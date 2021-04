”Syyttävät sormeni osoittavat Harryyn” – Suomalaiset rojalistit kertovat, mitä Oprah jätti käsittelemättä Meghanin ja Harryn haastattelussa

Monarkia on Britanniassa kriisissä, ja moni ihmettelee, mihin kuninkaallisia enää edes modernissa maailmassa tarvitaan. Vaikka mihin, sanovat intohimoiset rojalistit.

Jälleen yksi prinsessasatu on kääntynyt rumaksi Englannin kuningashuoneen kankeissa rattaissa!

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry antoivat maaliskuussa Oprah Winfreylle kohua herättäneen haastattelun, jossa Meghan kertoi hovissa kohtaamistaan ongelmista. Meghan paljasti Oprahille kärsineensä jopa itsetuhoisista ajatuksista hovielämän paineessa, mutta jääneensä vaille apua. Meghan myös koki rasistisina hovissa nousseet spekulaatiot heidän tulevan lapsensa ihonväristä. Samaan aikaan brittimedia vuoroin ylisti, vuoroin lyttäsi tuoretta miniää riuskalla kädellä.

Lopulta tilanne johti Harryn ja Meghanin eroamiseen koko kuningasperheestä. Tätä nykyä pariskunta asuu Yhdysvalloissa pian kaksivuotiaan Archie-poikansa kanssa ja on kokonaan irtautunut hovielämästä.

Monien mielestä kuningatar Elisabet II:n luotsaama Britannian kuninkaallinen perhe on nyt kaikkien aikojen pahimmassa kriisissä. Viime vuonna prinssi Andrew ryvettyi seksuaalirikosskandaalissa, ja hovi sai tehdä kaikkensa lakaistakseen sotkun maton alle.

Nyt esiin tulleet paljastukset muistuttavat, että hovi kaipaa kipeästi päivitystä nykyaikaan, jos se aikoo olla vastakin olemassa.

Myös Suomessa Euroopan kuninkaallisia on seurattu silmä kovana jo vuosikymmeniä. Omien kuninkaallisten puutteessa katseet on suunnattu etenkin Ruotsiin tai Britanniaan. Meilläkin on tiirattu kyynelsilmin suoria lähetyksiä kuninkaallisista häistä ja hautajaisista, ostettu juhlamukeja – ja tietenkin myös janottu myös kohu-uutisia.

Kuinka skandaaleihin suhtautuvat he, jotka tunnustautuvat brittihovin intohimoiksi faneiksi? Onko heillä yhä uskoa monarkian tulevaisuuteen?

Jami Järvinen toivoisi vielä näkevänsä Harryn ja Meghanin paluun hoviin.­

Jami Järvinen: ”Sydäntä raastavat tämmöiset välirikot”

Jami Järvinen, 45, seuraa innokkaasti sekä Ruotsin että brittien kuningashuoneita. Kun seuraa yhtä, alkaa pian seurata kaikkia, hän sanoo.

Hänen rakkautensa roihahti kuusivuotiaana merkkitapahtuman äärellä.

– Muistan nähneeni naapurin väritelevisiosta Charlesin ja Dianan häät, ja siitä se lähti.

Vuosien varrella kaappeihin on kertynyt myös paljon kuninkaallisiin liittyvää esineistöä.

– Hajanaisen kokoelmani kruununjalokivi on Fergien ja Andrew’n häiden muistoksi valettu lasinen paperipaino, jonka ostin parilla eurolla kirpputorilta Orivedellä.

Jami kannattaa monarkiaa. Se lähti alun perin huumorista, mutta vuosien kuluessa kuninkaalliskonsepti on alkanut käydä koko ajan enemmän järkeen. Hänestä kuninkaalliset ovat loistava matkailuvaltti, ja samalla he toimivat tarpeellisina kasvoina yhteiskunnassa rehottavalle epätasa-arvolle.

Erityisen kiehtovana Jami pitää kuninkaallisissa sitä, kuinka heissä on pieni rahtunen enemmän glamouria pop-tähtiin ja urheilijalegendoihin verrattuna.

– Siinä on jotakin yliluonnollista, sellainen posketon julkisuus, joka heitä ympäröi. Heidän yllään on kaiken meidän maallisen arvostuksemme lisäksi vielä sellainen kerros, jonka on pakko periytyä. Aikana, jolloin kaikki voidaan ostaa, juuri se tavoittamattomuus tekee kuninkaallisista niin hienoja.

Meghanin ja Harryn kohua Jami on seurannut apein mielin.

