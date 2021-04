Miten voi löytää hyvän vuokramökin halvalla kesäksi? Asiantuntija kertoo parhaat vinkit ja ajankohdan, jonka jälkeen on myöhäistä

Hienoihin vuokramökkipuitteisiin on mahdollista päästä halvalla – jos on valmis tinkimään tietyistä yksityiskohdista.

Vuosi sitten pandemia-aika aiheutti sen, että vuokrakesämökit vietiin käsistä ennen aikojaan. Mutta mikä tilanne on nyt, vieläkö ehtii hankkia itselleen soman kesäpaikan vuokralle vai onko jo myöhässä?

– Vielä ei ole liian myöhäistä. Tulevan kesän varauksista vasta noin puolet on jo sisässä. Kaikille viikoille on runsaasti vaihtoehtoja vielä tällä hetkellä, Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen kertoo Me Naisille.

Viime tippaan mökin vuokraamista ei kuitenkaan kannata jättää, jos kesää vietetään samankaltaisissa merkeissä kuin viime vuonna. Silloin kysyntä ruuhkautui heti toukokuun jälkeen.

– Mökin ehtii vielä saada, jos on liikkeellä ennen juhannusta, mielellään aikaisemminkin. Vuokramökki miellettään korona-aikana turvalliseksi vaihtoehdoksi, jos mennään oman porukan kesken.

Vuokramökkien hintahaitari on hyvin laaja – hintaan vaikuttaa vakivarustuksen lisäksi koko ja sijainti. Kokosimme yhteen parhaat vinkit Me Naisten toimituksen sisältä ja ulkopuolelta, kuinka voit saada hyvän kesämökin huokeaan hintaan.

1. Etsi yllättävistä paikoista

Perinteisten vuokraussivustojen lisäksi mökkiä kannattaa etsiä paikoista, joissa yksityiset mökinomistajat vuokraavat tiluksiaan. Näitä ovat esimerkiksi Tori.fi ja Facebookin erilaiset mökkiryhmät tai alueryhmät.

2. Mökkeile eri aikaan kuin muut

Etsi mökkiä sesongin ulkopuolelta. Saatavuus ja hinnat voivat olla parempia, jos on valmis vuokraamaan mökin jo kesäkuun alusta tai elokuussa, kun koulut ovat jo alkaneet.

Yksi vaihtoehto on myös vuokrata mökki kerraksi pidempään. Silloin uutta hintatarjousta kannattaa tiedustella suoraan mökin omistajalta.

3. Eräkämppä muutamalla sadalla eurolla

Jos mökin varustelusta on valmis tinkimään, yksi hyvä vaihtoehto on vuokrata tunnelmallinen mutta vaatimaton eräkämppä. Ne ovat hyvin kysyttyjä luontoharrastajien, kuten metsästäjien ja kalastajien keskuudessa.

– Sellaisen voi saada kesäsesongin aikaan esimerkiksi 300 eurolla viikoksi. Vaatimaton eräkämppä on joidenkin mielestä juuri sitä, mitä kaipaa, Huttunen sanoo.

Lomailisitko sinä eräkämpässä? Sellaisen voi saada viikoksi muutamalla sadalla eurolla.­

4. Säästä satasia ajamalla kauemmas

Tyypillinen tilanne mökkitarpeelle on se, kun nelihenkinen lapsiperhe lähtee viikoksi kesä–heinäkuussa lomalle, ja mökiltä kaivataan mukavuuksia, kuten vessoja ja suihkuja. Silloin hintaan vaikuttaa eniten sijainti.

– Jos on valmis matkustamaan (isoimmista kaupungeista) Keski-Suomeen ja siitä ylemmäs tai Itä-Suomeen, hinnat ovat halvempia. Ajamalla kauemmas säästää. Kalleimmat mökit sijaitsevat isojen kaupunkien, eli Helsingin, Espoon ja Turun lähikunnissa, Huttunen sanoo.

5. Pärjääkö pienemmällä?

Myös koosta voi tinkiä, jos mökille lähdetään esimerkiksi oman porukan kesken. Yleensä neljälle hengelle suositellaan kahden makuuhuoneen mökkiä, mutta yhden makuuhuoneen mökki parviratkaisulla on yleensä hiukan edullisempi.

Kesämökki ja oma laituri. Mikäs se parempaa?­

6. Kesälomaile hiihtokeskuksessa

Hiihtokeskuksissa mökkien hinnoittelu menee päinvastoin – talvella hinnat ovat korkealla, kun taas kesällä majoitusta saa hyvin varustelluista mökeistä edullisesti.

– Rantamaisemiin hiihtokeskuksissa ei välttämättä pääse, mutta muita aktiviteetteja on usein paljon tarjolla ulkoilusta kiinnostuneille, Huttunen sanoo.

7. Kelpaako yhteisranta?

Moni halajaa kesällä omaan rantaan, joten kuivan maan mökki on halvempi vaihtoehto. Jos yhteisranta kelpaa, erilaisten mökkikylien tarjonta kannattaa tarkistaa.