olemme ihan pihalla. Esimerkiksi emojeita käyttäessä saattaa tulla mokailleeksi, koska niihin liittyy teinien mielestä jos jonkinlaisia piilomerkityksiä. Z-sukupolvi tietää myös, että vain ikäloput ovat Facebookissa ja Instagram on ihan vanha juttu sekin. Sivujakaus ja pillifarkutkin ovat jo poistuneet muodista.

Toisaalta milleniaalien ja sitä vanhempien aivoissa piilee paljon nippelitietoa, josta nuorisolla ei ole mitään hajua.

Laadimme aiemmin testin, jossa piti tunnistaa 15 vanhaa esinettä. Se paljasti, kuka kuuluu Z-sukupolveen ja kuka on entinen nuorisolainen.

Tähän testiin poimimme esineitä, ihmisiä ja asioita, jotka eivät todennäköisesti ole tuttuja nykynuorille. Milleniaalien ja sitä vanhempienkin sen sijaan pitäisi tunnistaa hyvin ainakin suurin osa testin asioista – ellei muisti tee tepposia.