– Myönnän, että yllätyin siitä rajuudesta, jolla tämä vyyhti lähti keriytymään auki, hän sanoo.

– Olen lukenut viihdelehtien juttuja Williamin ja Harryn huonontuneista väleistä, mutta olen ajatellut, että ne ovat vain juttuja. Eihän niitä veljeksiä voi mikään erottaa!

Viimeaikaiset paljastukset ovat muuttaneet käsitystä sekä veljesparin väleistä että koko perheestä. Järvinen sanoo pettyneensä ihmisiin, ei niinkään koko instituutioon.

– Tämä kuvio on toistunut Windsorin perheessä niin monta kertaa, että eivätkö he ikinä opi? Edelleenkö siellä pitää toistaa rouva Wallis Simpsonin aikaisia juttuja, kuten että kun perheen jäsen menee naimisiin eronneen amerikkalaisen naisen kanssa, koko hovi menee ihan tolaltaan? Jami puuskahtaa.

– Toivon oikeasti, että siellä päästään sopuun ja että Harry ja Meghan tulevat takaisin ja liittyvät taas kuoroon. Sydäntä raastaa nähdä tällaisia välirikkoja.

Elina Ristmeri käytti lapsena säästönsä kuningatar Elisabetista kertovaan tietokirjaan.­

Elina Ristmeri: ”Kun Harry nai Meghanin, onneeni sekoittui huolta”

Elina Ristmeren, 55, rakkaus brittimonarkiaan syttyi hänen ollessaan 12-vuotias. Lontoon-matka osui 1970-luvulla ajankohtaan, jolloin kaupungissa näkyivät vielä kuningatar Elisabetin 25. hallitsijajuhlavuoden merkit. Nuori Elina kiersi äitinsä kanssa palatseja ja ihaili näkemäänsä.

– Minulla oli koko ajan todella outo olo, aivan kuin olisin ollut siellä ennenkin. Kun tulimme kotiin, säästin pitkään viikkorahojani ja ostin niillä Elisabetin 25-vuotishallitsijuuden suomenkielisen juhlajulkaisun. Siitä se lähti, se kolahti kovaa.

Ensivisiitin jälkeen Elina on käynyt Lontoossa lukemattomia kertoja ja kolunnut läpi kaikki kuninkaallisnähtävyydet. Sekä prinssi Williamin että Harryn häiden aikaan hän oli tietysti paikan päällä.

– Mieheni ei ole voinut olla huomaamatta kiinnostustani, joten hän järjesti molemmilla kerroilla meille matkat Lontooseen heti, kun päivät julkistettiin, Elina kertoo.

Elinaa kiehtovat kuninkaallisissa värikäs historia, draama ja perinteet. Suosikeikseen hän mainitsee prinssi Williamin perheineen, mutta joukon ehdoton pää on toki kuningatar Elisabet. Kuningattaren järkkymättömyys kaiken dramatiikan keskellä on Elinan mukaan koko perheen kivijalka.

– Kun Elisabetista aika jättää, kyllä siitä tulee jonkinlainen käännekohta siinä, miten monarkiaan suhtaudutaan. Onko niin, että kun olen pienestä asti fanittanut hovia, nyt näen sen myös sortuvan? hän pohtii.

Monen muun tavoin Elina muistaa teini-ikäisen Harryn, joka murtuneena kulki äitinsä, prinsessa Dianan arkun perässä hautajaissaatossa. Traagiseksi maalattu hahmo ansaitsi Elinan mielestä onnen, ja hän iloitsi Harryn löydettyä itselleen vihdoin puolison.

– Mutta kyllä minä myös mietin, että näinköhän Meghan, itsenäinen amerikkalainen nainen, sopeutuu hovin jäyhään perinteeseen. Onneen sekoittui huolta, hän sanoo.

– Ja nyt päällimmäinen tunne on suru siitä, miten nopeasti kaikki kärjistyi.

Elina vertaa kuninkaallista perhettä yritykseen, jossa on tietyt toimintamallit ja johon liitytään joko syntymän tai avioliiton kautta. Liittyessä saa monia etuja, mutta toisaalta myös vastuuta.

Myös avioliiton syyt ovat mietityttäneet Elinaa. Harry oli jo ennen Meghania puhunut haaveestaan irtautua perheestä ja velvollisuuksista, joten kenties itsenäinen amerikkalaisnainen oli juuri sitä, mitä hän oli etsinyt.

