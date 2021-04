Mikä munavitsi kuvastaa sieluasi? Vastaa 10 kysymykseen, niin saat tietää vastauksen

Pääsiäisen älyvapain testi tulee tässä, ole hyvä!

Munavitsit liittyvät olennaisesti pääsiäiseen. Yleensä ne tuntuvat melko vanhoilta ja väsyneiltä ja saavat aikaan lähinnä silmien pyörittelyä ja hymähtelyä.

Vaan toisin on nyt! Me Naisten toimituksen korviin on nimittäin kiirinyt riemastuttavia viestejä: maailman tilanne on eskaloitunut siihen pisteeseen, että munavitsitkin jo vähän naurattavat.

Ajatuksesta voimaantuneina päätimme tarttua toimeen ja luoda pääsiäisen älyvapaimman testin kansan iloksi.

Vastaa alla olevan testin kysymyksiin niin saat tietää, mikä munavitsi kuvaa juuri sinun sieluasi kaikkein parhaiten.

Munarikasta pääsiäistä!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa pääsiäisenä 2020.