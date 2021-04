Ei ole sattumaa, että Huvila & Huussissa on paljon julkkisten mökkejä, vaikka tuhannet tavikset hakevat mukaan – tuottaja vastaa 7 polttavaan kysymykseen

Miksi Huvila & Huussi -ohjelmassa nähdään nykyisin vain julkkiksia? Kuinka on rakennuslupien laita? Ohjelman tuottaja kertoo vastaukset katsojien polttaviin kysymyksiin.

Huvila & Huussi virittää vuosi toisensa jälkeen suomalaiset mökkeilytunnelmiin, mutta esiin nousee myös kysymyksiä. Ohjelman tuottaja Petra Turkia vastasi ensimmäisiin jo kaksi vuotta sitten, ja nyt on tullut aika paljastaa kulisseista lisää.

Lue myös: Kuka maksaa Huvila & Huussi -ohjelman remontit? Tuottaja paljastaa 14 yllättävää seikkaa suosikkiohjelmasta

1. Miksi mökkiläiset ovat tällä hetkellä pelkästään julkisuuden henkilöitä? Pääsevätkö tavikset vielä mukaan?

”Haluamme ehdottomasti pitää Huvila & Huussin kaikkien tavoitettavissa. Pyrimme siihen, että meillä on julkkiskohteita ja taviskohteita sopivassa suhteessa mukana. Julkkiskohteita on tullut ohjelmaan mukaan enemmän vasta viimeisten vuosien aikana. Suurimmaksi osaksi olemme siis tehneet taviskohteita. Myös julkisuuden henkilöillä on ihan samanlaisia mökkipulmia ja remonttitarpeita, joten on erittäin kohtuullista ottaa myös heitä joukkoon.”

2. Miten osallistujat löytyvät? Ollaanko tuotantoyhtiöstä julkkiksiin yhteydessä, vai onko tulijoita jonoksi asti valmiina?

”Nettihaku aukeaa yleensä tammi–helmikuun tienoilla. Hakemuksia tulee vuosittain noin 2 000–3 000, ja kaikki käydään läpi. Voisin sanoa, että tulijoita on jonoksi asti.

Julkisuuden henkilöt ovat itse olleet meihin jollain lailla yhteydessä. Osa on myös laittanut perinteisesti hakemuksen netissä. Julkkis- ja taviskohteet käyvät läpi täysin samanlaisen alkuhaastattelun ja karsinnan. Monivaiheisen valintaprosessin aikana kartoitetaan, onko kohde ohjelmaan sopiva vai ei. Joitakin julkkiskohteita olemme joutuneet jättämään pois, jos kohde ei ole ollut muutokseltaan sopiva tai remontti on ollut liian suuri.”

Parhaillaan pyörivän 12. kauden ensimmäisessä jaksossa rempattiin artisti Erinin mökki.­

3. Mikä on budjettien keskiarvo, ja ovatko budjetit kasvaneet ohjelman myötä?

”Budjettien keskiarvo on noin 20 000–50 000 euroa. Toki meillä on mukana kohteita, joiden budjetit ovat saattaneet olla suurempiakin. Budjetti riippuu täysin kohteen laajuudesta, kunnosta ja toiveista. Usein kesämökki on päässyt rapistumaan niin huonoon kuntoon, että remontin yhteydessä on jouduttu tekemään suurempi korjaustoimenpide mökin rungolle, pohjalle tai katolle. Se nostaa budjettia paljon.

Ensimmäisiin vuosiin verrattuna budjetit ovat nousseet, koska muutokset ovat huomattavasti laajempia.”

4. Miten remontit saadaan hoidettua niin helpon näköisesti? Kuinka paljon aikaisemmin esimerkiksi rakennuslupia haetaan?

”Osa ohjelman taustatiimistä on ollut mukana jo vuosia, joten meille on syntynyt oma aikataulujärjestelmä. Tuotannon ja rakentajien välinen luottamus ja kunnioitus puolin ja toisin on suuri, ja meillä kaikilla on yhteinen määränpää: saada upea muutos sovitussa aikataulussa suoritettua.

Remontit ovat harvoin niin helppoja, kuin miltä ne jaksoissa näyttävät, ja varaudumme aina pieniin yllätyksiin sekä aikataulullisesti että budjetillisesti. Remontteja käydään kuvaamassa 1–2 kertaa viikossa, joten harvoin ongelman ilmetessä kuvaajamme on paikalla. Siksi jaksoissa ei näytetä läheskään kaikkia ongelmia. Pohdimme myös viikoittain, mitkä ongelmat ovat katsojan kannalta kiinnostavia.

Rakennusvalvontaan olemme jo hyvissä ajoin yhteydessä, jopa ennen kuin valitsemme kohteen. Käymme heidän kanssaan kohteen muutoksen läpi ja saamme tiedon, minkälaisia lupia muutos vaatii. Pyrimme aikatauluttamaan rakennuslupia vaativat kohteet loppukesään, jotta lupien saamiseen jää mahdollisimman paljon aikaa.”

Uusimman kauden toisessa jaksossa muodonmuutoksen koki kirjailija Tuomas Kyrön mökki.­

5. Kuinka realistiset odotukset ihmisillä on siitä, mitä rahalla saa?

”Yleensä remontti maksaa enemmän kuin hakijat ovat ajatelleet. Pihakohteiden osalta tätä tapahtuu useammin, sillä pihojen rakentamisesta on ihmisillä vähemmän kokemusta. Pihoilla neliömäärät ovat huomattavasti isompia kuin sisällä, ja pihalle joudumme tekemään jokaisen neliöpinnan sekä pohjan, vaikka juuri sille alueelle ei mitään suurempaa rakennettaisi. On ehkä harha-ajatus, että jos tulee pelkkää nurmikkoa tai kunttaa, niin se ei maksa juuri mitään, mutta sillä nurmikolla ja kuntallakin pitää olla oikeanlainen pohja, jossa sen on hyvä lähteä kasvamaan.”

6. Mitkä ovat mukaan hakeneiden yleisimpiä muutostoiveita?

”Sisäkohteissa toivotaan yleensä valoisuutta, toimivampia tiloja, enemmän nukkumatiloja, varaavaa tai kiertoilmatakkaa ja koko mökkiin raikkaampaa yleisilmettä. Pihalla toivotaan helppohoitoisuutta, pihan toimintojen parempaa sijoittelua, hyviä ja turvallisia kulkureittejä, kesäkeittiötä, oleskelualueita ja uutta laituria.”

Tuomas Kyrön mökkipiha koki hurjan muutoksen.­

7. Miten ohjelma on kehittymässä tulevaisuudessa?

”Uudella kaudella panostamme Mökkivinkki -aiheisiin. Mökkivinkissä haluamme kertoa, mitä olisi hyvä tehdä aika ajoin, jotta kiinteistön kunto ja arvo pysyy hyvänä. Pienet unohdukset voivat aiheuttaa talven tai sateisen syksyn aikana suuriakin tuhoja, ja uudet omistajat eivät välttämättä ole tietoisia kiinteistöjen huoltotoimenpiteistä. Voidaan säästyä suuriltakin virheiltä, jos muistetaan puhdistaa rännit oikealla tavalla tai pitää mökin huopakatto puhtaana sammaleesta.”

Huvila & Huussi -ohjelman uudet jaksot Nelosella ma klo 20.00.

Me Naiset ja ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin. Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 04/2020.