– Tämä on ehkä kyyninen kommentti, mutta olisiko Meghan mennyt Harryn kanssa naimisiin, jollei tämä olisi ollut kuninkaallinen? Sitä ei Oprahissa käsitelty.

Sanna-Leena Santapakkaa kiinnostavat erityisesti monarkkien runsaat korukokoelmat.­

Sanna-Leena Santapakka: ”Syyttävät sormeni osoittavat Harryyn”

Sanna-Leena Santapakka, 33, alkoi fanittaa kuninkaallisia, kun aikanaan työ toimittajana Ilta-Sanomissa vaati tutustumista heidän maailmaansa. Nykyään Sanna-Leenaa kiinnostavat etenkin kuninkaallisten korut. Niihin liittyviin tarinoihin nivoutuu koko monarkian historia.

– Brittihovissa on älytön määrä tiaroja, joita kuningatar Mary osti ensimmäisen maailmansodan aikaan hyvällä hinnalla esimerkiksi Venäjältä paenneilta aatelisilta, Sanna-Leena kertoo.

– Ja Afrikan tähdestäkin olen kirjoittanut jutun. Jokainen on pelannut sitä lautapeliä, mutta harva tietää, mitä timantille oikeasti tapahtui: se pilkottiin osiin, ja kaksi suurinta sirua on brittien kruunajaisjalokivissä, eli valtikassa ja kruunussa. Loppuja Elisabet käyttää rintaneuloina, ja ne voi bongata hänen yllään suurissa tapahtumissa.

Sanna-Leena seuraa Euroopan kuningashuoneiden käänteitä pääosin historian vuoksi, mutta jotkut tapahtumat ovat koskettaneet ihan aidosti.

– Itkin kuin vesiputous, kun seurasin Victorian ja Danielin häitä. Vickanissa koskettaa se, miten hän on selvinnyt luki- ja syömishäiriöistä kruununprinsessan paineiden alla ja miten hän löysi tosirakkauden kuntosalilta.

Kokeneena kuninkaallistoimittajana Sanna-Leena ei ole yllättynyt siitä, millaiseen suuntaan brittihovin tilanne on viime kuukausina mennyt.

– Tässä on pohdittu, onko Meghan käärme vai onko koko kuningashuone täynnä rasistisia idiootteja. Minun molemmat sormeni osoittavat Harryyn.

Sanna-Leena ei usko, että Harry olisi todella ehtinyt teroittaa Meghanille kaikkea, mitä hovielämä oikeasti vaatii.

Kun prinssi William ja Kate Middleton aikoinaan löivät hynttyyt yhteen, valmisteltiin tulevaa kuningatarta rooliinsa vuosikaudet. Harryn ja Meghanin häitä juhlittiin vain puolentoista vuoden jälkeen suhteen julkistamisesta.

– Täytyy muistaa, että Meghan on saanut Hollywoodissa kammeta itseään eteenpäin kynsin ja hampain. Se on sellainen selkäänpuukotuksen maailma. Sieltä hän on siirtynyt hoviin, jossa päinvastoin on mietittävä aina ensin, kuinka tämä hyödyttää kruunua, ei omaa asemaa.

Oprahin haastattelussa Sanna-Leenaa turhautti myös se, että tärkeät aiheet, kuten rasismi ja mielenterveysongelmat, jäivät lopulta sivurooliin. Henkilökohtaiset syytökset tuntuivat kiinnostavan ihmisiä enemmän.

Sanna-Leenan omaa kiinnostusta kuninkaallisiin kohut eivät hetkauta. Hän ei myöskään usko, että brittihovi olisi romahduksen partaalla, vaikka skandaaleja nouseekin tuon tuosta.

– Saa tietysti nähdä, mitä tapahtuu Elisabetin kuoleman jälkeen Kansainyhteisön jäsenmaissa: hyväksyvätkö kaikki maat Charlesin keulakuvakseen? Mutta en näe, että Britanniassa mikään muuttuisi. Olemme nähneet kaikkialla Euroopassa kansallisidentiteetin nousua, ja monarkia tarjoaa sen edistämiseen loistavat mahdollisuudet.

Jos Sanna-Leena saisi päättää, Suomikin voisi siirtyä vallan hyvin monarkiaan.

– Minua harmittaa, ettei meillä ole kuninkaallisia, koska siitä syntyy ihailutyhjiö. Jos vaikka luovuttaisimme Suomen Ruotsin kruununprinsessa Estellelle, voisimme tyytyväisinä olla taas Ruotsin vallan alla, hän nauraa.