Testi paljasti, mitä maailman pääkaupunkeja suomalaiset eivät tunne – hämmennystä aiheutti myös suomalaisten suosikkikohde

Me Naisten visaa maailman pääkaupungeista on tehty yli 370 000 kertaa. Pääkaupungit olivat hyvin hallussa vastaajilla, mutta muutamat kysymykset osoittautuivat muita vaikeammiksi.

Maailmassa on virallisesti 195 itsenäistä valtiota. Kuinkakohan hyvin maiden pääkaupungit ovat suomalaisilla hallussa?

Tämän halusimme selvittää 15 kysymyksen testillämme, jonka äärellä jo yli 370 000 suomalaista on viihtynyt. Visassa oli selkeästi helppoja kysymyksiä, mutta myös niitä haastavampia.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, voit tehdä sen tästä linkistä. Siinä tapauksessa älä lue vielä juttua tätä pidemmälle.

Testiin mahtui muutama varma nakki: kaksi visan parhaiten tiedettyä pääkaupunkia olivat Yhdysvaltain pääkaupunki Washington DC ja Kenian pääkaupunki Nairobi. Kumpaankin kysymykseen vastasi oikein 92 prosenttia suomalaisista.

Visa muuttui vaikeammaksi, kun tiedusteltiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupunkia. Puolet suomalaisista tiesi vastaukseksi Abu Dhabin, kun taas loput arpoivat suomalaisten suosikkikohteenakin tunnetun Dubain ja Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin väliltä.

Suurta hämmennystä aiheutti myös Marokon pääkaupunki. Jopa 36 prosenttia suomalaisista esitti veikkauksen, että Marokon pääkaupunki olisi Marrakesh, vaikka tosiasiassa se on maan poliittinen keskus Rabat. Vain 44 prosenttia tiesi oikean vastauksen.

Testin kaikkein vaikein kysymys koski Intian pääkaupunkia. Jopa 53 prosenttia arveli vastauksen olevan Delhi, vaikka todellisuudessa pääkaupunki on New Delhi. Vain joka kolmas tiesi oikean vastauksen.

Tulos on varsin ymmärrettävä, sillä kysymys on tavallaan kompa: New Delhi sijaitsee Delhin alueella. Arkikielessä kaupungit sekoittuvatkin toisiinsa, mutta virallisesti New Delhin asema Intian pääkaupunkina on määritelty maan perustuslaissa.